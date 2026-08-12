Rosalía cantó una canción de Fito Páez durante un show en Brasil

La cantante catalana destacó entre el público la presencia del músico brasileño y recordó con emoción su versión de “Un vestido y un amor”

Rosalía entonó las estrofas de "Un vcestido y un amor"

Rosalía se encuentra realizando la gira de su último disco, "Lux". Después de haber hecho parada en Argentina, donde hizo tres Movistar Arena , la cantante catalana estuvo en Brasil y sorprendió a todos los fanáticos, tanto brasileños como argentinos, al interpretar una canción del rosarino Fito Páez .

En su segundo concierto en Río de Janeiro pidió un aplauso al público, ya que entre ellos se encontraba nada más ni nada menos que Caetano Veloso .

"La cultura que tenéis aquí es mi favorita, ¡Caetano!", le gritó. En ese momento, confesó que hace un tiempo fue a un recital del cantante y comenzó a entonar las estrofas de una canción que escuchó en su recital. Era nada más ni nada menos que la canción del rosarino Fito Páez “Un vestido y un amor” , del histórico disco "El amor después del amor" .

>> Leer más: Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

Rosalía cantó una canción de Fito Páez

En medio de su show en Brasil, Rosalía señaló entre el público a Caetano Veloso y pidió un aplauso para él. Luego de contar que lo admira y que recientemente había asistido a uno de sus recitales, dijo: “Tiene una versión suya, Caetano, que me gusta mucho”, y comenzó a cantar: “Te vi, juntabas margaritas del mantel. Yo se que te traté bastante mal”.

Rosalía se refería a la versión del éxito del rosarino Fito Páez, que Caetano Veloso grabó para su álbum "Fina estampa", de 1994.

Luego, señaló hacia donde se encontraba el ídolo brasileño y remató: “Su versión me acuerdo de escucharla hace muchos años y me sigue emocionando como el primer día”.