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Estrenos de cine en Rosario: una película argentina, suspenso y ciencia ficción

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 13 de agosto. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

13 de agosto 2026 · 06:30hs
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La nueva película de Adrián Suar junto a Natalia Oreiro es uno de los estrenos de cine en Rosario 

La nueva película de Adrián Suar junto a Natalia Oreiro es uno de los estrenos de cine en Rosario 

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

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Estrenos del jueves 13 de agosto

-“Yo, narciso”, Argentina. 95 minutos

Llega a los cines “Yo, Narciso”, la nueva comedia dirigida y protagonizada por Adrián Suar, quien vuelve a compartir pantalla con Natalia Oreiro. El elenco se completa con Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler y Camila Peralta, con la participación especial de Moria Casán.

Rocío Flores, profesora universitaria de Sociología, está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno. Para profundizar en su investigación, decide estudiar el fenómeno desde adentro y elige como objeto de estudio a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico.

Bajo una identidad falsa, Rocío se hace pasar por una paciente interesada en un retoque estético para poder observarlo y analizarlo sin ser descubierta. Pero lo que comienza como un experimento académico pronto se transforma en una serie de encuentros y citas en las que Máximo despliega todo su encanto. Mientras Rocío intenta mantener la distancia y evitar involucrarse, inventa excusas cada vez más insólitas para mantenerlo a raya. Sin embargo, cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, el experimento se sale de control.

- “El final de la calle OAK”, Estados Unidos. 99 minutos

Con "La Odisea" todavía en cartel, Anne Hathaway suma otro protagónico en salas con una historia que combina misterio, ciencia ficción y suspenso. La actriz está al frente de "El final de la calle OAK", la nueva película de David Robert Mitchell (director de la aclamada "It Follows" de 2014).

La historia comienza cuando un misterioso fenómeno cósmico arranca una cuadra entera de los suburbios y transporta a todo el vecindario hacia una dimensión desconocido. A partir de ese momento, la familia Platt deberá enfrentarse a un entorno completamente irreconocible, donde sobrevivir dependerá de mantenerse unidos.

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- "Paw Patrol: La Dino película", Estados Unidos. 89 minutos

Los más chicos también tienen su estreno esta semana en la cartelera de cines: Paw Patrol regresa con una nueva aventura, esta vez con dinosaurios, volcanes y una misión más grande que nunca.

Tras quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros realizan un aterrizaje forzoso en una isla tropical inexplorada, donde descubren que el lugar está habitado por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. Cuando el archienemigo de PAW Patrol, el Alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la PAW Patrol se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, de proporciones gigantescas, más grandes que nunca, mientras deben detener a Humdinger antes de que toda la vida en la isla se extinga.

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- “Insaciable”. Australia, 113 minutos.

El terror también tiene su espacio en la cartelera de los cines con “Insaciable”, una inquietante película australiana que lleva al extremo la obsesión por bajar de peso.

Dirigida por Natalie Erika James sigue la historia de Hana, una estudiante de medicina, es aterrorizada por un fantasma hambriento después de participar en una oscura moda para bajar de peso: comer cenizas humanas.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 13 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

  • “El Día D: Bajo presión” (Acción): En las tensas 72 horas previas al Día D, con el destino del mundo pendiendo de un hilo, Bajo presión sigue al general Dwight D. Eisenhower y al capitán James Stagg mientras enfrentan una decisión imposible: lanzar la invasión marítima más grande y peligrosa de la historia o arriesgarse a perder la guerra por completo.
  • ”La invitación” (Comedia): Sigue a Joe y Angela y cómo su matrimonio ha caído en la rutina. Angela invita a sus vecinos Kayla y Shane a unos cócteles, e inesperadamente descubren cómo sus vecinos podrían estar organizando orgías semanales.
  • Canelones (Comedia): Inspirada en un hecho real. En una sola noche, Daniel Olesnik secuestra a Chichita —la madre del escritor Hernán Casciari— para saldar una vieja deuda de sangre. Un thriller asfixiante de venganza, con Darío Barassi y Verónica Llinás.
  • "Spider-Man: un nuevo día" (Acción): Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.
  • "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su próxima película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando una nueva tecnología de película IMAX®. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.
  • ”Moana” (aventuras): Moana responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo.
  • "Minions & Monstruos" (aventuras): Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.
  • "Toy Story 5" (aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

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Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

>> Leer más: Día sin Mundial: qué series y películas ver para pasar la abstinencia de partidos

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