Karina "La Princesita" habló de su salud mental en la mesa de Mirtha: "No estoy recuperada del todo"

"Tuve muchas crisis de angustia. Sí, pero todavía no estoy recuperada del todo" , confesó Karina. "Me estoy ocupando. Voy a terapia con la psicóloga y, en algún momento, estuve también con psiquiatra y con medicación".

"Yo primero cometí el error de sentirme bien y dejarlas de golpe y eso derivó en una crisis muy grande. Ahora ya no tomo más, pero fue un trabajo en conjunto con la psiquiatra ", explicó.

Embed - Karina "La Princesita" se permitió hablar sobre su salud mental: "No estoy recuperada del todo"

Sobre los orígenes de sus problemas, Karina profundizó: "A mí me pasaba que convivía con una angustia que creo que tenemos todos, pero hay otros que la sentimos por encima de lo normal. Sentimos que no tiene un final. Yo creo que en mi caso también tiene un poco que ver con la profesión".

En este sentido, la cantante reveló que ha modificado su forma de trabajar para priorizar su salud mental: "Uno termina siendo medio un payaso en esta profesión, tratando de estar siempre regalando alegría incluso cuando no te sentís bien. Eso genera mucha presión".

"Ahora estoy haciendo un trabajo para no exigirme tanto. No puedo hacer tres shows por noche, porque después termino mal. Tengo que aprender a cuidarme", concluyó Karina.

Karina La Princesita estrenó “Maldito amor”

Karina acaba de estrenar una nueva canción de desamor. La princesita es conocida por apelar a las letras de cumbia con contenido romántico, por cantar a quienes la engañaron y hacer himnos de despecho.

Ahora volvió al ruedo con “Maldito amor”, una cumbia melancólica y romántica que cuenta con un videoclip dirigido por Louis Medina, en el que vemos a la artista en su casa, reflexionando, extrañando a un viejo amor y viviendo el duelo.

“El tema destaca además por su cadencia rítmica y los arreglos de acordeones. La letra es una reflexión sobre el rastro que deja el amor cuando se termina, y el balance que vamos haciendo en ese proceso”, expresan desde la prensa oficial.

Embed - Karina - Maldito Amor (Videoclip Oficial)

En esta canción, Karina habla de un amor que no terminó con final feliz, pero asegura que volvería a vivir aquella experiencia: “No me arrepiento de este amor…, cada segundo lo valió”, expresa en una de sus líneas.

“Maldito amor, que me daña el corazón. Volvería el tiempo hoy para revivir otra noche”, agrega en su canción la artista y luego continúa: “Y no me arrepiento del tiempo que perdí estando con vos, cada minuto y segundo lo valió”.