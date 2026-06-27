Netflix: las tres miniseries imperdibles para maratonear el fin de semana

La plataforma estuvo incorporando producciones de distintos géneros y para todos los gustos. De qué se tratan las novedades

Netflix sigue renovando su catálogo con series de todo tipo y género para entretener a sus usuarios. Definitivamente, durante los fines de semana, cuando los argentinos buscan descansar y disfrutar en el sillón, la plataforma de streaming se convierte en el aliado ideal.

Sin embargo , a veces resulta difícil elegir qué ver entre tantas opciones. Por eso, para facilitar la elección, a continuación tres producciones recomendadas para este fin de semana que se encuentran en lo más alto del ranking: “Te encontraré”, “Oasis”, “Así aprenderás”.

Desde su estreno, “Te encontraré” se convirtió en el contenido más visto de Netflix en Argentina y lidera el ranking de la plataforma. La producción estadounidense, basada en una novela de Harlan Coben, consta de apenas ocho episodios de unos 40 minutos aproximadamente cada uno , lo que la convierte en una opción ideal para maratonear durante un fin de semana.

La miniserie cuenta con un elenco encabezado por Sam Worthington, acompañado por Britt Lower, Milo Ventimiglia y Logan Browning. La sinopsis oficial de Netflix adelanta: “Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza a una peligrosa misión de rescate”.

"Oasis"

Otra de las producciones que pisa fuerte en Netflix es “Oasis”, la serie española que muchos ya comparan con "The White Lotus" por combinar un escenario paradisíaco con un misterio criminal que expone los secretos de sus protagonistas. Está protagonizada por Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch.

Ambientada entre los imponentes paisajes de las Islas Canarias, la historia comienza con unas vacaciones de ensueño en un exclusivo hotel de lujo. Sin embargo, lo que prometía ser un verano de amor, amistad y diversión da un giro inesperado cuando una joven desaparece tras un crimen ocurrido dentro del complejo.

A partir de ese momento, todos los huéspedes pasan a ser sospechosos y nadie puede abandonar ni ingresar al hotel hasta que la investigación esclarezca lo sucedido, en un thriller que combina tensión y secretos.

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"Así aprenderás"

Como suele ocurrir, el ranking de Netflix también tiene lugar para las producciones surcoreanas. En esta oportunidad, uno de los títulos más vistos es una miniserie de apenas 10 episodios que pone el foco en el acoso escolar y en los límites de la autoridad dentro del sistema educativo.

El k-drama, que se estrenó a nivel global, está dirigido a los fanáticos del género que buscan historias intensas, con conflictos sociales y una fuerte dosis de tensión.

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: “Cuando ya nadie respeta nada en las escuelas, un equipo de inspectores llega para poner las cosas en orden con enseñanzas estrictas y efectivas que no aparecen en los libros”.