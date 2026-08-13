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Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada

El gobierno de la provincia presentó nueva maquinaria hídrica y vial para reforzar su capacidad de respuesta ante El Niño en todo el territorio

13 de agosto 2026 · 06:30hs
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Ante El Niño: parte de los equipos adquiridos por la provincia para reforzar el mantenimiento hídrico y vial.

Ante El Niño: parte de los equipos adquiridos por la provincia para reforzar el mantenimiento hídrico y vial.

Ante los pronósticos que anticipan un fenómeno de El Niño intenso en la región, el gobierno de la provincia aseguró que continúa fortaleciendo su estrategia de prevención y respuesta frente a posibles excesos hídricos. En este marco, se presentó este miércoles en Santa Fe nuevo equipamiento hídrico y vial.

La presentación estuvo a cargo del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich; y el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo.

La incorporación de maquinaria permitirá reforzar las tareas de mantenimiento y limpieza de canales, alcantarillas y banquinas, además de ampliar la capacidad de intervención y mejorar la logística para el traslado de equipos ante eventuales contingencias hídricas.

Equipos

Durante la actividad, Enrico explicó que se incorporaron “diez máquinas combinadas de última generación para la Dirección Provincial de Vialidad”, además del equipamiento adquirido por la Secretaría de Recursos Hídricos. En ese sentido, señaló que la renovación del parque de maquinaria apunta a “hacer el trabajo más eficiente, gastar menos combustible y tener menos roturas, en el marco de una primavera lluviosa que vamos a tener en nuestra región”.

Respecto del fenómeno de El Niño, el ministro destacó que “muchas obras ya fueron terminadas y otras están en plena ejecución”, y valoró “el diálogo y el trabajo mancomunado con los pueblos y ciudades de toda la provincia”.

Enrico remarcó además que la prevención forma parte de una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado provincial: “Vamos a ayudar a cada intendente y a cada localidad, estando activos en el territorio, porque el Gobierno de Santa Fe está preparado”.

Por su parte, Seghezzo explicó que las diez retroexcavadoras serán distribuidas entre las diez zonas viales en las que se organiza la provincia y que abarcan uno o más departamentos. “Son útiles para la limpieza de alcantarillas, la colocación de tubos y el movimiento de suelo”, indicó. Además, señaló que los equipos 0 km “son más operativos, brindan mayor rendimiento y generan menos gastos”.

Inversión

A través de la Dirección Provincial de Vialidad, el Gobierno santafesino invirtió 1.380 millones de pesos en la adquisición de 10 retroexcavadoras multipala JCB. Por su versatilidad, estos equipos pueden realizar distintas tareas durante una misma jornada, como limpiar banquinas, destapar alcantarillas, cargar camiones y perfilar taludes.

Las máquinas cuentan con dos herramientas principales: una pala cargadora frontal y un brazo excavador trasero. Esta configuración permite ejecutar diferentes trabajos sin necesidad de recurrir a equipos específicos para cada intervención, lo que mejora los tiempos y la capacidad operativa.

Maquinaria ampliada

En paralelo, la Secretaría de Recursos Hídricos continúa ampliando su parque de maquinaria. A comienzos de julio fueron presentadas las primeras cuatro retroexcavadoras, que ya se encuentran trabajando en distintos puntos de la provincia.

A ese equipamiento se suma ahora un tractor topador sobre orugas, adquirido por 164.180 dólares, que permitirá conformar banquinas de trabajo y realizar tareas de desmalezamiento y destronque. También se incorporó un camión Volvo, con una inversión de 215.000 dólares, destinado al traslado de maquinaria pesada entre diferentes puntos de Santa Fe. Esta unidad permitirá reducir los tiempos de movilización y mejorar la logística de las intervenciones.

Además, está previsto que a mediados de septiembre se incorporen otras dos retroexcavadoras de brazo largo: una de 14 metros, adquirida por 166.658 dólares, y otra de 18 metros, con una inversión de 272.335 dólares. Ambas estarán destinadas principalmente a intervenciones en canales troncales y rurales.

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