Tras salir de "Gran Hermano", Furia recibió varias propuestas laborales

Pero hay más. El periodista de chimentos Marcelo Polino aseguró que esta oferta sería para el espectáculo que Flavio está preparando para montar fuera del país. Más precisamente, en China.

'Ya estamos en contacto con la gente que trabaja con #Furia. La propuesta es para la temporada' @flaviomendoza desde China pic.twitter.com/1zSAibC8kW — Marcelo Polino (@MarceloPolino) June 22, 2024

¿Furia cruza la cordillera?

Sin embargo, en "Intrusos" tiraron otra hipótesis. Aseguraron que Furia podría formar parte de la versión chilena de "Gran Hermano".

Lo que se sabe hasta el momento: "Fue convocada para edición de GH Chile, que empieza a grabarse en la casa de Argentina", contaron en el programa de chimentos.

Es que, aunque "Gran Hermano" está llegando a su fin, los fanáticos del reality podrán en breve disfrutar de la edición chilena. "Gran Hermano" de Chile se transmitirá en Chilevisión, quien se alió con Directv Latin America. En otras palabras, se podrá ver la transmisión ininterrumpida las 24 horas en DGO (plataforma de Directv) desde cualquier dispositivo.

Con la conducción de Daiana Bolocco y Emilia Daiber, la versión trasandina del reality tendrá su segunda temporada filmada en Argentina. Este año ingresarán a la casa 20 participantes: 10 de ellos serán famosos y los otros 10 serán participantes elegidos en un casting. Habrá nuevos juegos y desafíos.

Lo que dijo la propia Furia

¿Qué dijo Furia sobre su futuro? Juliana remarcó que aún tiene contrato con Telefe y, durante una charla con sus seguidores, reveló que tiene prevista una reunión con las autoridades del canal para ver cómo continúa su carrera.

"Estoy muy segura que me pueden dar un streaming. Esto se pica.... yo me debo al público. Lo que siempre jodíamos era llenar mi casa con cámaras, que estaría re copado. Se puede hacer. Pero ya con estar en el día a día, y que ustedes me acompañen, para mí es un montón", planteó. "Tengo una reunión importante en el canal. Me voy a sentar a hablar de manera cautelosa y tranquila", afirmó Juliana.