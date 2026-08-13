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Central tiene el paño a disposición y juega su primera ficha en el gran sueño copero

Recibe a Corinthians por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Intentará hacer diferencia para ir más tranquilo a San Pablo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

13 de agosto 2026 · 06:00hs
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Central viene de lograr un buen triunfo en el Apertura y pretende hacer extensivo ese momento a la Libertadores.

Marcelo Bustamante / La Capital

Central viene de lograr un buen triunfo en el Apertura y pretende hacer extensivo ese momento a la Libertadores.

Entre tantos objetivos que se trazó en el inicio de cada temporada, Central siempre tuvo hacia dónde apuntarían sus cañones. La Copa Libertadores vuelve a ponerse frente a las narices del Canalla y la ilusión es el sentimiento que predomina en Arroyito. Pero claro, lo que está por jugar el equipo de Jorge Almirón no es poca cosa. Es el primer paso en este octavos de final frente al siempre respetable Corinthians. Una historia que comienza a escribirse en el Gigante de Arroyito (a las 21.30 y con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte) y que tendrá su segundo y último capítulo el jueves 30 en San Pablo.

Desde el 29 de mayo en Central están esperando ansiosos lo que ocurrirá en el Gigante. Fue el día en que se conoció el rival de octavos. La novedad aplacó (dos días después) en cierta medida la angustia que había generado el traspié en Ecuador frente a Independiente del Valle, donde el Canalla no pudo sostener el primer puesto en el grupo. Y fue dos días antes de que se produjera esa derrota lacerante contra Estudiantes por Copa Argentina que no hizo más que sacar del radar uno de los objetivos trazados. Pero independientemente de eso que ocurrió en el Mario Alberto Kempes, la Libertadores es algo que siempre movió las fibras de todos en Arroyito.

Y el momento llegó. Es tiempo de salir a la cancha, de jugar, de demostrar que nadie se conforma con haber llegado hasta aquí, de hacer las cosas de tal manera que la ilusión no sufra ningún magullón.

Un partido largo para el Canalla

Es un partido largo, de 180 minutos,en el que le será necesario afinar hasta el más mínimo detalle. Porque instancias de este estilo suelen resolverse por detalles. Ángel Di María vino también para esto. Porque de muy chico jugó la Libertadores 2006, pero el Canalla no sorteó la fase de grupos. Hoy puede abrazarse a la idea de que todo es posible.

>>Leer más: Central: a diez años del último cruce en el Gigante por corte eliminatorio en la Libertadores

Ibarra maniobra ante River, en el partido en el que Central se reencontró con el triunfo.

Ibarra maniobra ante River, en el partido en el que Central se reencontró con el triunfo.

Todo lo bueno que pueda hacer el equipo de Almirón en este primer chico será fundamental para la revancha. Nada se resolverá en estos 90 minutos en el Gigante, pero sí se establecerán ciertos parámetros. Puede ocurrir que el viaje a San Pablo una semana después sea bajo cierta calma o al revés, que se deba ir en busca de una patriada. Claramente se apuntará a la primera opción.

Un derecho ganado

Central se ganó el derecho a soñar por esa muy buena fase de grupos que transitó con demasiada suficiencia, clasificando a octavos a una fecha del final y perdiendo su único partido allá en Ecuador, contra Independiente del Valle. Ese día le hicieron el único gol en contra que tiene en el torneo.

Y por cómo inició el semestre, el partido le cae en el mejor momento, al menos desde lo emocional. Porque lo hace montado en esas dos victorias consecutivas (ambas por el torneo Clausura), ante River y Aldosivi, que sirvieron para ponerle una barrera a las malas vibras que se habían instalado en la derrota contra Belgrano y el empate con Racing.

>>Leer más: Central no tendrá elecciones en octubre, se pasaron para el mes de diciembre

Pero claro, lo que se le viene ahora a Central es una historia completamente diferente, ante un rival que tiene muchos problemas internos y que en el último mercado de pases no sumó refuerzos, pero que cuenta con una larga historia en copas internacionales. Corinthians fue primero en el Grupo E, pero con 11 puntos, ganando apenas tres partidos, uno menos que el Canalla. Perdió una de sus piezas más importantes: el neerlandés Memphis Depay, a quien no se le renovó el contrato.

En Ecuador, ante Independiente del Valle, Central recibió su único gol en la Copa y sumó su primera derrota.

En Ecuador, ante Independiente del Valle, Central recibió su único gol en la Copa y sumó su primera derrota.

El potencial interno

Pero más allá de la vida del rival y de los inconvenientes por los que esté atravesando, para Central no hay nada más importante que su propio fútbol, su capacidad y su confianza. Será también una prueba de fuego para Almirón, a quien se lo trajo pensando en este tipo de definiciones de ida y vuelta en la mayor competencia del continente a nivel de clubes.

>>Leer más: Central: cuánto lleva recaudado en la Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

El camino a la final es largo y Central la tendrá compleja ya desde estos octavos de final, en los que buscará avanzar para ir a la caza de Estudiantes o Universidad Católica de Chile. Ya un poco más adelante asoman Cruzeiro, Flamengo (se enfrentan en octavos), Independiente del Valle y Deportes Tolima.

Desde aquella clasificación por haber sido el mejor de la temporada 2025, en Central se piensa en muchas cosas, pero la Libertadores es la gran obsesión. Sin un mercado de pases rimbombante, el camino de la fe encuentra su primera estación. Y en Arroyito llegó el tiempo de empezar a demostrar que la ilusión tiene sustento.

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