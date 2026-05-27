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Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

La música argentina celebró una nueva edición de los Premios Gardel con shows, homenajes y reconocimientos a los artistas más destacados del año

27 de mayo 2026 · 08:52hs
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Milo J fue el gran ganador de la noche tras quedarse con el Gardel de Oro

Milo J fue el gran ganador de la noche tras quedarse con el Gardel de Oro

La edición 2026 de los Premios Gardel volvió a reunir a las principales figuras de la música nacional en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia, organizada por CAPIF, entregó premios en 53 categorías y reconoció a los artistas, productores y discos más destacados del último año.

La jornada comenzó durante la tarde del martes con una primera entrega de estatuillas y continuó por la noche con el evento central, conducido por Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi.

Los Premios Gardel 2026 reflejaron la diversidad musical argentina con categorías dedicadas al rock, pop, urbano, folklore, tango, cumbia, jazz, electrónica y música clásica. Entre los artistas con más nominaciones estuvieron Milo J, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, protagonistas de varias de las ternas más importantes de la noche.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje a Los Nocheros, que recibieron el Premio Gardel a la Trayectoria por sus 40 años de carrera y su aporte al folklore argentino. El grupo salteño fue distinguido por su influencia dentro de la música popular y por convertirse en una de las bandas más convocantes del género.

El gran protagonista de la ceremonia fue Milo J. El artista ganó el Gardel de Oro y también obtuvo el premio a Álbum del Año por "La Vida Era Más Corta". Además, se impuso en categorías clave como Canción del Año, Mejor Canción Urbana, Mejor Álbum Conceptual y Mejor Videoclip Corto, consolidándose como el nombre más fuerte de esta edición.

>> Leer más: Escándalo con Luck Ra: un exparticipante de "La voz Argentina" lo acusó de incumplir una promesa

Premios Gardel 2026: lista completa de ganadores

Álbum del Año

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Canción del Año

  • “Niño” – Milo J

Grabación del Año

  • “Niño” – Milo J

Ingeniería de Grabación

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Álbum Artista de Tango

  • Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat

Mejor Álbum Artista de Folklore

  • Décimas – Maggie Cullen

Mejor Álbum Artista Pop

  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Mejor Álbum Artista Tropical/Cumbia

  • Malportada – Nathy Peluso

Mejor Banda Sonora

  • The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla y David Fleming

Mejor Álbum Canción de Autor

  • Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Álbum Conceptual

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum de Cuarteto

  • Que sed – Luck Ra

Mejor Álbum de Hip Hop/Rap

  • EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Jazz

  • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum de Música Clásica

  • Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión y Mariano Moruja

Mejor Álbum de Música Global

  • Latinaje – Cazzu

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

  • Gracias a la Vida – Abel Pintos

Mejor Álbum Pop Rock

  • Polvo de estrellas – Turf

Mejor Álbum Reggae/Ska

  • La Respuesta – Leonchalon

Mejor Álbum en Vivo

  • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Álbum Folklore Alternativo

  • 89 – Flor Paz

Mejor Álbum Grupo de Folklore

  • FAlklore Vol. 1 y 2 – Mex Urtizberea y Esto es ¡FA!

Mejor Álbum Grupo de Rock

  • Divididos – Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

  • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Grupo Tropical/Cumbia

  • El Desvelo – La Delio Valdez

Mejor Álbum Infantil

  • Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Instrumental

  • Solo – Pipi Piazzolla

Mejor Álbum Música Electrónica

  • Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango

  • EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Mejor Álbum Pop Alternativo

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Rock Alternativo

  • Exultante – Carca

Mejor Álbum Rock Pesado

  • Legado – A.N.I.M.A.L

Mejor Álbum Urbano

  • 166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Arte de Tapa

  • Doga – Juana Molina

Mejor Canción de Autor

  • “Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez

Mejor Canción de Folklore

  • “Niño” – Milo J

Mejor Canción Hip Hop/Rap

  • “Gil” – Milo J y Trueno

Mejor Canción de Rock

  • “In the City” – Charly García y Sting

Mejor Canción de Tango

  • “La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca y León Gieco

Mejor Canción en Vivo

  • “La que puede, puede” – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción Pop

  • “Mejor que vos” – Lali y Miranda!

Mejor Canción Pop Rock

  • “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Cuarteto

  • “Tu misterioso alguien” – Luck Ra y Miranda!

Mejor Canción Tropical/Cumbia

  • “Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD

Mejor Canción Urbana

  • “Olimpo” – Milo J

Mejor Colaboración

  • “In the City” – Charly García y Sting

Mejor Colaboración Urbana

  • “Gil” – Milo J y Trueno

Mejor Colección de Catálogo

  • Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa

Mejor Nuevo Artista

  • Blair

Mejor Videoclip Corto

  • “Bajo De La Piel” – Milo J

Mejor Videoclip Largo

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Productor del Año

  • Evlay

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