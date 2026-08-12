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Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto tras el hallazgo de un bolso en una playa

El 2 de enero un guardavidas encontró un bolso en Monte Hermoso. Fue el punto de partida para el secuestro de 500 kilos de cocaína en San Nicolás y Ramallo

12 de agosto 2026 · 21:49hs
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Hidrovía narco: el tráfico internacional expuesto tras el hallazgo de un bolso en la playa. 

Hidrovía narco: el tráfico internacional expuesto tras el hallazgo de un bolso en la playa. 

Cinco hombres quedaron presos en el marco de la causa que investiga el transporte por Hidrovía de un cargamento de cocaína con presunto destino internacional. Los involucrados fueron detenidos en la costa de San Nicolás de los Arroyos cuando comenzaban el traslado en lancha por las aguas del río Paraná: llevaban 232 kilos de cocaína.

El operativo de Prefectura Naval fue parte de una investigación que lleva adelante el juzgado de Bahía Blanca. En ese contexto, luego de interceptar la lancha en el río, los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad solicitaron otro allanamiento. Así, en un domicilio en Ramallo secuestraron otros 267 kilos de cocaína ocultos en ocho bolsos ubicados dentro de un garaje.

>> Leer más: Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en un operativo en el Paraná, a la altura de San Nicolás

La causa tiene un origen fortuito: guardavidas que entrenaban en las playas de Monte Hermoso hallaron en enero pasado un bolso con cocaína. Siguiendo los rastros surgidos del cargamento y del propio bolso conectaron con el grupo que la Fiscalía describió como "una verdadera organización narcocriminal".

Un bolso en la playa

El 2 de enero pasado un grupo de guardavidas entrenaba en las playas del Camping Americano, ubicado en la Reserva Natural Pehuen Có, de Monte Hermoso, cuando uno de ellos halló un bolso sobre la orilla. Con un peso considerable, lo arrastró hacia la arena y lo abrió sin imaginar lo que encontraría. Lo que era evidente fue confirmado después por agentes de Prefectura: se trataba de cocaína, 35 kilos en varios panes, pureza del 70 por ciento.

La fiscal Patricia Cisnero, de la Procunar, inició una causa que al poco tiempo comenzó a arrojar pistas. En principio a los investigadores les llamó la atención el bolso impermeable, típico en los traslados de drogas en los que se introduce clandestinamente la sustancia en buques con destino internacional. La maniobra es conocida como "rip-off" o "contaminación de carga".

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Los investigadores detectaron que el bolso era comercializado por una empresa mediante la plataforma Mercado Libre. Con ese dato detectaron que el 18 de marzo de 2025 un hombre, que ahora está entre los imputados, había adquirido 25 unidades de esos bolsos de 80 litros. También había comprado otros elementos vinculados a actividades náuticas: una envasadora al vacío, un motor eléctrico, elementos de seguridad naval y dispositivos de comunicación.

Hidrovía narco

Otro elemento de sospecha para los fiscales fue que la persona detrás de esas compras, Sebastián Di Seri, no tenía vínculo con actividades aeronáuticas. Una vez iniciada la pesquisa se analizaron comunicaciones telefónicas y movimientos que determinaron la relación de este hombre con los otro cuatro involucrados que terminaron imputados. En las últimas semanas la investigación decantó en la sospecha de una nueva operación por vía fluvial.

En ese marco aparecieron en escena dos vehículos: una Ford Ranger y un Citroën C3. Así, el 7 de agosto los investigadores observaron movimientos de esos vehículos en la zona de Ramallo y otros puntos linderos al río Paraná. En tareas de vigilancia fueron vistos tres hombres en la Ranger, a la que le acoplaron un tráiler con una lancha con el nombre "Gran Brack".

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Horas después, siguiendo el vehículo, agentes de la Prefectura se apostaron sobre la costa de San Nicolás, en inmediaciones del club Somisa. Así fue que dieron con la lancha en la que iban los otros sospechosos: Antonio Gustavo Straccia, Jorge Eduardo Ayala, Jorge Alberto Miño y Damián Andrés Leyria. Llevaban siete bolsos iguales al hallado en la playa de Monte Hermoso, con 35 paquetes de cocaína cada uno por un total de 232 kilos.

Presos

A partir del cruce de esa lancha los investigadores pidieron más allanamientos que se realizaron el 9 de agosto. Prefectura intervino en un domicilio de Ramallo, vinculado a Jorge Eduardo Ayala, donde en un garaje encontraron más bolsos en los que había cocaína distribuida en panes por un total de 267 kilos. En otros procedimientos, uno de ellos en el complejo Recreo de Cabañas Costa Ramallo, secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos.

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A los cuatro aprehendidos en la lancha se sumó la detención de Sebastián Di Seri en Bernal Oeste, partido de Quilmes. Este martes los fiscales Diego Iglesias y Patricia Cisnero, titular y coadyuvante de la Procunar, los imputaron por contrabando de exportación agravado y tráfico de estupefacientes. La jueza de Garantías de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, dispuso la prisión preventivas por 180 días para todos.

La Fiscalía considera que forman parte de una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. "Nos encontramos frente a una verdadera organización narcocriminal, con una clara y persistente duración en el tiempo, con una logística importante, tanto de recursos materiales como económicos. Una organización que tiene presencia y territorialidad y capacidad de operación en distintas jurisdicciones de nuestro país", sostuvo Iglesias.

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