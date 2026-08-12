La Capital | Zoom | Rosalía

Rosalía cantó una canción de Fito Páez durante un show en Brasil

La cantante catalana destacó entre el público la presencia del músico brasileño y recordó con emoción su versión de “Un vestido y un amor”

12 de agosto 2026 · 16:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosalía entonó las estrofas de Un vcestido y un amor

Rosalía entonó las estrofas de "Un vcestido y un amor"

Rosalía se encuentra realizando la gira de su último disco, "Lux". Después de haber hecho parada en Argentina, donde hizo tres Movistar Arena, la cantante catalana estuvo en Brasil y sorprendió a todos los fanáticos, tanto brasileños como argentinos, al interpretar una canción del rosarino Fito Páez.

En su segundo concierto en Río de Janeiro pidió un aplauso al público, ya que entre ellos se encontraba nada más ni nada menos que Caetano Veloso.

"La cultura que tenéis aquí es mi favorita, ¡Caetano!", le gritó. En ese momento, confesó que hace un tiempo fue a un recital del cantante y comenzó a entonar las estrofas de una canción que escuchó en su recital. Era nada más ni nada menos que la canción del rosarino Fito Páez “Un vestido y un amor”, del histórico disco "El amor después del amor".

>> Leer más: Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

Rosalía cantó una canción de Fito Páez

En medio de su show en Brasil, Rosalía señaló entre el público a Caetano Veloso y pidió un aplauso para él. Luego de contar que lo admira y que recientemente había asistido a uno de sus recitales, dijo: “Tiene una versión suya, Caetano, que me gusta mucho”, y comenzó a cantar: “Te vi, juntabas margaritas del mantel. Yo se que te traté bastante mal”.

Rosalía se refería a la versión del éxito del rosarino Fito Páez, que Caetano Veloso grabó para su álbum "Fina estampa", de 1994.

Luego, señaló hacia donde se encontraba el ídolo brasileño y remató: “Su versión me acuerdo de escucharla hace muchos años y me sigue emocionando como el primer día”.

Noticias relacionadas
Lali Espósito fue la invitada al confesioanrio de Rosalía

Lali recordó a un ex en el show de Rosalía: la historia del español que incendió un hotel

rosalia volvio a pedir disculpas en su primera noche en buenos aires

Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

rosalia volvio a pedir disculpas en su primera noche en buenos aires

Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

El otro padre es un drama mexicano que la rompe en Netflix

Tres miniseries que la rompen en Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Lo último

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa

Balazos y ataques: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco

Balazos y ataques: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa

Un guardavidas encontró un bolso en Monte Hermoso. Fue el punto de partida para el secuestro de 500 kilos de cocaína en San Nicolás y Ramallo
Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa
Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos
Policiales

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Roban USD 100.000 de la casa de un jefe comunal mientras estaba en una procesión
Policiales

Roban USD 100.000 de la casa de un jefe comunal mientras estaba en una procesión

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista
La Ciudad

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones
Información General

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia
La Ciudad

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Ovación
En Central hay pulgar para arriba para Marco Ruben: figura entre los concentrados

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central hay pulgar para arriba para Marco Ruben: figura entre los concentrados

En Central hay pulgar para arriba para Marco Ruben: figura entre los concentrados

En Central hay pulgar para arriba para Marco Ruben: figura entre los concentrados

El TC Pick Up llega por primera vez al autódromo de Rosario

El TC Pick Up llega por primera vez al autódromo de Rosario

Squash: el rosarino Massimo Ferrini será el embajador de la provincia

Squash: el rosarino Massimo Ferrini será el embajador de la provincia

Policiales
Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa
Policiales

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa

Balazos y ataques: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco

Balazos y ataques: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino

La Ciudad
El domingo habrá una nueva edición del Mercado de las Artes en la ex-Aduana
La Ciudad

El domingo habrá una nueva edición del Mercado de las Artes en la ex-Aduana

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia

Unos 800 reclamos de personas con deudas llegaron a la Oficina Municipal de Consumidores

Unos 800 reclamos de personas con deudas llegaron a la Oficina Municipal de Consumidores

24 horas en Rosario: cómo conocer la ciudad en un día

24 horas en Rosario: cómo conocer la ciudad en un día

Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía en Carcarañá
Policiales

Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía en Carcarañá

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas
La Ciudad

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Científicos se movilizan en Rosario contra despidos y desfinanciamiento
La Ciudad

Científicos se movilizan en Rosario contra despidos y desfinanciamiento

Granadero Baigorria: balearon una concesionaria de autos y dejaron una nota
Policiales

Granadero Baigorria: balearon una concesionaria de autos y dejaron una nota

Hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima
La Ciudad

Hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos
Policiales

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?
Política

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas
Policiales

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban
La Ciudad

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos
Información General

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía
Economía

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía
El Mundo

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía

Tras pagar 10 mil dólares de fianza, liberaron a la niñera argentina detenida en EEUU
Información General

Tras pagar 10 mil dólares de fianza, liberaron a la niñera argentina detenida en EEUU

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos
Información General

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h
Información General

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h

La industria de Santa Fe expuso su crisis en el Senado de la Nación
Economía

La industria de Santa Fe expuso su crisis en el Senado de la Nación