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Crack Bang Boom: el gran evento de historieta y cultura pop celebra 15 años

Del 13 al 16 de agosto, la convención internacional de historietas reunirá en la ciudad a reconocidos artistas nacionales e internacionales, con una amplia programación de actividades

11 de agosto 2026 · 09:36hs
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La décimo quinta edición de la Crack Bang Boom tendrá lugar del 13 al 16 de agosto 

Héctor Rio / La Capital

La décimo quinta edición de la Crack Bang Boom tendrá lugar del 13 al 16 de agosto 

Rosario volverá a convertirse en la capital de la historieta con una nueva edición de Crack Bang Boom, la convención internacional de historietas que del 13 al 16 de agosto celebrará su 15ª edición en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), Galpón 11, Puerto Joven y Tecnoteca.

Consolidado como uno de los encuentros más importantes de Latinoamérica, el festival ofrecerá durante cuatro jornadas una programación que reunirá a artistas, editoriales, ilustradores, guionistas, comiquerías, coleccionistas y miles de visitantes en torno al universo del cómic, el manga, la animación, los videojuegos y la cultura pop.

La edición 2026 contará, como siempre, con la participación de destacadas figuras del ámbito nacional e internacional. Entre ellas estarán Chris Bachalo, Peter Milligan, Paco Roca, Enrique Breccia, Ben Abernathy, Shin Uchida, Mr. Imamura, Ariel Olivetti, María Eugenia Alcatena, Carina Altonaga, Pablo Aschei, Santiago Baquin, Pablo Cialoni, Celeste Mandanici, Polaco Scalerandi y Tute, quienes participarán de charlas, firmas, presentaciones y encuentros con el público.

>> Leer más: Crack Bang Boom: cómo anotarse al concurso de cosplay del festival de cómic de Rosario

Una programación para todas las edades

Como cada año, la convención ofrecerá una nutrida agenda de actividades que incluirá muestras, charlas, presentaciones de libros, talleres, demostraciones, firmas y dibujos en vivo de artistas, además de una feria con editoriales, comiquerías, artistas independientes y espacios dedicados al merchandising. La programación completa día por día se puede consultar en las redes y la web oficial del evento.

Entre los momentos destacados se encuentra la entrega de los Premios Trillo, el tradicional reconocimiento que homenajea al guionista argentino Carlos Trillo y distingue a las mejores producciones del año. La ceremonia tendrá lugar el sábado 15 de agosto.

Vuelve el Concurso de Cosplay

Uno de los eventos más convocantes del festival será el tradicional Concurso de Cosplay, que se realizará el domingo 16 de agosto en la explanada frente al río Paraná. Las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse para formar parte de la competencia.

>> Leer más: Rosario entró al universo Marvel: los X-Men se dieron una vuelta por la Crack Bang Boom

Entradas

Las entradas para la XV edición de Crack Bang Boom ya se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial crackbangboom.com.ar

Organizada por el equipo de Crack Bang Boom junto a la Municipalidad de Rosario, con el acompañamiento de instituciones públicas y privadas, la convención celebra quince años de historia consolidando a la ciudad como uno de los principales escenarios de la historieta y la cultura gráfica de la región.

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