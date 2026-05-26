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Disney dio a conocer el tráiler final de Toy Story 5 y mostró el regreso de los juguetes más queridos

Woody, Buzz, Jessie y Forky volverán a reunirse en una nueva aventura en la que se enfrentarán al avance de la tecnología.

26 de mayo 2026 · 16:44hs
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Se lanzó el tráiler final de Toy Story 5

Se lanzó el tráiler final de Toy Story 5

Es oficial: el próximo 17 de junio llegará a todos los cines la esperada quinta entrega de Toy Story . La histórica saga de Disney y Pixar, que marcó a generaciones enteras, regresará a la pantalla grande con una nueva aventura. En este contexto, en las últimas horas, Disney dio a conocer el tráiler final de la película.

Desde su estreno en 1995, Toy Story revolucionó el cine de animación y conquistó al público de todo el mundo con la historia de los juguetes que cobran vida. Luego llegaron Toy Story 2 en 1999, Toy Story 3 en 2010 y Toy Story 4 en 2019. Esta última fue un fenómeno global: se ubicó entre las películas más taquilleras del año, superó los mil millones de dólares en recaudación y ganó el Premio Óscar a Mejor Película Animada.

Tras el anuncio oficial del regreso de la icónica franquicia en 2026, Disney y Pixar también confirmaron que Migue Granados formará parte del elenco de voces en español para Latinoamérica de la nueva película. Ahora, con el lanzamiento del tráiler final, la expectativa por el estreno no deja de crecer.

>> Leer más: Migue Granados anunció que será la voz de un personaje de Toy Story 5: "Estoy enloqueciendo"

El trailer final de Toy Story 5

En el tráiler final de Toy Story 5 se puede ver el esperado regreso de los juguetes más queridos de la saga. Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Forky volverán a reunirse en una nueva aventura contra la tecnología.

Todo cambia con la llegada de LilyPad, una tablet con forma de rana que Bonnie recibe como regalo y que rápidamente capta toda su atención.En un mundo dominado por los dispositivos electrónicos, donde cada vez más niños dejan de lado sus juguetes tradicionales para entretenerse con la tecnología, Jessie tomará el liderazgo para intentar salvar a los juguetes de Bonnie.

“Encontramos cada vez más juguetes abandonados cada día. Servimos para jugar, pero la tecnología sirve para todo”, le dice Woody a Jessie en una de las escenas del tráiler.

Juntos, los juguetes intentarán recuperar el vínculo con Bonnie y demostrar que todavía tienen un lugar importante en la infancia, en medio del avance imparable de la tecnología.

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Migue Granados en "Toy Story 5"

En sus redes sociales, Migue Granados anunció que participará de la nueva entrega de Disney y Pixar.

“Solo quería compartir esta noticia que me tiene más que feliz. Más aún teniendo hijos. Después de romper las bolas con "Toy Story" toda la vida, participaré de la 5. Estoy enloqueciendo, qué querés que te diga”, escribió Migue Granados en un posteo.

Junto al mensaje, compartió una imagen suya junto a su personaje, Dr. Locuaz.

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