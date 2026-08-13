Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños con una función especial en el Lumière

Este jueves se ofrecerá, a las 20, la proyección especial del documental "La ciudad de los niños. La utopía de Francesco Tonucci", de Emanuela Tomassetti

La Ciudad de los Niños fue un proyecto de Francesco Tonucci, que se implementó en España, Italia y Sudamérica. Rosario fue pionera.

En el marco de los 30 años del proyecto Ciudad de las Niñas y los Niños , la Municipalidad de Rosario invita a participar este jueves 13 de agosto, a las 20, de una función especial del documental "La ciudad de los niños. La utopía de Francesco Tonucci", dirigido por Emanuela Tomassetti.

La proyección se realizará con entrada gratuita en el Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027) y los tickets podrán retirarse en la boletería media hora antes de la proyección.

La actividad forma parte de la agenda conmemorativa que durante todo agosto celebra las tres décadas de "una política pública que convirtió a Rosario en una ciudad referente en la promoción de los derechos de las infancias y pionera de la Red Latinoamericana de Ciudades de las Niñas y los Niños", afirmaron desde el municipio.

Con una duración de 55 minutos, el documental propone una reflexión sobre la infancia, el derecho al juego y la organización del espacio público, recuperando el pensamiento del pedagogo italiano Francesco Tonucci, creador del proyecto internacional que inspiró a Rosario desde sus inicios.

La película recorre más de 35 años de trabajo impulsado por Tonucci y reúne experiencias desarrolladas en Italia, España y Sudamérica. A través de las voces de quienes integran la Red de la Ciudad de las Niñas y los Niños, muestra cómo es posible construir ciudades donde las infancias tengan un rol protagónico en la toma de decisiones, promoviendo medidas concretas como calles más seguras, autonomía para ir a la escuela, espacios públicos para el juego y consejos de niñas y niños que dialogan con los gobiernos locales.

La función busca "recuperar el espíritu que dio origen al proyecto, reafirmando una idea que atraviesa estas tres décadas de trabajo en Rosario: una ciudad pensada para las niñas y los niños es una ciudad mejor para todas las personas", dicen los organizadores del evento.

Ciudad de los Niños

Cabe destacar que el proyecto Ciudad de las Niñas y los Niños comenzó a desarrollarse en Rosario en 1996, mediante el decreto Nº 1.422 firmado por el entonces intendente Hermes Binner, cinco años después de su creación en Italia por Francesco Tonucci. Desde entonces, la iniciativa se consolidó como una política pública transversal, con sede en la Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164), "promoviendo la participación activa de las infancias en la construcción de una ciudad más democrática, inclusiva y habitable".