Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores La música argentina celebró una nueva edición de los Premios Gardel con shows, homenajes y reconocimientos a los artistas más destacados del año 27 de mayo 2026 · 08:52hs

Milo J fue el gran ganador de la noche tras quedarse con el Gardel de Oro

La edición 2026 de los Premios Gardel volvió a reunir a las principales figuras de la música nacional en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia, organizada por CAPIF, entregó premios en 53 categorías y reconoció a los artistas, productores y discos más destacados del último año.

La jornada comenzó durante la tarde del martes con una primera entrega de estatuillas y continuó por la noche con el evento central, conducido por Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi.

Los Premios Gardel 2026 reflejaron la diversidad musical argentina con categorías dedicadas al rock, pop, urbano, folklore, tango, cumbia, jazz, electrónica y música clásica. Entre los artistas con más nominaciones estuvieron Milo J, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, protagonistas de varias de las ternas más importantes de la noche.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje a Los Nocheros, que recibieron el Premio Gardel a la Trayectoria por sus 40 años de carrera y su aporte al folklore argentino. El grupo salteño fue distinguido por su influencia dentro de la música popular y por convertirse en una de las bandas más convocantes del género.

El gran protagonista de la ceremonia fue Milo J. El artista ganó el Gardel de Oro y también obtuvo el premio a Álbum del Año por "La Vida Era Más Corta". Además, se impuso en categorías clave como Canción del Año, Mejor Canción Urbana, Mejor Álbum Conceptual y Mejor Videoclip Corto, consolidándose como el nombre más fuerte de esta edición. >> Leer más: Escándalo con Luck Ra: un exparticipante de "La voz Argentina" lo acusó de incumplir una promesa Premios Gardel 2026: lista completa de ganadores Álbum del Año La Vida Era Más Corta – Milo J Canción del Año “Niño” – Milo J Grabación del Año “Niño” – Milo J Ingeniería de Grabación La Vida Era Más Corta – Milo J Mejor Álbum Artista de Rock Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi Mejor Álbum Artista de Tango Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat Mejor Álbum Artista de Folklore Décimas – Maggie Cullen Mejor Álbum Artista Pop No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali Mejor Álbum Artista Tropical/Cumbia Malportada – Nathy Peluso Mejor Banda Sonora The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla y David Fleming Mejor Álbum Canción de Autor Querida Yo – Yami Safdie Mejor Álbum Conceptual La Vida Era Más Corta – Milo J Mejor Álbum de Cuarteto Que sed – Luck Ra Mejor Álbum de Hip Hop/Rap EUB Deluxe – Trueno Mejor Álbum de Jazz Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio Mejor Álbum de Música Clásica Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión y Mariano Moruja Mejor Álbum de Música Global Latinaje – Cazzu Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea Gracias a la Vida – Abel Pintos Mejor Álbum Pop Rock Polvo de estrellas – Turf Mejor Álbum Reggae/Ska La Respuesta – Leonchalon Mejor Álbum en Vivo Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno Mejor Álbum Folklore Alternativo 89 – Flor Paz Mejor Álbum Grupo de Folklore FAlklore Vol. 1 y 2 – Mex Urtizberea y Esto es ¡FA! Mejor Álbum Grupo de Rock Divididos – Divididos Mejor Álbum Grupo Pop Nuevo Hotel Miranda! – Miranda! Mejor Álbum Grupo Tropical/Cumbia El Desvelo – La Delio Valdez Mejor Álbum Infantil Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas Mejor Álbum Instrumental Solo – Pipi Piazzolla Mejor Álbum Música Electrónica Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango EMPA Orquesta de Tango – EMPA Mejor Álbum Pop Alternativo Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Álbum Rock Alternativo Exultante – Carca Mejor Álbum Rock Pesado Legado – A.N.I.M.A.L Mejor Álbum Urbano 166 (Deluxe) retirada – Milo J Mejor Arte de Tapa Doga – Juana Molina Mejor Canción de Autor “Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez Mejor Canción de Folklore “Niño” – Milo J Mejor Canción Hip Hop/Rap “Gil” – Milo J y Trueno Mejor Canción de Rock “In the City” – Charly García y Sting Mejor Canción de Tango “La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca y León Gieco Mejor Canción en Vivo “La que puede, puede” – Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Canción Pop “Mejor que vos” – Lali y Miranda! Mejor Canción Pop Rock “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Canción de Cuarteto “Tu misterioso alguien” – Luck Ra y Miranda! Mejor Canción Tropical/Cumbia “Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD Mejor Canción Urbana “Olimpo” – Milo J Mejor Colaboración “In the City” – Charly García y Sting Mejor Colaboración Urbana “Gil” – Milo J y Trueno Mejor Colección de Catálogo Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa Mejor Nuevo Artista Blair Mejor Videoclip Corto “Bajo De La Piel” – Milo J Mejor Videoclip Largo Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Productor del Año Evlay