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Sin Dibu Martínez, Aston Villa perdió y el PSG es campeón de la Supercopa de Europa

Kvaratskhelia y Désiré Doué le dieron el triunfo al conjunto galo. Los ingleses habían empatado transitoriamente a través de Brian Madjo

12 de agosto 2026 · 21:25hs
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Sin Dibu Martínez, Aston Villa perdió y el PSG es campeón de la Supercopa de Europa

París Saint-Germain se consagró campeón de la Supercopa de Europa, tras vencer 2 a 1 a Aston Villa en la final jugada en el Red Bull Arena de Austria. Emiliano "Dibu" Martínez prolongó sus vacaciones después del Mundial y no estuvo en el arco del equipo inglés.

El equipo dirigido por Luis Enrique arrancó mejor y se puso en ventaja a los 20 minutos del primer tiempo por intermedio de Khvicha Kvaratskhelia. Aston Villa reaccionó y se fue en busca del empate, que finalmente llegaría en la última jugada antes del descanso: Brian Madjo puso el 1 a 1 y el equipo de Unai Emery salió al segundo tiempo con la ilusión de alcanzar el título.

Pero a los 16 minutos del complemento PSG volvió a golpear: Désiré Doué convirtió el 2 a 1 y después el equipo francés logró contener los embates de Aston Villa.

París Saint-Germain llegó a esta definición después de haber ganado la Champions League, mientras que Aston Villa se presentó como campeón de la Europa League.

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