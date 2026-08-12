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Tres miniseries que la rompen en Netflix

Drama, romance y misterio son algunos de los géneros que están causando furor en la plataforma. De qué se tratan las miniseries de las que todos están hablando

12 de agosto 2026 · 16:38hs
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El otro padre es un drama mexicano que la rompe en Netflix

"El otro padre" es un drama mexicano que la rompe en Netflix

Con los constantes estrenos de Netflix, los usuarios van renovando sus producciones favoritas. Recientemente, fueron varias las miniseries que desembarcaron en la plataforma y ya se ganaron el premio a lo más visto. Dramas, romances y misterios lideran el ranking con cientos de reproducciones semanales. Por esto, vale la pena conocer esas historias que no dejan de cautivar a los usuarios.

Con el inicio del nuevo mes, llegaron distintas series y películas para todos los gustos. Pero ya desde finales de julio Netflix venía lanzando producciones que rápidamente se volvían furor. Muchas de ellas, siguen manteniéndose entre lo más visitado de la plataforma.

Como existen relatos para todo tipo de espectador y sus preferencias, conviene echar un vistazo a las tramas de las producciones favoritas del momento.

>>Leer más: Netflix: tres comedias románticas imperdibles

Tres miniseries que la rompen en Netflix

“Acaramelados” - Romance

Escrita por Mo Ji-hye y dirigida por Kim Jang-han, esta producción surcoreana combina drama, romance y hasta thriller en su trama. Está protagonizada por Jung Hae-in y Ha Young y cuenta con 12 episodios.

La historia de “Acaramelados” comienza cuando una ambiciosa fiscal que combate la corrupción sobrevive a un intento de asesinato pero pierde la memoria. Cuando despierta en una clínica, un entrenador de boxeo con pasado criminal afirma ser su novio, aunque ella no lo recuerda.

Mientras ella intenta recuperar su memoria y descubrir la verdad acerca de su pasado, ambos reconstruyen su vínculo en un pequeño pueblo. Entre emociones despertadas y secretos del pasado, empieza a surgir una cálida historia de amor.

“El otro padre” - Drama

Esta miniserie mexicana envolvió a todos con su drama y sus conflictos familiares. “El otro padre” es una producción de 10 capítulos creada por Roberto Stopello y protagonizada por Silvia Navarro, Manolo Cardona y Erik Hayser.

La protagonista de esta historia es Macarena, una doctora y madre que descubre que Julieta, su hija, necesita recibir un trasplante de riñón de forma urgente. En cuanto se sumerge en la búsqueda de un donante compatible, las pruebas genéticas revelan algo impensado: en realidad, su esposo, no es el padre biológico de su hija.

Así, se desentierra una infidelidad del pasado que se había convertido en un secreto inconfesable. Con la vida de su hija en manos, Macarena deberá recurrir al verdadero padre de Julieta, desatando un conflicto entre dos familias de la alta sociedad mexicana.

>>Leer más: La sección de Netflix para conocer tu próxima serie favorita

“Bomba en el Pan Am” - Suspenso, crimen

Este relato de ficción aborda la tragedia real que tuvo lugar en 1988, cuando una bomba estalló en el interior del avión 103 de Pan Am, que volaba desde Londres a Nueva York, dejando 270 víctimas. Sin sobrevivientes y sin sospechosos, la serie sigue al equipo del FBI y a la policía local mientras despliegan una investigación exhaustiva para entender qué ocurrió y quiénes fueron los responsables.

La miniserie de 6 capítulos fue creada por Jhonathan Lee y dirigida por Michael Keillor, mientras que el protagónico lo ocupan Connor Swindells, Patrick J. Adams y Tony Curran. Este caso, tan terrible como real, no puede dejar de verse por los amantes de las investigaciones policiales y los thrillers llenos de incógnitas.

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