"Ni de ti", el nuevo tema de Tini: ¿una indirecta para Camila Homs?

Este jueves , Tini Stoessel lanzó "Un mechón de pelo" , un nuevo disco en el que abre su corazón y comparte, mediante la música, diferentes capítulos de su vida, como su separación de Rodrigo De Paul, su salud mental y la enfermedad de su padre. En la lista de temas, hay uno que parece especialmente dirigido a Camila Homs, la ex esposa del jugador del Atlético Madrid y madre de sus dos hijos, con quien la artista tuvo conflictos en el pasado . Aunque no está confirmado, las redes sociales estallaron en especulaciones.

Se trata de "Ni de ti", canción que forma parte del tracklist del nuevo álbum de Stoessel. Allí, Tini se explaya sobre diferentes temas, como el fin de su relación con De Paul, las acusaciones de "drogadicta" que recibió y los comentarios sobre su cuerpo en las redes sociales. En la letra, Tini le habla directamente a los haters: "Por cada uno que me odie tengo a diez que me quieran".

Además, a lo largo de la canción, la artista afirma que la señalaron por " romper una familia", y que se "quedó callada para que los niños no les duela" . En las redes sociales, cientos de usuario s relacionaron estas palabras a Camila Homs, quien se manifestó en contra de la relación de De Paul y Tini en reiteradas oportunidades.

"Ni de ti", el nuevo tema de Tini y las especulaciones en las redes sociales

A penas se lanzó el álbum, las redes sociales estallaron en hipótesis. Es conocido que a los usuarios del mundo virtual, sobre todo a los más fanáticos, les encanta sacar conclusiones. Muchos cibernautas se esforzaron en encontrar una relación entre "Ni de ti", el nuevo tema de Tini, su separación de Rodrigo De Paul y el vínculo con Camila Homs, ex pareja del futbolista y madre de Francesca y Bautista, hijos que comparten con el futbolista.

En ese sentido, la historia del conflicto entre Homs y Stoessel viene de larga data. En diciembre del 2022 se filtraron chats de Rodrigo y Camila, donde la modelo acusaba a Tini, pareja del deportista en ese momento, de "puta", "merquera", "drogadicta" y demás calificativos. Además, le pedía al jugador del Atlético Madrid que la cantante "no se cruce con sus hijos".

letra ni de ti, tini.jpg La letra de "Ni de ti", el nuevo tema de Tini

Desde ese momento, las conjeturas se desataron, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. No faltaron quienes decidieron tachar a la cantante con los viejos motes de "roba maridos" o "rompe hogares", aunque la relación De Paul y Stoessel hubiera comenzado luego de la separación del futbolista.

A pesar de las acusaciones, Tini no salió a dar su propia versión de los hechos, decidió quedarse callada, lo que coincide con la letra de la canción. "Me quedé callada pa' que a los niños no les duela", dice Tini en "Ni de ti". Cientos de usuarios piensan que "los niños" de los que habla la artista son Francesca y Bautista, los hijos de De Paul y Homs.

La reacción en las redes a la nueva canción de Tini

Como con todo, la nueva canción de Tini hubo defensores y detractores. Por un lado, la fiel comunidad fan de "tinistas" defendieron a su ídola, afirmaron que lanzó un "temazo" y la felicitaron por animarse a contar su verdad. En la otra vereda están quienes ampararon la posición de Camila Homs. Como tercera posición, hubo muchos usuarios propusieron dejar de enfrentar a dos mujeres, y prestarle más atención al accionar de Rodrigo de Paul.

"LO QUE DICE TINI EN "NI DE TI" DEJÓ CALLADOS A ABSOLUTAMENTE TODOS pic.twitter.com/fkSm5nfprm — martu (@httpstoess) April 12, 2024"

"Tini se levantó y dijo le voy a cerrar la boca a media Argentina, a Cami Homs y a todos los hater y lo logró", escribió en X, ex Twitter, una usuaria que se reconoce como "tinista". "Lo que dice Tini en 'Ni de ti' dejó callados a absolutamente todos", dijo en la misma red social.

Tampoco faltaron los defensores de Cami Homs. "Chicas yo soy Cami Homs y me tiran una canción nombrando indirectamente a mis hijos y lo último que le queda a Tini es un mechón de pelo", aseguró una usuaria, haciendo un juego de palabras con el nombre del nuevo disco de Stoessel. "Siempre del lado Cami Homs de la vida", dijo otra, más tranquila.

"No puedo creer que estemos en 2024 y la discusión sea si es más forra Tini o Cami Homs, en lugar de entender que en todo caso ahí la cagada total fue de De Paul que era el que tenía un compromiso. Dale, miren lo que hacen los ONVRES, loco. — Vero (Taylor's version) (@RonieRod) April 12, 2024"

Por último, fueron varios los usuarios que buscaron una tercera posición. No le pegaron ni a Tini ni a Camila, sino que a apuntaron contra Rodrigo De Paul. "No puedo creer que estemos en 2024 y la discusión sea si es más forra Tini o Cami Homs, en lugar de entender que en todo caso ahí la cagada total fue de De Paul que era el que tenía un compromiso.", argumentó una cibernauta.