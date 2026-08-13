Demoraron a 13 hinchas de Independiente por querer ingresar con entradas falsas A otros dos simpatizantes se les aplicó el derecho de admisión por el programa Tribuna Segura. Todo sucedió antes del partido de anoche por Copa Argentina 13 de agosto 2026 · 07:17hs

Foto: Policía de Santa Fe. Hinchas de Independiente en el Coloso Marcelo Bielsa. No pudieron ingresar a la cancha porque tenían entradas apócrifas

Trece hinchas de Independiente fueron demorados anoche al ser detectados cuando querían ingresar al estadio de Newell’s con entradas falsas. Además otros dos simpatizantes del equipo de Avellaneda tampoco pudieron ingresar a la cancha por derecho de admisión.

El control realizado por personal de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) en el ingreso a la tribuna popular del Coloso Marcelo Bielsa detectó que un grupo de hinchas de Independiente intentaba acceder al estadio con entradas truchas, por lo que dieron intervención al personal policial de la Unidad Regional II afectado al operativo de seguridad.

El operativo se realizó en la previa del partido que disputaron anoche Independiente y Atlético Tucumán por Copa Argentina en el estadio del parque Independencia.

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Los hinchas de Independiente fueron trasladados a la Comisaría 2da de la UR II para la prosecución de los trámites de rigor.