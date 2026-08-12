El tiempo en Rosario: sigue el frío, ahora con chances de chaparrones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de 11º y una mínima de 7º, con chances de hasta un 40 por ciento de lluvias aisladas en la madrugada y en la tarde, y de chaparrones en la mañana.
El viernes estaría nublado pero con una leve mejora en las marcas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de 11º y una mínima de 7º, con chances de hasta un 40 por ciento de lluvias aisladas en la madrugada y en la tarde, y de chaparrones en la mañana.
La madrugada del jueves llega con vientos entre moderados e intensos del sudeste, un registro de 7º y entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas. Para la mañana se espera una temperatura de 9º y hay algunas chances de chaparrones. En la tarde habría una máxima de 11º y nuevamente podría haber lluvias aisladas. A la noche los termómetros marcarían 10º y el cielo estaría nublado.
El viernes estaría nublado pero con una leve mejora en las marcas, con 14º de máxima y 8º de mínima.
Para el sábado se espera que los registros siguen en aumento, con temperaturas entre 16º y 12º, y cielo nublado.
El domingo estaría mayormente nublado, con poca amplitud térmica: 14º de máxima y 13º de mínima.
Para el lunes se anuncian fuertes ráfagas matinales, vientos intensos, 16º de máxima y 10º de mínima, y algunas chances de que aparezca un rato el sol.
El martes estaría mayormente nublado, con marcas entre 15º y 11º.