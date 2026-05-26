Gerardo Romano subió un video desde el hospital: "Viva Perón, carajo"

Carlos Rottemberg aclaró que se trató de un estudio programado que aprovechó a hacerse el martes porque no tenía función teatral

El actor Gerardo Romano subió a redes sociales videos donde se lo muestra en una camilla de hospital, aunque sin dejar de lado su sentido del humor.

El artista compartió imágenes de su hospitalización, con una vía intravenosa, bata quirúrgica y tensiómetro.

ROMANO, DE BUEN HUMOR EN EL HOSPITAL Gerardo Romano compartió imágenes suyas desde una camilla de hospital, conectado a una vía intravenosa y vistiendo bata quirúrgica. Para llevar tranquilidad, Carlos Rottemberg aclaró que se trató simplemente de un estudio de rutina. pic.twitter.com/cGeLT0Ecbe

“Viva Perón, carajo. Viva la Patria”, dijo a cámara, mientras ponía los dedos en “V”. También publicó una imagen en las Historias de su perfil de Instagram y bromeó: “Tuve un varón hermosísimo. Pesó 7,400 kg”.

El productor teatral Carlos Rottemberg aclaró que se trata de un procedimiento programado, y que eligió este martes para no interferir con su trabajo. "Ayer tenía función por ser 25 de mayo y mañana tiene función porque arranca la semana”, detalló.

Por tanto, señaló que el actor continuará presentándose con "El Secreto" junto a Ana María Picchio, y dijo: “Era un estudio que nos hacemos todos de rutina cada cinco años y le tocaba hoy al aprovechar el día de descanso, único en la semana. Mañana hay teatro”.

Romano fue diagnosticado con Parkinson a mediados de 2024 y decidió no mantener en secreto su diagnóstico y concientizar sobre los cuidados de la enfermedad.