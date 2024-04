Fuerte confesión de Tini Stoessel: "Hace cuatro años no lograba dormir sola"

Dentro del listado de temas se encuentra “Buenos Aires”, que habla acerca del desapego amoroso por la ciudad en la que creció. “El miedo de dormir / sola en mi propia casa / y no poder salir y no entender qué pasa. / Pretender / que todo se lo lleva el viento / y entender / que me he extrañado en tanto tiempo”, dice la letra.

“De chiquita, cuando empecé a trabajar, me pasaba que, cuando volvía de gira, amaba volver a Buenos Aires con todo mi corazón. Porque es mi casa, porque nací acá, porque está mi familia, mis amigas, las personas que más amo en el mundo. Pero los fantasmas, las películas que hacía mi cabeza, cada escenario era peor que el otro”, explicó en el show.

Y añadió: “La poca valentía que sentía para verdaderamente decir lo que estaba pasando puertas para adentro… Volver a Buenos Aires y sentir que me podían prender una cámara y pregunten cosas que no podía decir la verdad. Me empezó a dar mucho pánico volver. Y decía: ¿será que algún día voy a poder volver a Buenos Aires con alegría otra vez?".

Sanador

En ese sentido, se sinceró: “Buenos Aires fue una de las canciones que más me costó escribir porque es el lugar que más amo. Esto se lo cuento a mis amigas, a mi psicóloga, pero estar hablándolo, no entienden lo sanador que es para mí. Hacía cuatro años que yo no lograba dormir sola. Saqué este álbum y empecé a dormir sola en mi casa”.

Tini se mostró “muy emocionada” de poder presentar el álbum en el que abrió su corazón y de “animarse” a compartirlo y “decir muchas cosas que seguramente en otro momento no me hubiese animado”.

“Mi pelo fue representando todo lo que me iba pasando. Y claramente ya no lo tengo como antes pero me siento mucho más fuerte más allá de que ya no está. Lo más importante es animarse a meterse en uno mismo, a comprenderse, a despertarse con cosas que intentamos evitar porque creemos que va a pasar y no. Poder hablar, verbalizar las cosas… fue muy importante para mí poder comunicarlo y compartirlo. Gracias por acompañarme en este proceso”, dijo Tini.

Y concluyó: “Ya no quiero estar más en ese lugar. Ya no me siento la misma y no quiero volver a ser esa persona. Uno se va transformando y está bueno animarse a los cambios, a enfrentarse a los desafíos que te va poniendo la vida”.