El tiempo en Rosario: sigue el frío, ahora con chances de chaparrones

El viernes estaría nublado pero con una leve mejora en las marcas

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de 11º y una mínima de 7º, con chances de hasta un 40 por ciento de lluvias aisladas en la madrugada y en la tarde, y de chaparrones en la mañana.

La madrugada del jueves llega con vientos entre moderados e intensos del sudeste, un registro de 7º y entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas. Para la mañana se espera una temperatura de 9º y hay algunas chances de chaparrones. En la tarde habría una máxima de 11º y nuevamente podría haber lluvias aisladas. A la noche los termómetros marcarían 10º y el cielo estaría nublado.

El viernes estaría nublado pero con una leve mejora en las marcas, con 14º de máxima y 8º de mínima.

Para el sábado se espera que los registros siguen en aumento, con temperaturas entre 16º y 12º, y cielo nublado.

El domingo estaría mayormente nublado, con poca amplitud térmica: 14º de máxima y 13º de mínima.

Para el lunes se anuncian fuertes ráfagas matinales, vientos intensos, 16º de máxima y 10º de mínima, y algunas chances de que aparezca un rato el sol.

El martes estaría mayormente nublado, con marcas entre 15º y 11º.