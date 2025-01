Pablo López, reemplazo de Cacho Deicas en Los Palmeras: "Es un honor y una bendición"

El músico de 37 años fue elegido para darle voz a clásicos como "El bombón asesino", “Doble vida”, “Olvídala”, “Perra” y “Qué quiere la Chola”, entre otros. En diálogo con La Capital, el cantante no guarda palabras para mostrar su agradecimiento: “Honor”, “privilegio” y “bendición” son algunas de las que repite en el diálogo que mantiene con este medio, desde Concepción del Uruguay, donde dará su primer recital tras ponerse en los zapatos de Deicas.

El sábado emprenderán luego viaje para Punilla y el domingo cerrarán la gira en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María. “Pavada de espectáculo me tocó” , expresó con una mezcla de ansiedad, nervios y adrenalina por querer salir al escenario. Reconoce que es “una pesada mochila ocupar el lugar de una eminencia como Cacho”.

¿Cuándo volverá Cacho Deicas a los escenarios? Es incierto. Si bien la recuperación avanza, aún restan controles médicos y un periodo de reposo necesario antes de que el cantante de 72 años pueda hacer planes. Mientras tanto, su lugar estará bien resguardado por López y los productores musicales esperan ansiosos para convocar a Los Palmeras.

Quién es Pablo López, reemplazante de Cacho Deicas

“El sólo hecho de ser convocado para formar parte de esta banda legendaria ya hace cuatro años para mí fue tocar el cielo con las manos”, expresó con emoción López, quien en todo este tiempo fue corista de la banda legendaria de Santa Fe.

Los Palmeras llevan más de cinco décadas sobre los escenarios, por lo cual cuando López nació ya la banda tenía varios éxitos consumados. El vio cómo rompieron las barreras de la cumbia con el “Bombón asesino” o “Soy Sabalero”. El primer llamado para ser corista y la convocatoria ahora para calzarse los zapatos de Deicas ratificaron un trabajo personal constante “siempre con el respeto que se merece”, deslizó el cantante.

Nacido en San Genaro, en casa de López siempre se bailó al ritmo de la música tropical. Su padre Sergio “Panchito” López, de vasta trayectoria en el mundo de la cumbia, hace dos años se sumó a la mítica banda de Los Lirios. “Apenas me dan la noticia hablé con él y me aconsejó como padre y referente”, reconoció Pablo. Adaptarse a la banda, acercarse al estilo de Cacho Deicas, confianza y no perder el eje, fueron algunas de las recomendaciones de su padre. “El confía en mí y lo debo tener en cuenta”, sostuvo.

La elección de López se da luego de varias temporadas en Los Palmeras. Ingresó a la banda como apoyo de la voz principal como “descanso a Cacho” por la larga duración de las presentaciones. “Luego de tantos shows se fue dando y él (por Deicas) está cómodo”, reconoció López.

El color de voz y estilo del sangenarino fue el ideal para esta ocasión. Sus años como corista lo llevaron a acoplarse a las tonalidades de Deicas y la elección por López fue casi natural. “No lo reemplazo, simplemente aportamos como grupo, como la familia que somos, lo aprendido por cada uno a lo largo de este camino”, aclaró con humildad el cantante.