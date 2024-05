Facundo Arana reveló un problema de salud: "La mejor forma de medicina es la prevención"

Nuevo tráiler de la segunda temporada de "House of the Dragon": cuándo se estrena

El historial de salud de Facundo Arana

Vale recordar que no es la primera vez que Facundo enfrenta una situación de estas características. En 2019, contó que a los 17 años se recuperó de un linfoma en Fundaleu, y por eso a lo largo de su carrera ha colaborado en distintas oportunidades con la institución. “A mí me fue muy bien con el tratamiento. Mi cuerpo respondió bien, mi vieja me llevó volando al médico. Yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, entonces estaba muy cerca de Fundaleu. Y el doctor Santiago Pavlovsky me atendió, como a todos, como si fuera su propio hijo. Me atendieron médicos absolutamente maravillosos”, dijo Arana en aquel momento, en diálogo con Santiago del Moro.

"Siempre digo que yo fui el gran ganador al tener el linfoma. Porque yo tengo tres hermanas mujeres, tengo a mi vieja, tenía a mi viejo en esa época. Mis amigos, mi gente. Si me preguntabas a mí en ese momento y ahora : ‘Che, ¿qué preferís? ¿Que lo tenga una persona que vos amás o lo querés tener vos?’ Yo me llevo el mundo por delante. Pero me hubiera muerto si me decían que mi vieja lo tenía. Entonces, eso es ser el gran ganador: cuando te toca a vos”, afirmó el actor