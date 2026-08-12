Zendaya se viste en Material Fecal, igual que muchas otras famosas

La firma francesa Matières Fécales lleva ese nombre como crítica a la industria de la moda. A la cual finalmente accedió vistiendo a Madonna, Lady Gaga y demás personalidades

Zendaya apareció en el estreno de "Odisea", en Nueva York, con un angelical vestido de alas de plumas. Cuando le preguntaron qué llevaba puesto, su estilista, Law Roach, se apuró a responder: "Fecal matter". Es decir, "materia fecal".

No estaba exponiendo una situación desagradable ni tampoco emitiendo una opinión. Es que, efectivamente, el vestido había sido diseñado por Matières Fécales, la casa de moda de alta gama con sede en París, fundada en Montreal hace más de una década que, de repente, está en todas partes y vistiendo a algunos de los cuerpos más famosos del mundo.

Lo primero, por supuesto, es explicar por qué la firma se llama "materias fecales". El dúo de diseñadores Steven Raj Bhaskaran y Hannah Rose Dalton irrumpieron en el mundo de la moda decididos a imponer su estilo personal en nuevos cánones de belleza, una moda casi alienígena, que incluye maquillaje blanco dramático, cabezas y cejas rapadas y botas de piel diseñadas para parecer pies realistas.

Fundaron la marca cuando eran estudiantes en el Collège LaSalle Montréal y no tardaron en pasar de vender diseños en la plataforma de segunda mano Depop a presentar sus colecciones en la Semana de la Moda de París. Buscaron que el nombre de la empresa reflejara su visión de la industria de la moda, pero la primera propuesta que surgió sonaba demasiado vulgar. Ellos dicen que pensaron en el nombre "Caca", aunque quizás haya sido un término incluso más rústico.

"No hay otra palabra para describirlo. Pero, ¿cómo podemos decirlo de una manera glamorosa? Así que pensamos: materia fecal es el término científico", le dijo Dalton a Vogue, y añadió que lo tradujeron al francés porque "suena mucho más glamoroso". Bhaskaran comentó en el podcast "Fashion Neurosis" que el nombre también pretendía "cuestionar el lado derrochador de la moda".

Entre la decadencia y la delicadeza

A pesar del nombre provocador, figuras como Lady Gaga y Kylie Jenner adoptaron sus diseños. Y terminaron entrando por la puerta grande a una industria sobre la que tenían muchas críticas.

Los diseñadores fueron invitados al calendario oficial de la Semana de la Moda de París el año pasado, presentando "The Other", una colección que describieron como una oda a la valentía en la expresión de la identidad. Esta colección incluía una colaboración que combinaba su llamativo diseño de tacón curvo con la característica suela roja de Christian Louboutin .

La actriz Sarah Paulson vistió un modelo de Matières Fécales en la Gala del Met de este año. A Demi Moore le diseñaron el modelo que mostró como miembro del jurado del Festival de Cannes. La siempre excéntrica Lady Gaga subió sus vestidos al escenario de Coachella y a los Grammy. Madonna fue más allá y los invitó a su gira 2023 como DJ.

“En su trabajo existe una hermosa tensión entre la delicadeza y la decadencia, entre la fuerza y la suavidad”, sostuvo el estilista de celebridades Brad Goreski. Kristen Bateman, escritora especializada en moda y cultura, dijo que su ascenso se debe al deseo de la industria de ver algo nuevo. “Si nos fijamos en marcas de alta costura como Chanel y Dior, todo empieza a parecerse. Y esto, en cambio, parece pertenecer a una categoría propia… Es irrepetible”, sostuvo.