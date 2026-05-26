La Capital | Zoom | Gerardo Romano

Gerardo Romano subió un video desde el hospital: "Viva Perón, carajo"

Carlos Rottemberg aclaró que se trató de un estudio programado que aprovechó a hacerse el martes porque no tenía función teatral

26 de mayo 2026 · 19:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
Gerardo Romano subió un video desde el hospital: Viva Perón, carajo

El actor Gerardo Romano subió a redes sociales videos donde se lo muestra en una camilla de hospital, aunque sin dejar de lado su sentido del humor.

El artista compartió imágenes de su hospitalización, con una vía intravenosa, bata quirúrgica y tensiómetro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/2059385057702523071&partner=&hide_thread=false

“Viva Perón, carajo. Viva la Patria”, dijo a cámara, mientras ponía los dedos en “V”. También publicó una imagen en las Historias de su perfil de Instagram y bromeó: “Tuve un varón hermosísimo. Pesó 7,400 kg”.

El productor teatral Carlos Rottemberg aclaró que se trata de un procedimiento programado, y que eligió este martes para no interferir con su trabajo. "Ayer tenía función por ser 25 de mayo y mañana tiene función porque arranca la semana”, detalló.

Por tanto, señaló que el actor continuará presentándose con "El Secreto" junto a Ana María Picchio, y dijo: “Era un estudio que nos hacemos todos de rutina cada cinco años y le tocaba hoy al aprovechar el día de descanso, único en la semana. Mañana hay teatro”.

Romano fue diagnosticado con Parkinson a mediados de 2024 y decidió no mantener en secreto su diagnóstico y concientizar sobre los cuidados de la enfermedad.

Noticias relacionadas
Pedro Pasquale y Julián Gallo darán en el Galpón 11 un taller abierto y gratuito sobre producción musical y armado de shows

El Galpón 11 organiza un taller gratuito con músicos de Trueno y Cindy Cats

Sobredosis de Soda, una de las bandas tributo más celebradas, vuelve a Rosario

Llega a Rosario "Sobredosis de Soda", la banda tributo a Soda Stereo

Flor de la V se mostró emocionada por haber sido incluida en las proyecciones sobre el Obelisco

Flor de la V, conmovida al verse homenajeada en el Obelisco

El cineasta argentino Federico Luis ganó la Palma de Oro en Cannes por su cortometraje Para los contrincantes

Histórico: un cineasta argentino ganó una Palma de Oro en Cannes

Ver comentarios

Las más leídas

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora y canal

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora y canal

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Un ex-Newells denunció un robo insólito en Europa: ¿Quién chorea acá?

Un ex-Newell's denunció un robo insólito en Europa: "¿Quién chorea acá?"

Lo último

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Incautaron en Ezeiza más de 700 animales marinos traficados desde Kenia

Incautaron en Ezeiza más de 700 animales marinos traficados desde Kenia

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

El chico de ocho años es oriundo de la localidad de Grütly. Fue trasladado de urgencia a Esperanza pero no logró sobrevivir
Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita
Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo
La Ciudad

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida
Información General

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias
La Ciudad

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas
La Ciudad

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora y canal

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora y canal

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Un ex-Newells denunció un robo insólito en Europa: ¿Quién chorea acá?

Un ex-Newell's denunció un robo insólito en Europa: "¿Quién chorea acá?"

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Ovación
Hockey: Central se quedó con el clásico ante Newells en Sub 16 con dos goles de Cámpora
Ovación

Hockey: Central se quedó con el clásico ante Newell's en Sub 16 con dos goles de Cámpora

Hockey: Central se quedó con el clásico ante Newells en Sub 16 con dos goles de Cámpora

Hockey: Central se quedó con el clásico ante Newell's en Sub 16 con dos goles de Cámpora

Belgrano campeón: el hincha que convirtió su gomería de Rosario en territorio pirata

Belgrano campeón: el hincha que convirtió su gomería de Rosario en territorio pirata

Central: Jorge Almirón toca algunas piezas en el equipo que jugará en Ecuador

Central: Jorge Almirón toca algunas piezas en el equipo que jugará en Ecuador

Policiales
Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

Quisieron abrir una caja fuerte de un Rapipago pero llegó primero la Policía

Quisieron abrir una caja fuerte de un Rapipago pero llegó primero la Policía

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

La Ciudad
Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo
La Ciudad

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

Concluyó en Rosario un taller de oralidad efectiva, dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Concluyó en Rosario un taller de oralidad efectiva, dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias

Cáritas lanza su colecta anual en un contexto de incremento de pedidos de ayuda social
LA CIUDAD

Cáritas lanza su colecta anual en un contexto de incremento de pedidos de ayuda social

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

El tiempo en Rosario: martes con niebla, en la previa de un miércoles con más niebla
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con niebla, en la previa de un miércoles con más niebla

Actualizaron la foto de Lian Flores, desaparecido en Córdoba hace más de un año
informacion general

Actualizaron la foto de Lian Flores, desaparecido en Córdoba hace más de un año

Deuda corporativa: el stock aumentó u$s 10 mil millones en la era Milei
Economía

Deuda corporativa: el stock aumentó u$s 10 mil millones en la era Milei

La salud mental ya es una de las principales demandas del sistema público de Rosario

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La salud mental ya es una de las principales demandas del sistema público de Rosario

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza
Policiales

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Rosario recibió más de 35 mil turistas en el fin de semana largo
La Ciudad

Rosario recibió más de 35 mil turistas en el fin de semana largo

Chocaron y volcaron cerca del límite con Pérez y los rescataron los bomberos
La Ciudad

Chocaron y volcaron cerca del límite con Pérez y los rescataron los bomberos

Terminal 6: un camionero murió atropellado por otro que iba marcha atrás
LA REGION

Terminal 6: un camionero murió atropellado por otro que iba marcha atrás

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo
La Ciudad

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Newells Old Boys espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's Old Boys espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Angelini aseguró que se fue del gobierno de Milei muy bien y muy agradecido
Política

Angelini aseguró que se fue del gobierno de Milei "muy bien" y "muy agradecido"

Detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov para atacar a su expareja
Información General

Detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov para atacar a su expareja

Detuvieron a otro argentino por racismo en Brasil: Puedo llevar una esclava
Información General

Detuvieron a otro argentino por racismo en Brasil: "Puedo llevar una esclava"

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal
Información General

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama
Información General

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización
POLITICA

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización

Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá
POLICIALES

Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá

Javkin: No nos van a parar, no van a detener la grandeza de Rosario
LA CIUDAD

Javkin: "No nos van a parar, no van a detener la grandeza de Rosario"