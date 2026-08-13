Se realizó la primera promesa de lealtad a la bandera extendida

El patio cívico del Monumento a la Bandera fue escenario de la nueva promesa de lealtad de alumnos de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Villa Constitución.

Rosario puso en marcha el programa “Sí, prometo. Mi bandera, mi orgullo”, que apunta a potenciar el turismo educativo en la ciudad. En la oportunidad, más de mil alumnos se reunieron en el patio cívico del Monumento Nacional a la Bandera para prometerle lealtad a la enseña patria.

En esta primera jornada de promesas de lealtad extendida participaron instituciones educativas de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Villa Constitución. Entre ellas, las escuelas Fundación San Cristóbal, Vicente Anastasio de Echevarría, Prefectura Naval Argentina, Dr. Francisco Netri, Cornelio Saavedra, Gabriela Mistral, John F Kennedy, Nuestra Señora de la Paz, Alicia Moreau de Justo, República de Nicaragua, y Dr. José Camilo Paz.

La secretaria de Deportes y Turismo, Alejandra Mattheus, se encargó de darles la bienvenida a los presentes. “Ustedes saben que nosotros hacemos las promesas de lealtad en la semana de la bandera en el mes de junio. Esas promesas van a seguir existiendo pero, ¿qué nos pasa? Nos queda chica la casa”, empezó diciendo la funcionaria.

Y prosiguió: “Quieren venir de todo el país a prometerle lealtad a la bandera a la ciudad cuna de la bandera. La ciudad que eligió Manuel Belgrano para izar por primera vez la bandera de todos los argentinos, la bandera que cosió una mujer rosarina, Catalina Echevarría. Así que por eso estamos trabajando muy fuertemente”.

Promesas todas las semanas

La funcionaria agradeció a todas las personas que hicieron posible concretar esta nueva iniciativa, entre ellas a Alejandra Ramos, directora del Monumento Nacional a la Bandera, “por poner el Monumento a disposición para que a partir del año que viene podamos tener estas promesas todas las semanas”.

El acto incluyó una recreación histórica con las figuras del general Manuel Belgrano y de Catalina Echevarría, interpretadas por el actor Santiago Pereiro y la actriz María Victoria Franchi, quienes contagiaron emoción a los asistentes. Su participación acercó a los chicos a los hechos que dieron origen a la creación de la bandera, generando un momento inolvidable para el público.

A su vez, para garantizar una experiencia inclusiva, el grupo Miradas acompañó el servicio de interpretación de señas al momento de entonar el himno nacional. Para culminar la jornada, el grupo musical Gulubu Rock brindó un show que puso a bailar a todos los presentes.

Durante la jornada inaugural del programa «Sí, prometo. Mi bandera, mi orgullo», se sumaron el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, y su par de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni.

Turismo educativo en Rosario

“El programa «Sí, prometo. Mi bandera, mi orgullo» consiste en extender la promesa de lealtad a la bandera que se hace durante la semana de la bandera en el mes de junio, que va a seguir existiendo, se van a seguir haciendo, pero sabemos que la casa nos queda chica, entonces estamos trabajando junto al sector turístico para promover la posibilidad de hacer estas promesas a lo largo de todo el año”, manifestó Mattheus en relación a esta nueva iniciativa impulsada por el municipio. Y ponderó: “Esto va a permitir que más chicos de todo el país nos puedan visitar y convertir a Rosario en sede de turismo educativo”.

Asimismo, destacó que junto al sector turístico local se está trabajando “para extender estas promesas que a partir del año 2027 van a estar calendarizadas los días miércoles”, al tiempo que señaló: “También esto nos permite invitar a agencias de todo el país que vengan, que lo conozcan, que realicen los circuitos (educativos)”.

Por otra parte, la secretaria explicó que uno de los ejes del programa es que las escuelas, además de participar del acto central, puedan disfrutar de las diversas propuestas gratuitas pensadas para las infancias que ofrece Rosario. En este sentido, manifestó: “Estamos garantizando que todos los chicos que nos visiten no sólo puedan hacer la promesa igual que se hace en junio, sino también acceder a los espacios que tiene la ciudad y así vivir una experiencia educativa y turística en nuestra ciudad”.