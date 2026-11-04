Amaia Montero habló del difícil momento que atraviesa tras volver a La Oreja de Van Gogh

La cantante respondió a un mensaje de apoyo en Instagram y reconoció que atraviesa un momento difícil desde su regreso a la banda

Amaia Montero rompió el silencio sobre las críticas que recibió desde su regreso a La Oreja de Van Gogh y sorprendió a sus seguidores con una confesión en redes sociales. “Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”, escribió la cantante de 50 años en respuesta a un video publicado por un fan que salió en su defensa.

El mensaje apareció en Instagram, después de que el usuario cuestionara los comentarios negativos que se multiplicaron alrededor de la artista desde que volvió a ocupar el lugar de vocalista de la banda española. Montero no solo reaccionó a la publicación con un “me gusta”, sino que también dejó un comentario personal que generó preocupación y una ola de mensajes de apoyo.

La cantante regresó oficialmente al grupo en octubre de 2025, después de la salida de Leire Martínez, quien había sido su vocalista durante 17 años. Desde entonces, La Oreja de Van Gogh retomó los escenarios con la gira Tantas Cosas Que Contar Tour 2026-2027, que tuvo una importante convocatoria en España, aunque también quedó atravesada por cuestionamientos sobre la interpretación vocal de Montero y el sonido de algunos conciertos.

La respuesta de la cantante llegó después de que un seguidor publicara un video en el que reflexionaba sobre las críticas que recibe. En su mensaje, el usuario planteó que parte de los cuestionamientos podrían estar relacionados con la exposición mediática que generó su regreso a la banda.

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“Hay gente que la critica sin haber seguido nunca su música”, sostuvo el fan, quien también cuestionó a quienes se sumaron a los comentarios negativos simplemente porque la artista se convirtió en un tema recurrente de conversación.

Amaia Montero rompe su silencio ante las críticas por la gira de 'La Oreja de Van Gogh'.



La cantante ha respondido a los comentarios negativos un año después de su regreso al grupo. Amaia ha agradecido públicamente el apoyo de un seguidor que ha salido en su defensa en… pic.twitter.com/wG6NwiCR9O — Revista ¡HOLA! (@hola) November 4, 2026

Montero respondió con una frase breve, pero contundente: “Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”. La publicación provocó numerosas reacciones de seguidores que le expresaron su respaldo y le pidieron que no se deje afectar por los cuestionamientos.

Las críticas a su regreso a La Oreja de Van Gogh

La vuelta de Amaia Montero se confirmó en octubre de 2025, luego de meses de rumores sobre un posible reencuentro con sus antiguos compañeros. El anuncio también incluyó la salida del guitarrista Pablo Benegas de esta nueva etapa.

La gira Tantas Cosas Que Contar Tour 2026-2027 se convirtió en uno de los acontecimientos musicales del año en España, con entradas agotadas y una gran expectativa entre los seguidores del grupo. Sin embargo, algunas presentaciones quedaron bajo la lupa por los problemas de sonido y las observaciones sobre la voz de la cantante.

No es la primera vez que Montero se refiere públicamente a los cuestionamientos. Cuando comenzó la gira, después del primer concierto en Bilbao, respondió a los rumores sobre una posible salida del tour.

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En aquella oportunidad contó que un amigo cercano le había preguntado si pensaba abandonar las presentaciones. La artista negó esa posibilidad y defendió su decisión de priorizar su bienestar frente a los comentarios negativos.

“Vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo, es lo más sano e inteligente que uno puede hacer, pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando, pero sigue siendo solo ruido”, había escrito.

La gira de La Oreja de Van Gogh llegará a Latinoamérica

Mientras continúa la repercusión por las declaraciones de Montero, la banda avanza con sus próximos proyectos. La Oreja de Van Gogh confirmó que llevará su gira a México durante el próximo verano.

“Los conciertos en España están yendo espectacularmente bien. Pero una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa”, anunciaron desde el grupo.

Además, la banda prepara su llegada al cine con Puedes contar conmigo, una película romántica musical que tendrá como hilo conductor las canciones del grupo. El largometraje será dirigido por Fernando González Molina y se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo y escritura del guion.