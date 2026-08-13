Estrenos de cine en Rosario: una película argentina, suspenso y ciencia ficción

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 13 de agosto. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
Llega a los cines “Yo, Narciso”, la nueva comedia dirigida y protagonizada por Adrián Suar, quien vuelve a compartir pantalla con Natalia Oreiro. El elenco se completa con Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler y Camila Peralta, con la participación especial de Moria Casán.
Rocío Flores, profesora universitaria de Sociología, está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno. Para profundizar en su investigación, decide estudiar el fenómeno desde adentro y elige como objeto de estudio a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico.
Bajo una identidad falsa, Rocío se hace pasar por una paciente interesada en un retoque estético para poder observarlo y analizarlo sin ser descubierta. Pero lo que comienza como un experimento académico pronto se transforma en una serie de encuentros y citas en las que Máximo despliega todo su encanto. Mientras Rocío intenta mantener la distancia y evitar involucrarse, inventa excusas cada vez más insólitas para mantenerlo a raya. Sin embargo, cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, el experimento se sale de control.
Con "La Odisea" todavía en cartel, Anne Hathaway suma otro protagónico en salas con una historia que combina misterio, ciencia ficción y suspenso. La actriz está al frente de "El final de la calle OAK", la nueva película de David Robert Mitchell (director de la aclamada "It Follows" de 2014).
La historia comienza cuando un misterioso fenómeno cósmico arranca una cuadra entera de los suburbios y transporta a todo el vecindario hacia una dimensión desconocido. A partir de ese momento, la familia Platt deberá enfrentarse a un entorno completamente irreconocible, donde sobrevivir dependerá de mantenerse unidos.
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Los más chicos también tienen su estreno esta semana en la cartelera de cines: Paw Patrol regresa con una nueva aventura, esta vez con dinosaurios, volcanes y una misión más grande que nunca.
Tras quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros realizan un aterrizaje forzoso en una isla tropical inexplorada, donde descubren que el lugar está habitado por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. Cuando el archienemigo de PAW Patrol, el Alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la PAW Patrol se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, de proporciones gigantescas, más grandes que nunca, mientras deben detener a Humdinger antes de que toda la vida en la isla se extinga.
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El terror también tiene su espacio en la cartelera de los cines con “Insaciable”, una inquietante película australiana que lleva al extremo la obsesión por bajar de peso.
Dirigida por Natalie Erika James sigue la historia de Hana, una estudiante de medicina, es aterrorizada por un fantasma hambriento después de participar en una oscura moda para bajar de peso: comer cenizas humanas.
A la par de los estrenos que desembarcaron el 13 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
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A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.
Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.
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En el oficialismo sostienen que hay acuerdos muy avanzados sobre las Paso y las boletas. Días de negociaciones con el peronismo y otras fuerzas