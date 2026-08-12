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Jenna Ortega contó que como niña actriz pasaba días enteros sin comer ni tomar agua

La protagonista de “Merlina” reveló que en sus primeras experiencias como intérprete no pedía comida en los rodajes para “no molestar a nadie”

12 de agosto 2026 · 10:55hs
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Jenna Ortega

Jenna Ortega, que alcanzó la fama internacional con la serie "Merlina", habló de sus comienzos como niña actriz en Disney

Jenna Ortega, protagonista de “Merlina”, hizo una preocupante revelación sobre su experiencia como niña actriz. En una reciente entrevista con el medio Esquire, contó que en sus primeros rodajes pasaba días sin pedir comida ni agua “para no molestar a nadie”.

“Realmente tenía todo a mi favor cuando era niña porque no puedo pensar en un solo error que haya cometido. Siento que ahora cometo errores todo el tiempo, pero cuando era niña estaba tan agradecida y tan emocionada de estar ahí que tenía siempre puesta mi mejor cara de concentración”, dijo, rememorando sus

Antes de convertirse en una estrella internacional gracias a “Merlina”, la producción de Netflix, Ortega protagonizó la serie de Disney Channel “Stuck in the Middle”. La producción se estrenó en 2016, cuando la actriz tenía apenas 13 años. Su carrera había comenzado varios años antes e incluyó participaciones en producciones como “Ricky Ricón”, “Jane the Virgin”, “You” y “Elena de Avalor”.

>> Leer más: La segunda temporada de "Merlina" llegó a Netflix

La experiencia de Jenna Ortega como niña actriz

“No pedía ni un sorbo de agua. Podía pasar todo el día sin comer, sin tomar agua, sin nada, porque deseaba muchísimo no molestar a nadie. Quizás ese fue mi error: no cuidarme realmente”, reflexionó la actriz, que actualmente tiene 23 años.

Durante la entrevista, Ortega también fue consultada sobre los estigmas y prejuicios que existen alrededor de las estrellas infantiles. “¿Está mal decir que muchos de ellos son ciertos? Y hagan con eso lo que quieran”, respondió.

“Tenía 7 años cuando dije que quería hacer esto. Mis padres se rieron cuando les dije que quería hacerlo, y eso fue más o menos la raíz de todo. La motivación. Y nunca realmente paré, porque soy muy terca. Y nunca lo cuestioné”, concluyó.

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