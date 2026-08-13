La Capital | Agro | ganadería

La ganadería entra en una nueva etapa: menos oferta, mejores precios y un negocio que exige vender valor

El especialista Diego Ponti sostuvo que Argentina y los principales países productores atraviesan una fase de retención de hacienda que sostendrá los precios internacionales. El futuro del negocio dependerá cada vez más de la eficiencia y del valor agregado

Patricia Martino

Por Patricia Martino

13 de agosto 2026 · 06:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
El foco de la ganadería. El analista advirtió que competir únicamente como proveedor de un commodity será cada vez más difícil en una Argentina que tiende a ser más cara en dólares.

El foco de la ganadería. El analista advirtió que competir únicamente como proveedor de un commodity será cada vez más difícil en una Argentina que tiende a ser más cara en dólares.

Lejos de un escenario de sobreoferta, el mercado ganadero mundial se encamina hacia un período de escasez relativa que podría sostener los precios durante varios años. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó Diego Ponti, analista y consultor de AZ-Group, durante el panel "Mercados ganaderos, actualidad, perspectivas y oportunidades", realizado en el 34º Congreso de Aapresid que se realizó en Rosario

Para el especialista, el negocio atraviesa un cambio estructural. La combinación entre una oferta mundial restringida, la retención de vientres en los principales países productores y una demanda que sigue creciendo configura un escenario muy distinto al de otros ciclos. "Nadie está hablando de que en dos o tres años vayamos a tener una sobreoferta de carne. Para nada. La producción no va a crecer rápido porque la biología es lenta y aumentar el stock lleva tiempo", afirmó Ponti.

El analista explicó que la producción mundial continúa prácticamente estancada mientras crecen tanto la población como la demanda internacional. "La torta para repartir sigue siendo prácticamente la misma. Si queremos consumir más y exportar más, necesariamente tendremos que producir más, y eso no ocurre de un año para otro", sostuvo.

Ese fenómeno no se limita a la Argentina. Según Ponti, los principales países ganaderos atraviesan actualmente una fase de retención de hacienda, una decisión que reduce la faena en el corto plazo pero fortalece la oferta futura. "El mundo está en una fase de retención. Si los principales referentes globales están alineados con nosotros, lo más probable es que falte carne en los próximos años y los precios sean muy buenos", aseguró.

A su entender, esa dinámica explica por qué los valores actuales de la hacienda se encuentran en niveles históricamente elevados tanto en dólares como en pesos. "Nunca antes compré tantos dólares con un kilo de carne", resumió al describir el momento que atraviesa la actividad.

Diego Ponti, analista y consultor de mercados ganaderos de AZ-Group, habló en el panel

Diego Ponti, analista y consultor de mercados ganaderos de AZ-Group, habló en el panel "Mercados ganaderos, actualidad, perspectivas y oportunidades", realizado en el Congreso de Aapresid.

Consumidores que ajustan, pero no abandonan la carne

Ponti también puso el foco sobre el mercado interno. Reconoció que el deterioro del poder adquisitivo obligó a muchas familias a moderar el consumo, aunque destacó que la carne vacuna continúa ocupando un lugar central en la dieta de los argentinos. "Tenemos un consumidor restringido, al que el salario le rinde menos en términos de carne, pero que sigue eligiendo la carne vacuna. Le encuentra un valor y hace un esfuerzo extra para no sacarla de su dieta", señaló.

En ese contexto, remarcó que el mayor diferencial competitivo de la carne vacuna frente a otras proteínas sigue siendo la valoración que hacen los consumidores, aun cuando el precio relativo frente al pollo y al cerdo se amplió en los últimos años.

Más allá de las perspectivas favorables para los precios, Ponti insistió en que el verdadero desafío ya no pasa por producir más toneladas, sino por capturar mayor valor. A su juicio, el negocio ganadero dejó de depender de grandes saltos cambiarios o de aumentos abruptos de precios para corregir los márgenes. "El precio ya no me salva, me salvo yo", resumió al señalar que el resultado económico dependerá cada vez más de la eficiencia tranqueras adentro y de la productividad de cada empresa.

Ese cambio también alcanza la forma de comercializar la carne. "Tenemos que dejar de despachar carne y empezar a vender carne", planteó.

Según explicó, competir únicamente como proveedor de un commodity será cada vez más difícil en una Argentina que tiende a ser más cara en dólares. En cambio, consideró que la diferenciación, la calidad, la trazabilidad y la construcción de marca serán determinantes para acceder a mejores mercados y obtener mayores precios. "Si jugamos el partido del commodity, vamos a perder. Tenemos que pasar del debate de las cantidades a discutir la calidad", enfatizó.

El boom global de las proteínas

El consultor sostuvo que la demanda internacional también atraviesa una transformación impulsada por cambios en los hábitos de consumo. En particular, señaló que la creciente preocupación por la alimentación saludable y el fuerte crecimiento de las dietas ricas en proteínas volvieron a posicionar a la carne vacuna como un alimento de alto valor nutricional. Ponti mencionó además el auge de los tratamientos para bajar de peso, cuya recomendación médica incluye un mayor consumo de proteínas para evitar la pérdida de masa muscular. "Hoy existe un consenso mucho mayor sobre el valor de la proteína animal. Desde el universo fitness hasta quienes realizan tratamientos para bajar de peso, todos presionan sobre una oferta mundial de proteína que prácticamente no crece", explicó.

En paralelo, observó que el consumidor también modificó sus exigencias. Ya no alcanza con ofrecer carne de buena calidad de manera ocasional. El comprador demanda productos consistentes, con identidad, respaldo y trazabilidad. "El consumidor está dispuesto a pagar, pero quiere la seguridad de que siempre recibirá la calidad prometida", sostuvo.

Ponti cerró su exposición con un mensaje dirigido a los productores. Consideró que el escenario internacional ofrece una oportunidad excepcional para la ganadería argentina, aunque advirtió que el éxito dependerá mucho menos del contexto y mucho más de la capacidad de cada empresa para mejorar su productividad. Con insumos relativamente baratos en relación con el valor de la hacienda, sostuvo que el desafío será producir más kilos por hectárea, incorporar tecnología, profesionalizar la gestión y construir relaciones comerciales de largo plazo.

"Los excelentes precios internacionales llegaron para quedarse. Pero el largo plazo se construye con pequeños cambios diarios", concluyó Ponti, tras invitar a los productores a transformar el actual ciclo favorable en una mejora estructural de la competitividad.

Noticias relacionadas
Si las condiciones climáticas acompañan durante la segunda mitad del año, el informe proyecta que la lechería podría cerrar 2026 con un crecimiento de la producción cercano al 3% interanual.

La lechería enfrenta el desafío de sostener a los pequeños productores

Con la primavera se espera la llegada de un súper Niño.

Santa Fe se prepara para un posible "Super Niño" y busca reducir el impacto en el agro

Los embarques totales de trigo en los puertos del Gran Rosario se reducirían del 73% al 45% este año respecto del pasado, según la BCR.

El mercado de granos espera el informe del Usda, mientras el trigo argentino se encamina a una cosecha récord

Las espigas de maíz se clasifican en normal, leve, moderado y severo según el daño que provocó el achaparramiento. Sobre esa escala, se compararon los lotes tratados con el bioestimulante de Biofilm y los testigos.

Nació para fortalecer el maíz y terminó dando hasta 22% más de rendimiento donde pega la chicharrita

Ver comentarios

Las más leídas

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Lo último

Demoraron a 13 hinchas de Independiente por  entradas falsas

Demoraron a 13 hinchas de Independiente por  entradas falsas

Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños 

Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños 

Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada

Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada

Ley electoral: Unidos tiene su proyecto y abre el juego con la oposición

En el oficialismo sostienen que hay acuerdos muy avanzados sobre las Paso y las boletas. Días de negociaciones con el peronismo y otras fuerzas

Ley electoral: Unidos tiene su proyecto y abre el juego con la oposición

Por Mariano D'Arrigo
Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada
La Región

Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada

La ganadería: menos oferta y un negocio que exige vender valor

Por Patricia Martino
Mercados ganaderos

La ganadería: menos oferta y un negocio que exige vender valor

Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños 
La ciudad

Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños 

Demoraron a 13 hinchas de Independiente por  entradas falsas
Policiales

Demoraron a 13 hinchas de Independiente por  entradas falsas

Se realizó la primera promesa de lealtad a la bandera extendida
La Ciudad

Se realizó la primera promesa de lealtad a la bandera extendida

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Ovación
Copa Santa Fe: Social Lux tiene todo listo para afrontar la primera final en el femenino en barrio Ludueña

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: Social Lux tiene todo listo para afrontar la primera final en el femenino en barrio Ludueña

Copa Santa Fe: Social Lux tiene todo listo para afrontar la primera final en el femenino en barrio Ludueña

Copa Santa Fe: Social Lux tiene todo listo para afrontar la primera final en el femenino en barrio Ludueña

Central tiene el paño a disposición y juega su primera ficha en el gran sueño copero

Central tiene el paño a disposición y juega su primera ficha en el gran sueño copero

Sin Dibu, Aston Villa perdió y el PSG es campeón de la Supercopa de Europa

Sin Dibu, Aston Villa perdió y el PSG es campeón de la Supercopa de Europa

Policiales
Demoraron a 13 hinchas de Independiente por  entradas falsas
Policiales

Demoraron a 13 hinchas de Independiente por  entradas falsas

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa

Balazos y ataques: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco

Balazos y ataques: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco

Cae sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Cae sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

La Ciudad
Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños 
La ciudad

Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños 

Maradona, Messi y el poder global de la albiceleste

Maradona, Messi y el poder global de la albiceleste

Se realizó la primera promesa de lealtad a la bandera extendida

Se realizó la primera promesa de lealtad a la bandera extendida

El tiempo en Rosario: sigue el frío, ahora con chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: sigue el frío, ahora con chances de chaparrones

El domingo habrá una nueva edición del Mercado de las Artes en la ex-Aduana
La Ciudad

El domingo habrá una nueva edición del Mercado de las Artes en la ex-Aduana

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino
Policiales

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino

El brote de ébola en Congo podría volverse el más mortal de la historia
Información General

El brote de ébola en Congo podría volverse el más mortal de la historia

Falsas inmobiliarias: unos 30 anuncios falsos en San Lorenzo y Venado Tuerto
La Región

Falsas inmobiliarias: unos 30 anuncios falsos en San Lorenzo y Venado Tuerto

Operativo de Migraciones en Santa Fe, ahora en autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Operativo de Migraciones en Santa Fe, ahora en autopista Rosario-Buenos Aires

El 8, un pabellón de Piñero base de una banda criminal: condenan a Jeringa como jefe

Por Martín Stoianovich
Policiales

"El 8", un pabellón de Piñero base de una banda criminal: condenan a Jeringa como jefe

Zona sur: irrumpen en una casa y roban dinero, una moto y electrodomésticos
Policiales

Zona sur: irrumpen en una casa y roban dinero, una moto y electrodomésticos

Sin Dibu, Aston Villa perdió y el PSG es campeón de la Supercopa de Europa
Ovación

Sin Dibu, Aston Villa perdió y el PSG es campeón de la Supercopa de Europa

Santa Fe lanza un régimen para que privados financien la cultura: ¿cómo funciona?
Economía

Santa Fe lanza un régimen para que privados financien la cultura: ¿cómo funciona?

Especialista en derecho migratorio cuestionó los operativos en Rosario
La ciudad

Especialista en derecho migratorio cuestionó los operativos en Rosario

Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía en Carcarañá
Policiales

Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía en Carcarañá

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas
La Ciudad

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Científicos se movilizan en Rosario contra despidos y desfinanciamiento
La Ciudad

Científicos se movilizan en Rosario contra despidos y desfinanciamiento

Granadero Baigorria: balearon una concesionaria de autos y dejaron una nota
Policiales

Granadero Baigorria: balearon una concesionaria de autos y dejaron una nota

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos
Policiales

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?
Política

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas
Policiales

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos
Información General

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón