Festejos en tiempos difíciles: Cacho Deicas cumple años lejos de Los Palmeras

El cantante no está en su mejor momento, ya que a principios de enero le diagnosticaron un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. En paralelo, su ausencia en los primeros shows del año destapó un conflicto con Marcos Camino y los mensajes de apoyo que recibe permanentemente en redes sociales se mezclaron con algunas señales de separación del grupo líder de la cumbia santafesina.

Ni bien el artista se fue del Sanatorio MIT, Los Palmeras anunciaron que no tenía secuelas y esperaban su regreso mientras Pablo López tomaba la posta como intérprete principal. El único que habló públicamente del lado del vocalista fue su hijo Luciano Deicas y los videos dejaron en claro que tuvo problemas de salud previos a la internación .

Los Palmeras.jpg El grupo decidió continuar con la gira de verano a pesar de la ausencia de una de sus figuras. Foto: @lospalmerasoficial / Instagram.

Cacho y Camino se conocen desde la adolescencia, pero su unión musical recién se produjo en 1978. Cuando Czeslav "Yuli" Popowicz se fue de Los Palmeras, el fundador invitó a su amigo a reemplazar al primer cantante y la apuesta dio sus frutos a pesar de la resistencia inicial del público.

Aunque no está claro si el vocalista volverá a pisar un escenario junto a sus compañeros, no hay dudas de que Deicas es sinónimo de Los Palmeras. Aunque ya no sigue a la banda, en su cuenta oficial de Instagram se replicaron varias historias con saludos y temas del extenso repertorio que produjo en su carrera.

Hasta las primeras horas de la mañana, el grupo de cumbia santafesina no mencionó el cumpleaños en redes sociales. En cambio, uno de los hijos de Cacho picó en punta con un cariñoso mensaje y una foto de ambos para felicitarlo públicamente.