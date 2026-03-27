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Furor por la serie de terror de Netflix protagonizada por una actriz de raíces argentinas

"Algo terrible está por suceder", de los creadores de Stranger Things, es la nueva apuesta de la plataforma

27 de marzo 2026 · 12:32hs
Camila Morrone protagonzia la nueva serie que es furor en Netflix

Camila Morrone protagonzia la nueva serie que es furor en Netflix

Semana a semana, la plataforma de streaming por excelencia, Netflix, suma estrenos a su catálogo. Pero hay uno que viene dando que hablar hace tiempo tanto por su equipo de producción como por su elenco. Se trata de “Algo terrible está a punto de suceder”, la nueva serie de terror de los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, creadores de "Stranger Things". Como si fuera poco, la historia tiene al frente a una actriz argentino-estadounidense.

“Algo terrible está a punto de suceder” está protagonizada por la actriz y modelo Camila Morrone. Es hija de Lucila Polak, actriz y modelo nacida en Buenos Aires y expareja de Al Pacino, y de Máximo Morrone, exmodelo y fotógrafo argentino radicado en Los Ángeles. Con un largo recorrido en series y películas, en el último tiempo Camila protagonizó "The Night Manager", la serie basada en la novela de John le Carré, junto a Tom Hiddleston, y este es su segundo gran protagónico.

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En la serie que cuenta con ocho episodios ya disponibles en la N roja, Morrone se pone en la piel de Rachel, la protagonista, que en la semana previa a su boda empieza a sentir que algo no está bien y que todo podría terminar en una tragedia. El elenco lo completan Adam DiMarco y Jennifer Jason Leigh.

>> Leer más: Netflix sorprendió al confirmar quiénes protagonizarán la quinta temporada de "Bridgerton"

De qué se trata “Algo terrible esta por suceder”

“Algo terrible está a punto de suceder”, la nueva serie de terror de los hermanos Duffer, propone una historia inquietante que se desarrolla en los días previos a una boda.

La trama sigue a Rachel (Camila Morrone) y Nicky (Adam DiMarco), una pareja que está a punto de casarse. A medida que se acerca el gran día, ella comienza a sentir que algo no está bien. Lo que al principio parece una simple inquietud se convierte en una sensación cada vez más intensa de que algo terrible está por ocurrir.

Instalada en la casa de la familia de su prometido, los Cunningham, Rachel empieza a verse rodeada por situaciones extrañas y una atmósfera que la vuelve cada vez mas paranoica. Poco a poco, la protagonista empieza a dudar de todo: de quienes la rodean, de lo que percibe e incluso de su propia cordura.

En este contexto, la boda deja de ser una celebración para convertirse en una amenaza latente. La serie construye terror desde lo psicológico, con un clima cargado de tensión, aislamiento y misterio, donde nunca queda del todo claro si el peligro es real o si todo forma parte de una percepción que se desmorona.

Trailer de “Algo terrible esta por suceder”

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Quién es Camila Morrone

La nueva serie de Netflix está protagonizada por la actriz de nacionalidad estadounidense-argentina Camila Morrone. Hija de Lucila Polak y Máximo Morrone, Camila nació el 16 de junio de 1997 en Los Ángeles, Estados Unidos. Además nieta del abogado, político, escritor y docente argentino Federico Polak y sobrina nieta de la médica patóloga argentino-británica Julia Polak.

Aunque su vida se desarrolló en Estados Unidos, Morrone nunca ocultó su vínculo con Argentina. En distintas oportunidades se definió como argentina e incluso celebró el Mundial 2022 con la camiseta albiceleste.

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Su historia en el mundo artístico comenzó desde muy joven. Primero dio sus pasos como modelo, formando parte de la agencia IMG Models, y en 2016 alcanzó una gran visibilidad al ser tapa de Vogue Turkey. A partir de ahí, trabajó con marcas internacionales como Moschino, Topshop, Lefties, Pink y Sephora, además de la marca argentina Ay Not Dead.

Pero mientras crecía en la moda, Morrone tenía claro que quería ir más allá. Su interés por la actuación la llevó a debutar en 2013 con "Bukowski", dirigida por James Franco. Con el tiempo fue sumando proyectos: participó en "Death Wish" junto a Bruce Willis, coprotagonizó "Never Goin' Back" y dio un paso clave con "Mickey and the Bear" en 2019. Más adelante, se sumó a la serie "Daisy Jones & The Six" en 2023, en un papel que la llevó a estar nominada en los premios Emmy como "Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV". En 2026, llegó a uno de sus proyectos más importantes: la segunda temporada de "The Night Manager", donde comparte pantalla con Tom Hiddleston y Diego Calva.

En paralelo a su crecimiento profesional, su vida personal también estuvo en el centro de la escena. Durante varios años mantuvo una relación con Leonardo DiCaprio. Los rumores comenzaron en 2018, aunque su entorno aseguraba que el vínculo venía desde 2017. La pareja rápidamente captó la atención mediática por la diferencia de edad entre los actores: en aquel momento, Morrone tenía 20 años, mientras que DiCaprio 43.

La pareja se mostró públicamente en eventos como los Premios Óscar de 2020, hasta que en 2022 se confirmó su separación, luego de cuatro años en pareja.

>> Leer más: Camila Morrone y su grito en los Premios Emmy: "¡Yo soy argentina!"

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