La ganadería entra en una nueva etapa: menos oferta, mejores precios y un negocio que exige vender valor

El especialista Diego Ponti sostuvo que Argentina y los principales países productores atraviesan una fase de retención de hacienda que sostendrá los precios internacionales. El futuro del negocio dependerá cada vez más de la eficiencia y del valor agregado

El foco de la ganadería. El analista advirtió que competir únicamente como proveedor de un commodity será cada vez más difícil en una Argentina que tiende a ser más cara en dólares.

Lejos de un escenario de sobreoferta, el mercado ganadero mundial se encamina hacia un período de escasez relativa que podría sostener los precios durante varios años. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó Diego Ponti, analista y consultor de AZ-Group, durante el panel "Mercados ganaderos, actualidad, perspectivas y oportunidades", realizado en el 34º Congreso de Aapresid que se realizó en Rosario

Para el especialista, el negocio atraviesa un cambio estructural. La combinación entre una oferta mundial restringida, la retención de vientres en los principales países productores y una demanda que sigue creciendo configura un escenario muy distinto al de otros ciclos. "Nadie está hablando de que en dos o tres años vayamos a tener una sobreoferta de carne. Para nada. La producción no va a crecer rápido porque la biología es lenta y aumentar el stock lleva tiempo", afirmó Ponti.

El analista explicó que la producción mundial continúa prácticamente estancada mientras crecen tanto la población como la demanda internacional. "La torta para repartir sigue siendo prácticamente la misma. Si queremos consumir más y exportar más, necesariamente tendremos que producir más, y eso no ocurre de un año para otro", sostuvo.

Ese fenómeno no se limita a la Argentina. Según Ponti, los principales países ganaderos atraviesan actualmente una fase de retención de hacienda , una decisión que reduce la faena en el corto plazo pero fortalece la oferta futura. "El mundo está en una fase de retención. Si los principales referentes globales están alineados con nosotros, lo más probable es que falte carne en los próximos años y los precios sean muy buenos", aseguró.

A su entender, esa dinámica explica por qué los valores actuales de la hacienda se encuentran en niveles históricamente elevados tanto en dólares como en pesos. "Nunca antes compré tantos dólares con un kilo de carne", resumió al describir el momento que atraviesa la actividad.

Diego Ponti, analista y consultor de mercados ganaderos de AZ-Group, habló en el panel "Mercados ganaderos, actualidad, perspectivas y oportunidades", realizado en el Congreso de Aapresid.

Consumidores que ajustan, pero no abandonan la carne

Ponti también puso el foco sobre el mercado interno. Reconoció que el deterioro del poder adquisitivo obligó a muchas familias a moderar el consumo, aunque destacó que la carne vacuna continúa ocupando un lugar central en la dieta de los argentinos. "Tenemos un consumidor restringido, al que el salario le rinde menos en términos de carne, pero que sigue eligiendo la carne vacuna. Le encuentra un valor y hace un esfuerzo extra para no sacarla de su dieta", señaló.

En ese contexto, remarcó que el mayor diferencial competitivo de la carne vacuna frente a otras proteínas sigue siendo la valoración que hacen los consumidores, aun cuando el precio relativo frente al pollo y al cerdo se amplió en los últimos años.

Más allá de las perspectivas favorables para los precios, Ponti insistió en que el verdadero desafío ya no pasa por producir más toneladas, sino por capturar mayor valor. A su juicio, el negocio ganadero dejó de depender de grandes saltos cambiarios o de aumentos abruptos de precios para corregir los márgenes. "El precio ya no me salva, me salvo yo", resumió al señalar que el resultado económico dependerá cada vez más de la eficiencia tranqueras adentro y de la productividad de cada empresa.

Ese cambio también alcanza la forma de comercializar la carne. "Tenemos que dejar de despachar carne y empezar a vender carne", planteó.

Según explicó, competir únicamente como proveedor de un commodity será cada vez más difícil en una Argentina que tiende a ser más cara en dólares. En cambio, consideró que la diferenciación, la calidad, la trazabilidad y la construcción de marca serán determinantes para acceder a mejores mercados y obtener mayores precios. "Si jugamos el partido del commodity, vamos a perder. Tenemos que pasar del debate de las cantidades a discutir la calidad", enfatizó.

El boom global de las proteínas

El consultor sostuvo que la demanda internacional también atraviesa una transformación impulsada por cambios en los hábitos de consumo. En particular, señaló que la creciente preocupación por la alimentación saludable y el fuerte crecimiento de las dietas ricas en proteínas volvieron a posicionar a la carne vacuna como un alimento de alto valor nutricional. Ponti mencionó además el auge de los tratamientos para bajar de peso, cuya recomendación médica incluye un mayor consumo de proteínas para evitar la pérdida de masa muscular. "Hoy existe un consenso mucho mayor sobre el valor de la proteína animal. Desde el universo fitness hasta quienes realizan tratamientos para bajar de peso, todos presionan sobre una oferta mundial de proteína que prácticamente no crece", explicó.

En paralelo, observó que el consumidor también modificó sus exigencias. Ya no alcanza con ofrecer carne de buena calidad de manera ocasional. El comprador demanda productos consistentes, con identidad, respaldo y trazabilidad. "El consumidor está dispuesto a pagar, pero quiere la seguridad de que siempre recibirá la calidad prometida", sostuvo.

Ponti cerró su exposición con un mensaje dirigido a los productores. Consideró que el escenario internacional ofrece una oportunidad excepcional para la ganadería argentina, aunque advirtió que el éxito dependerá mucho menos del contexto y mucho más de la capacidad de cada empresa para mejorar su productividad. Con insumos relativamente baratos en relación con el valor de la hacienda, sostuvo que el desafío será producir más kilos por hectárea, incorporar tecnología, profesionalizar la gestión y construir relaciones comerciales de largo plazo.

"Los excelentes precios internacionales llegaron para quedarse. Pero el largo plazo se construye con pequeños cambios diarios", concluyó Ponti, tras invitar a los productores a transformar el actual ciclo favorable en una mejora estructural de la competitividad.