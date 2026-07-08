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Día sin Mundial: qué series y películas ver para pasar la abstinencia de partidos

Este miércoles es el primer día sin fútbol desde el comienzo de la Copa del Mundo: estrategias para sobrevivir a la manija

8 de julio 2026 · 12:38hs
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Seis series y películas sobre fútbol para ver en plataformas en el día sin Mundial

Seis series y películas sobre fútbol para ver en plataformas en el día sin Mundial

Previo al comienzo de los cuartos de final, el Mundial tendrá este miércoles su primer día sin partidos desde el comienzo de la competencia. Para algunos, es un día de detox necesaria después de una sobredosis futbolera y de las emociones infartantes del partido de Argentina contra Egipto. Otros, prefieren seguir viendo el infinito contenido vinculado a la remontada histórica de la Scaloneta.

Quienes quieran seguir conectados con la vibra futbolera y a la vez desconectarse un poco de los canales deportivos en modo análisis, pueden recurrir a esta selección de series y películas sobre el deporte favorito de los argentinos y de gran parte del mundo:

- “Ted Lasso”

Una de las gemas de la pantalla chica en los últimos años es la serie “Ted Lasso”, creada y protagonizada por Jason Sudeikis. El actor interpreta al personaje que le da nombre a la ficción, un entrañable entrenador de fútbol americano que viaja a Inglaterra para dirigir a un equipo de fútbol, un deporte del cual no sabe casi nada. Poco después, se descubre que su contratación es un plan de la nueva dueña del club para mandarlo al descenso en venganza a su ex marido fanático. Por supuesto, el inicial choque de culturas y el fracaso anunciado se convierten en una épica colectiva y luminosa, que da cuenta de la magia del fútbol. Para los muy cabuleros, no deja de ser una serie yankee sobre un equipo inglés. Tiene tres temporadas (la cuarta se estrena el próximo 5 de agosto), múltiples premios Emmy y Golden Globes, y se puede ver en Apple Tv.

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- “Metegol”

Para quedarse en lo estrictamente argento, una opción para toda la familia es “Metegol”, la película animada de 2013 dirigida por Juan José Campanella. Escrita por Campanella y Sacheri, basada en el libro “Memorias de un wing derecho” de Roberto Fontanarrosa, narra la historia de jugadores de un metegol. Exagerando un poco, la “Toy Story” argentina que llegó a ser la apertura del Festival de San Sebastián, pero que dan ganas de decir “qué viva el fulbo”, sonreir, y seguir tachando los días para el próximo partido de la Selección. Se puede ver en Netflix.

- “Prode”

Otra argentina pero bastante menos conocida es “Prode”, un espectacular documental del 2020 dirigido por Mauro Beccaria. Mientras todos sufren por los propios resultados de los prodes del Mundial actual, la película recupera quizás una de las historias más épicas vinculadas al Pronóstico Deportivo en Argentina: en 1984, el plantel de Racing de Córdoba, dirigido por el Negro Marchetta (que al año siguiente fue DT de Central), decide jugar al Prode con la esperanza de hacerse millonarios. Habían acertado los resultados de doce partidos y dependían de su propio resultado para ganar, pero con un detalle clave: habían apostado que se imponían sobre Ferro. El relato de una épica, de un momento de la historia y una oportunidad para que las nuevas generaciones se acerquen a la figura de Marchetta, fallecido en 2022. Se puede ver en YouTube y en CineAr.

>> Leer más: Moria Casán y Cecilia Roth reaccionaron al final del partido de Argentina en pleno rodaje

- “El camino de San Diego”

La película de 2006 dirigida por Carlos Sorín es ideal para los maradonianos. El filme narra la historia de Tati, un joven humilde misionero que un día se encuentra una raíz de un árbol con la forma de Maradona. El hallazgo conmociona al país y motiva un viaje del protagonista hasta Buenos Aires, que lo cruza con una serie de personajes hermosos. El fútbol como gesto de fe en la humanidad, una peli luminosa para calmar los nervios y las emociones violentas que genera el Mundial. Se puede ver en Prime Video.

- “Gol Gana”

Dirigida por el neozelandés Taika Waititi, esta película de 2023 ficcionaliza la increíble historia real de la Selección de Samoa Americana, un archipiélago polinesio y protectorado estadounidense. El equipo era considerado uno de los peores del mundo: durante años, no logró ganar ni un solo partido y en 2001 llegó al récord Guiness después de perder 31 a 0 contra Australia. De cara a las Eliminatorias para el Mundial de Corea-Japón 2002, el técnico holandés Thomas Rongen (interpretado por Michael Fassbender) llega a la Selección para intentar lo imposible. Una historia de una épica tercermundista, en sintonía con el espíritu argento. Se puede ver en Disney+.

- “Offside”

Una opción para quienes quieran ver algo más político, más alejado de Argentina, pero vinculada a un Mundial. El iraní nominado al Oscar Jafar Panahi dirigió en 2006 una película sobre un grupo de chicas que quieren ver un partido de su selección en las Eliminatorias para la Copa del Mundo, pero la ley de su país no permite que las mujeres ingresen a estadios de fútbol. La protagonista se viste de varón para ir igual a la cancha, pero la descubren. La película, inspirada por la hija de Panahi, fue filmada en un estadio real durante un partido clasificatorio para el equipo iraní. Se puede ver en Mubi.

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