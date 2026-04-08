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Primera imagen de "Mafalda": así será la serie que llega a Netflix

La icónica creación de Quino llegará en formato animado, con dirección de Juan José Campanella. La plataforma ya adelantó un primer vistazo

8 de abril 2026 · 09:26hs
Mafalda en Netflix: en el 60 aniversario de su creación

"Mafalda" en Netflix: en el 60 aniversario de su creación, llegará a la plataforma una nueva serie animada dirigida por Juan José Campanella

"Mafalda", la niña rebelde que analizaba el mundo de una forma única con sus pocos años de edad, tendrá un nuevo capítulo en su historia, aunque no en formato de historieta. Hace un año, la plataforma de streaming Netflix confirmó que se encuentra produciendo una serie sobre el personaje que dejó un recuerdo inmemorable y una huella profunda en todos los argentinos.

Su creador, Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, creó a Mafalda en 1962, pero fue recién el 29 de septiembre de 1964 cuando la publicó en la revista Primera Plana. Desde ese momento, el autor se consagró por su forma de retratar las situaciones del mundo y del país a través de una niña de seis años que odia la sopa, busca la paz y explica, con ironía e inteligencia, cómo funciona la sociedad. Sin embargo, la historieta se desarrolló durante solo nueve años, entre 1964 y 1973, período en el que pasó por tres revistas diferentes.

Ahora, más de seis décadas después de su creación, Mafalda vuelve a cobrar vida. La serie se encuentra actualmente en producción y Netflix ya compartió la primera imagen del proyecto basado en el icónico personaje de Quino, además de dar a conocer la fecha de estreno.

>> Leer más: "Mafalda" se convertirá en una serie Netflix dirigida por Juan José Campanella

La primera imagen de la serie "Mafalda"

A través de las redes sociales de Netflix, se reveló la primera imagen de la serie de Mafalda. En la descripción detallaron: “La emoción es total”.

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Qué se sabe sobre la serie de Netflix de "Mafalda"

Desde Netflix confirmaron que la serie, basada en las historietas creadas por Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino), estará escrita y dirigida por Juan José Campanella. El reconocido director argentino, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos, será el encargado de llevar a la pantalla a uno de los personajes más emblemáticos de la cultura.

Además, la plataforma confirmó que la serie se estrenará en 2027.

Por su parte, Campanella ya había adelantado detalles del proyecto en diálogo con el diario La Capital. “Estamos trabajando con muchísimo rigor. Además, yo soy fanático de Mafalda desde la primera hora y espero estar interpretándola bien”, expresó el director.

>> Leer más: Una historieta que no pierde vigencia: Mafalda cumple 60 años

La historia detrás de Mafalda

Todo comenzó a principios de 1960 cuando Joaquín trabajaba en Agens Publicidad, una empresa dedicada a la creación de contenidos. Por esos años la agencia pensó iniciar una campaña que promocionara electrodomésticos de la marca Mansfield, que eran producidos por la empresa Siam Di Tella.

Allí Quino realizó ocho tiras que tenían cierta relación y que buscaban promocionar la empresa, pero al tiempo los diarios decidieron rechazar las publicaciones ya que había un alto contenido publicitario.

Aun así las puertas se abrieron en 1964 cuando Primera Plana aceptó que la historieta sea publica sin la publicitaria. Desde ese momento Quino comenzó a darle vida a Mafalda y rápidamente pudo revolucionar las casas de los argentinos.

La historieta está integrada por sus amigos: Susanita, Felipe, Libertad y Manolito, su hermano Guille y sus papás. Hasta el 25 de junio de 1973, donde la tira pertenecía al semanario Siete Días Ilustrados y se le puso fin a su creación, se difundieron miles de historias detrás de los pensamientos e ideas de Mafalda.

Con el "boom" que generó su publicación, la historia fue lanzada en 26 idiomas diferentes y recorrió todo el mundo donde también pudieron reflejarse, en muchos sentidos, en aquella vida de la menor: "Si no haces cosas estúpidas cuando eres joven no tienes nada de que sonreír cuando estás viejo", una de sus típicas frases.

Joaquín Salvador Lavado Tejón murió el 30 de septiembre de 2020, un día después de que se cumpliera un nuevo aniversario de la publicación de la historieta que como se mencionó anteriormente dejó y sigue dejando una huella sin precedentes.

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