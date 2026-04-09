Estrenos de cine en Rosario: una comedia argentina, terror y drama extranjero

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 9 de abril. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Zendaya y Robert Pattinson protagonizan uno de los estrenos de la cartelera de cine en Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una nueva lista de estrenos, y la cartelera de la ciudad de Rosario no es la excepción. Este jueves, en las distintas salas de la ciudad , llegarán propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene una gran predominancia, la mística del cine sigue siendo incomparable. Ver una película en pantalla grande continúa siendo un excelente plan para salir de casa y disfrutar del tiempo libre.

Una de las películas más esperadas del segundo trimestre del año es “El Drama”, una comedia romántica que combina amor, tensión y giros inesperados, y que ya genera gran expectativa entre el público.

El film reúne a dos grandes figuras de la industria: Zendaya, reconocida por su papel en "Euphoria", y Robert Pattinson, quien alcanzó la fama con la saga "Crepúsculo". Juntos protagonizan una historia que parece una clásica comedia romántica, pero que esconde un conflicto lleno de drama.

Bajo la dirección del noruego Kristoffer Borgli, la trama sigue a una pareja profundamente enamorada que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: la cuenta regresiva hacia su boda. Su relación se muestra como un vínculo sólido, lleno de cariño y estabilidad. Sin embargo, todo cambia durante una reunión con amigos. En medio de un juego, sale a la luz un secreto del pasado de la protagonista que nunca había sido revelado a su prometido. Este descubrimiento sacude la relación y pone en duda todo lo que creían conocer el uno del otro.

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-“La casaca de Dios”- Argentina. 95 minutos

Argentina también dirá presente con “La casaca de Dios”, una comedia dirigida por el reconocido actor Fernando Mirás y protagonizada por Natalia Oreiro y Jorge Marrale, acompañados por un destacado elenco que incluye a Paola Barrientos, Rafa Ferro, Lautaro Delgado Tymruk y Daniel Lambertini.

Tal como adelanta su título, el filme retoma un hecho vinculado a Diego Maradona: la historia de la icónica camiseta azul que utilizó en el Mundial de México 1986, con la que marcó el inolvidable “Gol del Siglo” y que años después se convirtió en el objeto más caro de la historia del deporte tras ser subastado.

Con el Mundial de Qatar 2022 como contexto, la trama sigue a Tití Malvestiti y su hija Erika, quienes descubren que la mítica camiseta está a punto de ser vendida por un coleccionista millonario. Para él, ese objeto representa mucho más que una reliquia: es parte de su vida. Así, ambos emprenden una misión para recuperarla, en una historia donde el humor se mezcla con la identidad y la pasión argentina.

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-“Padre madre hermana hermano” - Irlanda (Título original: “Father Mother Sister Brother”). 110 minutos.

Con producción irlandesa, llega una propuesta que combina drama y humor bajo la dirección del reconocido cineastaestadounidense Jim Jarmusch, creador de "Only Lovers Left Alive", "Coffee and Cigarettes", y muchas más. Su nueva película, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, construye un relato a partir de tres historias que transcurren en distintos países y giran en torno a reencuentros familiares marcados por el paso del tiempo. El elenco está encabezado por Adam Driver y Cate Blanchett, junto al músico Tom Waits y Mayim Bialik ("The Big Bang Theory")

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-"Torrente presidente" - España. 103 minutos

Desde España llega una comedia de sátira política dirigida y protagonizada por el icónico Santiago Segura, quien vuelve a ponerse en la piel de uno de los personajes más polémicos y populares del cine español. Acompañado por Fernando Esteso y Gabino Diego, el film marca el regreso de José Luis Torrente, el ex policía más incorrecto, vulgar y desbordado de prejuicios, que aún se considera a sí mismo un héroe nacional.

Han pasado años desde su última aventura, pero lejos de desaparecer, Torrente sobrevive entre deudas, teorías conspirativas y el olvido. Sin embargo, una oportunidad inesperada lo devuelve al centro de la escena: la política.

Convencido de que España lo necesita, es reclutado por el ficticio partido de extrema derecha NOX para participar en reuniones. Rodeado de asesores tan incompetentes como él, influencers oportunistas y viejos conocidos que preferirían no reencontrarlo, Torrente se lanza a una campaña electoral desbordada de promesas imposibles, discursos incendiarios y situaciones completamente fuera de control.

Con humor ácido y sin filtros, la película propone una sátira que expone los excesos de la política contemporánea.

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-“Buena suerte, diviértete, no mueras” - Alemania (Título original: “Good Luck, Have Fun, Don't Die”). 135 minutos

Del director alemán Gore Verbinski ("La llamada") llega a los cines una comedia con toques de ciencia ficción. La historia sigue a un hombre (interpretado por Sam Rockwell) que llega a un pequeño restaurante de Los Ángeles y afirma venir del futuro. Su objetivo es reclutar a los humanos descontentos para que, en el transcurso de una noche, formen parte de una misión global: detener a una inteligencia artificial que se ha vuelto rebelde y amenaza la supervivencia del mundo.

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- “911: llamada infernal” - Estados Unidos (Título original: “Body Cam”). 75 minutos

El terror también se hace presente en la cartelera con una producción estadounidense dirigida por Brandon Christensen.

La historia comienza con una llamada al 911 por disturbios domésticos. Sin embargo, todo toma un giro oscuro cuando un trágico accidente arrastra a dos oficiales de policía a una pesadilla implacable al descubrir la existencia de un culto aterrador. En un giro del formato "found footage" (que consagró "Proyecto Blair Witch" a finales de los noventa), toda la película está narrada a través de las cámaras que llevan los policías en sus chalecos, dando una sensación de inmersión total en la historia. Este mismo recurso se usó en el celebrado documental de Netflix "La vecina perfecta", que narra un caso de violencia racial utilizando casi exclusivamente el material de las "body cam" de los agentes.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de abril, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

“Jugada maestra”: (Acción) Expulsado de su escandalosamente rica familia, Beckett Red Fellow no se detendrá ante nada para reclamar su herencia, aunque para lograrlo deba eliminar a los parientes que se interpongan en su camino.

(Acción) Expulsado de su escandalosamente rica familia, Beckett Red Fellow no se detendrá ante nada para reclamar su herencia, aunque para lograrlo deba eliminar a los parientes que se interpongan en su camino. “Super Mario Galaxy: la película": (Animada) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión.

(Animada) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión. “Gioia mia: un verano en Sicilia”: (Drama) Un niño, inquieto e impertinente, y su anciana tía abuela, devota y gruñona, se ven obligados a pasar un verano juntos, en el antiguo edificio siciliano donde ella creció. Allí, que en vez de wifi hay fantasmas, sus respectivos mundos chocan: celeridad y lentitud, hiperconectividad y espiritualidad.

(Drama) Un niño, inquieto e impertinente, y su anciana tía abuela, devota y gruñona, se ven obligados a pasar un verano juntos, en el antiguo edificio siciliano donde ella creció. Allí, que en vez de wifi hay fantasmas, sus respectivos mundos chocan: celeridad y lentitud, hiperconectividad y espiritualidad. “Nuremberg: el juicio del siglo”: (Thriller) En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo intenta asimilar los horrores revelados del Holocausto, el psiquiatra del ejército estadounidense teniente coronel Douglas Kelley (Rami Malek) recibe una misión extraordinaria: evaluar el estado mental de Hermann Göring (Russell Crowe), el notorio exmariscal del Reich y segundo al mando de Hitler, junto con otros altos funcionarios nazis.

(Thriller) En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo intenta asimilar los horrores revelados del Holocausto, el psiquiatra del ejército estadounidense teniente coronel Douglas Kelley (Rami Malek) recibe una misión extraordinaria: evaluar el estado mental de Hermann Göring (Russell Crowe), el notorio exmariscal del Reich y segundo al mando de Hitler, junto con otros altos funcionarios nazis. “Proyecto fin del mundo”: (Acción) El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que recupera la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del sol.

(Acción) El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que recupera la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del sol. “Boda sangrienta 2”: (Acción) Luego de sobrevivir a un ataque feroz de parte de la familia Le Damos, Grace descubre que ha pasado al siguiente nivel de este juego aterrador, esta vez junto a su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una sola oportunidad para sobrevivir, mantener a su hermana con vida y reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que controla al mundo. Cuatro familias rivales van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo.

(Acción) Luego de sobrevivir a un ataque feroz de parte de la familia Le Damos, Grace descubre que ha pasado al siguiente nivel de este juego aterrador, esta vez junto a su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una sola oportunidad para sobrevivir, mantener a su hermana con vida y reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que controla al mundo. Cuatro familias rivales van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo. “La gracia: la belleza de la duda”: (Drama) Un presidente saliente se ve obligado a tomar complicadas decisiones políticas y personales navegando una encrucijada moral en una emotiva meditación sobre la paternidad y la conciencia.

(Drama) Un presidente saliente se ve obligado a tomar complicadas decisiones políticas y personales navegando una encrucijada moral en una emotiva meditación sobre la paternidad y la conciencia. "No te olvidaré": (Romance) Adaptación de la novela de Colleen Hoover. Kenna comete un trágico error que la lleva a prisión. Siete años después, regresa a su ciudad natal con la esperanza de reconstruir su vida y reencontrarse con su pequeña hija.

(Romance) Adaptación de la novela de Colleen Hoover. Kenna comete un trágico error que la lleva a prisión. Siete años después, regresa a su ciudad natal con la esperanza de reconstruir su vida y reencontrarse con su pequeña hija. "Iron lung: océano de sangre": En un futuro postapocalíptico, un convicto es enviado a explorar un océano de sangre descubierto en una luna desolada como única oportunidad de sobrevivir.

En un futuro postapocalíptico, un convicto es enviado a explorar un océano de sangre descubierto en una luna desolada como única oportunidad de sobrevivir. "Hoppers": (Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde.

(Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde. "Scream 7": (Terror) Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida y convierte a su hija en su próxima víctima, Sidney deberá enfrentarse a los horrores de su pasado.

(Terror) Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida y convierte a su hija en su próxima víctima, Sidney deberá enfrentarse a los horrores de su pasado. “Cumbres borrascosas”: (Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura.

(Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura. “Goat: La cabra que cambió el juego”: (Animación) Will, una cabra con grandes sueños, recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales y jugar al Roar Ball, un deporte de alta intensidad dominado por los animales más rápidos.

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Beneficios y descuentos

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