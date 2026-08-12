El domingo habrá una nueva edición del Mercado de las Artes en la ex-Aduana

Cerca de un centenar de artistas rosarinos exhibirán y pondrán a la venta sus obras entre las 14 y las 19, con entrada gratuita

El próximo domingo 16, de 14 a 19, se llevará adelante una nueva edición del Mercado de las Artes en las inmediaciones del edificio de la ex-Aduana, en avenida Belgrano 501, con entrada libre y gratuita.

Alrededor de un centenar de artistas rosarinos exhibirán y pondrán a la venta sus obras, en una experiencia que propone acercar las producciones locales al público y transformar el espacio en un verdadero museo a cielo abierto.

También habrá intervenciones en vivo, lo que permitirá a los artistas compartir sus procesos creativos y dialogar directamente con el público.

La propuesta contará además con música en vivo que acompañará el recorrido por las distintas exposiciones.

El Mercado de las Artes se consolidó como un espacio de referencia para la cultura de la ciudad, poniendo en valor tanto el talento de artistas locales como el patrimonio arquitectónico de la ex-Aduana y su entorno.

El encuentro propone además "fortalecer el vínculo entre las producciones artísticas y la comunidad, generando nuevas oportunidades de circulación y comercialización de obras y contribuyendo al desarrollo de la economía de la cultura y la creatividad", detallaron desde la Municipalidad.

Nacido como una iniciativa gubernamental e impulsado por Dante Taparelli, el Mercado de las Artes fue creciendo con cada edición hasta convertirse en un punto de encuentro entre artistas y público, celebrando la diversidad de expresiones y el talento que caracteriza a la escena cultural rosarina.