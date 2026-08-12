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El brote de ébola en Congo no se detiene y podría volverse el más mortal de la historia

Aún está lejos de la epidemia de África Occidental de 2014 a 2016, aunque el actual brote avanza a un ritmo mucho más rápido

12 de agosto 2026 · 22:23hs
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El brote de ébola en Congo no se detiene y podría volverse el más mortal de la historia

El brote de ébola en la República Democrática del Congo se encamina a superar al más mortífero de la historia, que hace diez años mató a más de 11.000 personas, según indicó el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus .

“Al ritmo actual, va camino de eclipsar el brote de ébola de África occidental de 2014 a 2016”, dijo Tedros al recordar al brote que estremeció al mundo e impulsó esfuerzos para desarrollar una vacuna.

>> Leer más: El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?

El actual brote en el este de Congo, considerado el más rápido de la historia, mató a más de 2.000 personas de entre más de 4.300 casos. Fue declarado el 15 de mayo, pero las autoridades sanitarias ahora dicen que la secuenciación mostró que comenzó meses antes, en febrero.

Es diferente de la mayoría de los brotes anteriores de ébola porque es causado por el virus Bundibugyo, que no tiene vacunas ni tratamientos aprobados, aunque se están realizando esfuerzos en ese sentido.

Los expertos dicen que el brote se está moviendo más rápido que los esfuerzos para rastrearlo y controlarlo en una parte remota del este de Congo, que se encuentra sumido en conflicto cerca de las fronteras con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda.

Más problemas en el camino

La mayoría de los nuevos casos y muertes se están reportando en comunidades fuera del alcance de los trabajadores de salud en una región de infraestructura deficiente y centros mal equipados. Algunos trabajadores de salud se declararon en huelga por falta de pago. La desinformación sobre el virus continúa circulando en comunidades donde algunos desconfían de la ayuda internacional, lo que alejó personas de las clínicas.

“El brote nos tomó ventaja y sigue todavía muy por delante de nosotros, y estamos tratando de alcanzarlo”, dijo Tedros.

El director de la OMS para operaciones de alerta y respuesta ante emergencias sanitarias, Abdirahman Mahamud, sostuvo que la agencia vaticina que el brote tendrá su pico en seis meses. “Pero ese es el escenario moderado. Hay un escenario en el que este brote puede durar de nueve a doce meses”, aseveró.

Este brote de ébola ha matado a más personas a un ritmo más rápido que cualquier otro, incluido el brote de 2014-2016 que tuvo al menos 28.000 casos y que tardó unos ocho meses en llegar a mil muertes.

El ébola es raro pero altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen y de superficies y materiales contaminados como ropa de cama y prendas de vestir. La enfermedad que causa es grave y a menudo mortal.

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