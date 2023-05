El sincericidio de Fede Bal: "Soy un muy buen amigo y un mal novio" El hijo de Carmen Barbieri habló de su ruptura con Sofía Aldrey en el programa "Noche al Dente" que se emite por América. 11 de mayo 2023 · 08:34hs

Fede Bal aseguró este miércoles en "Noche al Dente" que es un "buen hijo", pero admitió que "debería estar más presente".

Después del escandaloso affaire que le costó su relación con Sofía Aldrey, Fede Bal rompió el silencio. Este miércoles por la noche el actor estuvo como invitado especial del programa "Noche al Dente" que se emite por América, habló de todos los temas, inclusive de su vida íntima, y se convirtió en tendencia en Twitter.

"Creo que soy un muy buen amigo y un mal novio, realmente. No sé ser novio, no me sale. Soy un buen laburante, siempre intento ser el mejor en lo que hago; pero no comparándome con alguien, sino ser mi mejor versión”, aseguró el conductor del envío de viajes "Resto del mundo" en tono confesional.

Consultado sobre el incidente que hizo volar por el aire su noviazgo, Bal dijo: “Sí, lavé un montón de sábanas y ropas a las tres o cuatro de la mañana. Pero la explicación es otra, posta no es como piensan todos que fue una chica y yo lavé, realmente no era eso, que no lo voy a contar porque me parece un montón, pero no fue así”.

Reveló que, tras el episodio del lavarropas inteligente, recibió una curiosa propuesta para convertirse en la cara del electrodoméstico que le jugó en contra. “Me llamó un grupo de marcas y no me parecía. La poca dignidad que me quedada... no me parecía estar ahí sentado con el lavarropas”, admitió.

Embed Por último, habló de su relación con su madre, Carmen Barbieri, quien admitió públicamente que estaba muy enojada con él por los motivos de su ruptura con Aldrey. “Creo que soy un buen hijo. Debería estar más presente, pero trabajo y viajo mucho; y mi viejita también no para de trabajar”, señal. El sincericidio de Fede Bal Los rumores finalmente comprobados por su pareja hicieron que la relación de Fede Bal y Sofía Aldrey, la más larga que tuvo el actor, volara por los aires. Pese a la frustración que le causó la separación, el hijo de Carmen Barbieri confesó que todavía cree en el amor. “Soy como una suerte de búsqueda de que tiene que haber algo más. Cada persona y cada vínculo es distinto y hay como algo de nunca conformarse cuando hablamos de amor. La monogamia no tiene efectos en mí, no me sale, no soy feliz al vivir una relación en pareja donde la monogamia no la puedo sostener”, dijo en "Agarrate Catalina", el ciclo radial de Catalina Dlugi. >> Leer más: Sofía Aldrey dejó a Federico Bal: "¿Quién lava las sábanas a las 3 de la mañana?" “La verdad es que me enamoro fácil. No es que me enamore de alguien en particular, me enamoro del estado de enamoramiento”, explicó Bal, y añadió: “Todavía estoy en una situación donde no quiero pareja, necesitaba estar soltero hace un tiempo largo”, se sinceró, firme sobre su decisión de continuar con la soltería, al menos por ahora. Finalmente, volvió a hablar del incidente del lavarropas inteligente que expuso sus infidelidades. “No solo me lo banco, sino que el humor es lo que me salva, eso siempre sucedió conmigo y mi familia", afirmó el actor y conductor de TV, y concluyó: "Muchas empresas de electrodomésticos hicieron campaña, eso también es entender el lugar que ocupo en este medio, si los demás se ríen, que se rían. Es humor y alegría a raíz de una separación”.