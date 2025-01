El otro conflicto de Los Palmeras: cuando Cacho Deicas reemplazó al primer cantante

El vocalista es una figura indiscutida del grupo de cumbia santafesina, pero no la tuvo fácil cuando ocupó el lugar de Czeslaw "Yuli" Popowicz.

El cantante aceptó el desafío y dio el salto hacia el mundo de la movida tropical, pero la recepción inicial no fue buena. "La gente no me daba bolilla a mí, tenía metida en la cabeza la figura y la voz de la otra persona", contó a fines de noviembre en el programa de Mirtha Legrand.