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Brad Pitt, entre el recuerdo de su preparación para "Troya" y la vuelta al alcohol

El actor de 62 años habló del exigente entrenamiento físico para interpretar a Aquiles hace veinte años, y de su regreso a tomar alcohol tras siete años de sobriedad

12 de agosto 2026 · 10:46hs
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Brad Pitt recordó cómo el fue el exigente proceso para convertirse en Aquiles para la película Troya

Brad Pitt recordó cómo el fue el exigente proceso para convertirse en Aquiles para la película "Troya"

Brad Pitt volverá a protagonizar una película a fin de año y de a poco empieza a dar notas en distintos medios. En esas apariciones, recordó la exigente preparación física a la que se sometió para interpretar a Aquiles en “Troya” hace más de dos décadas, y confesó que volvió a tomar alcohol “moderadamente” después de siete años de sobriedad.

En el medio del furor por “La odisea”, la reciente película de Christopher Nolan protagonizada por Matt Damon, el actor de 62 años habló de la rutina de entrenamiento y el cambio de hábitos rotundo que tuvo que hacer para interpretar al héroe griego en la película de 2004.

En diálogo con Men’s Health España, Pitt contó que se preparó con Duffy Gaver, un exintegrante de la Marina de Estados Unidos que se dedica a acompañar entrenamientos físicos de alto rendimiento. La rutina, orientada a fuerza, agilidad y resistencia, no buscaba como resultado sólo una apariencia corporal determinada, sino volver creíbles las escenas de acción.
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“Se supone que Aquiles es el mejor guerrero de todos los tiempos, tenía que poner mi cuerpo en forma y perfecto. Así que cambié mi vida por completo. Hubo días en los que simplemente no quería levantar una pesa más”, detalló el actor, que dejó de fumar y siguió una estricta dieta como parte de la preparación.

“Miras el resultado y dices: ‘Bueno me veo genial’. Pero el proceso fue brutal. Lo primero que hice al terminar fue ir a comprar una hamburguesa y volver a fumar”, recordó.

La vuelta al alcohol

En la línea de los no tan buenos hábitos, Pitt reveló a la revista Esquire que volvió a tomar alcohol después de siete años de sobriedad total. El tema surgió porque el actor le ofreció una copa de vino al entrevistador.

“Estuve sobrio durante siete años. Y luego recaí. De una manera más moderada. Me confié demasiado un par de veces y pensé: ‘Sí, no, no me conviene’. No en grandes cantidades. Puedo tomarme unas copas de vino, pero no puedo beber mucho. Tengo que ser profesional al respecto”, compartió Brad.

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A lo largo de la última década, el intérprete habló varias veces públicamente sobre su vínculo con el alcohol y otras sustancias. En 2016, el consumo problemático apareció como un detonante clave en su separación de Angelina Jolie. En 2019, declaró al The New York Times que había pasado un año y medio en un grupo de recuperación de Alcohólicos Anónimos. En 2020, agradeció públicamente a Bradley Cooper en un evento por haberlo ayudado a superar su consumo.

El 23 de diciembre, Netflix estrenará “Las aventuras de Cliff Booth”, la esperada película dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino. En el filme, Pitt volverá a interpretar al personaje del título, el doble de acción que encarnó en “Once Upon a Time in Hollywood” en 2019.

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