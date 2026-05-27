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Repartidores de aplicaciones se diferencian de los cadetes y rechazan la regulación del sistema

Los trabajadores, en su mayoría de la aplicación Pedidos Ya, aseguran que no tienen jefes ni horarios y que la nueva ordenanza suma "más burocracia y más gastos"

27 de mayo 2026 · 06:25hs
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Repartidores de Pedidos Ya cuestionaron el nuevo proyecto de ordenanza.

Repartidores de Pedidos Ya cuestionaron el nuevo proyecto de ordenanza.

La actualización de la ordenanza por el servicio de cadetería y reparto en Rosario dejó un intenso y constructivo debate en el Concejo Municipal durante este martes. Un numeroso sector asociado al rubro repartidores de aplicaciones cuestionó al Sindicato de Cadetes al asegurar que su trabajo "es diferente, sin horarios, patrones ni gremios". Mientras, representantes de otro grupo que frecuenta el Paseo del Siglo pregonó por una salida "colectiva", al tiempo que insistió en controlar a las empresas en lugar de "perseguir" a los trabajadores.

Tal como ocurrió el partes pasado con el gremio de cadetes, esta vez la comisión de Producción y Promoción de Empleo del Palacio Vasallo recibió a los repartidores de las app para escuchar sus reclamos y sugerencias, en paralelo con el censo que inició la Subsecretaría de Economía Social del municipio.

Repartidores sin horarios ni patrones

En un claro contrapunto con la posición que habían esgrimido los cadetes nucleados en el sindicato, el representante de los repartidores de aplicaciones, Jorge Almara, sostuvo que la actualización de la iniciativa va en contra de su labor.

"Lo que observamos es que nos suma más burocracia y mayores gastos a nuestro trabajo. Nosotros no tenemos jefes y tampoco queremos tenerlos, ya que somos independientes, tenemos flexibilidad y autonomía para conectarnos a las horas que queramos", planteó Almara, al defender el esquema de Pedidos Ya.

En declaraciones a LT8, explicó: "La diferencia básica es que el cadete convencional trabaja para un lugar determinado (sic) y cobra por esas horas que presta su servicio. En cambio, en nuestro caso nos conectamos con los comercios que quieran sacar pedidos como intermediarios entre el cliente y cualquier comercio adherido".

También aclaró: "Somos monotributistas y, si no lo abonamos, tampoco podemos facturar y cobrar por nuestro servicio. Por eso es que tenemos nuestro esquema armado y las aplicaciones nos brindan un serie de seguros de accidentes personales (sic) y una serie de requisitos".

>> Leer más: Repartidores de Rosario, al límite: denuncian jornadas de hasta 15 horas y piden regular a las apps

Respecto a uno de los ítems del proyecto, señaló que Pedidos Ya "es una de las más organizadas" y les brindan desde hace dos años el acceso a líneas de crédito para acceder a la adquisición de motos cero kilómetro, que van pagando con trabajo semana tras semana con una tasa de interés accesible.

"Ese beneficio que nos proponen ya lo tenemos y tampoco necesitamos garitas para guarecernos de la lluvia o el frío porque cuando nos conectamos, no paramos de trabajar. Y cuando tenemos momentos libres, los aprovechamos para estar con nuestras familias, o mascotas, o lo que sea", señaló respecto a la iniciativa, que promueve beneficios crediticios y la posibilidad de construir un espacio físico en algún punto de la ciudad como zona de descanso y baños públicos.

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También manifestaron ciertas reticencias a la hora de registrarse, puesto que en muchos casos prestan servicios para diferentes plataformas virtuales de envíos.

"Una de las cosas que más nos preocupa es cómo van a hacer una vez establecido el registro, ya que, en mi caso, soy repartidor de varias aplicaciones. Por eso tampoco queremos que esto se transforme en un círculo vicioso de que empiecen a remitir motos al corralón", alertó.

Repartidores del shopping

Por su parte, quien tomó la palabra por parte de los repartidores del Shopping de Siglo fue Raúl Flores, quien comentó: "Venimos a dar esta pelea junto con el municipio, ya que no queremos que se persiga a los repartidores, queremos que se les reclame más exigencia a las empresas".

En ese contexto, señaló que para ello los multaron en reiteradas oportunidades hasta que realizaron un corte y apagón para elevar su reclamo.

"Tuvimos que hacer un corte para que nos reciban desde la Municipalidad hasta poder acordar un espacio para nosotros. Ahora, el lugar se va a medir y pintar, mientras esperamos los bicicleteros", comentó, para destacar que "la lucha sirve, no hay que dejar pasar esto".

Repartidores: visiones distintas

"Lo que surgió es una expresión distinta, es un ambiente muy amplio, que tuvo un conflicto en particular con quienes reparten en bicicleta en la zona del Shopping del Siglo", planteó en diálogo con La Capital el concejal Pablo Basso (Bloque Peronista), autor del proyecto junto a Mariano Romero y Majo Poncino.

Ocurrió que este sector de trabajadores que se conectan a distintas aplicaciones, tales los casos de Pedidos Ya, Rappi o Mercado Envíos, no tenían un lugar físico para dejar sus bicicletas mientras levantan pedidos y eso generó reclamos por parte de los consorcios de los edificios linderos al paseo comercial.

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En ese marco, Basso insistió en que la idea es que todos los repartidores y cadetes estén registrados para mejorar las condiciones de trabajo para constatar que las aplicaciones cumplan con sus obligaciones y no ejerzan una posición dominante.

>> Leer más: Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad

"Seguimos sosteniendo el proyecto, hay que abrir la discusión para abordar el problema de los repartidores y las aplicaciones, hoy fue un encuentro más de escuchar a estos actores para mejorar la legislación existente", destacó.

Por su parte, el concejal de Ciudad Futura Julián Ferrero planteó: "Hay que sacar de lado la dicotomía entre la esclavitud o la libertad. Las ordenanzas tienen el objetivo de mejorar las condiciones laborales de todos los actores involucrados en el rubro para no tener que depender de la buena voluntad de las personas o las empresas".

Ante la reticencia manifiesta de los repartidores de Pedidos Ya de agremiarse, algo que no está contemplado en el proyecto de ordenanza que propuso Basso, el edil aclaró: "Tampoco se plantea la obligatoriedad de adherirse a ningún sindicato".

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