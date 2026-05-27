Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

La edición 2026 de los Premios Gardel volvió a reunir a las principales figuras de la música nacional en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia, organizada por CAPIF, entregó premios en 53 categorías y reconoció a los artistas, productores y discos más destacados del último año.
La jornada comenzó durante la tarde del martes con una primera entrega de estatuillas y continuó por la noche con el evento central, conducido por Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi.
Los Premios Gardel 2026 reflejaron la diversidad musical argentina con categorías dedicadas al rock, pop, urbano, folklore, tango, cumbia, jazz, electrónica y música clásica. Entre los artistas con más nominaciones estuvieron Milo J, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, protagonistas de varias de las ternas más importantes de la noche.
Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje a Los Nocheros, que recibieron el Premio Gardel a la Trayectoria por sus 40 años de carrera y su aporte al folklore argentino. El grupo salteño fue distinguido por su influencia dentro de la música popular y por convertirse en una de las bandas más convocantes del género.
El gran protagonista de la ceremonia fue Milo J. El artista ganó el Gardel de Oro y también obtuvo el premio a Álbum del Año por "La Vida Era Más Corta". Además, se impuso en categorías clave como Canción del Año, Mejor Canción Urbana, Mejor Álbum Conceptual y Mejor Videoclip Corto, consolidándose como el nombre más fuerte de esta edición.
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Premios Gardel 2026: lista completa de ganadores
Álbum del Año
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Canción del Año
Grabación del Año
Ingeniería de Grabación
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista de Rock
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Mejor Álbum Artista de Tango
- Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
Mejor Álbum Artista de Folklore
Mejor Álbum Artista Pop
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
Mejor Álbum Artista Tropical/Cumbia
- Malportada – Nathy Peluso
Mejor Banda Sonora
- The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla y David Fleming
Mejor Álbum Canción de Autor
Mejor Álbum Conceptual
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum de Cuarteto
Mejor Álbum de Hip Hop/Rap
Mejor Álbum de Jazz
- Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
Mejor Álbum de Música Clásica
- Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión y Mariano Moruja
Mejor Álbum de Música Global
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
- Gracias a la Vida – Abel Pintos
Mejor Álbum Pop Rock
- Polvo de estrellas – Turf
Mejor Álbum Reggae/Ska
- La Respuesta – Leonchalon
Mejor Álbum en Vivo
- Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Mejor Álbum Folklore Alternativo
Mejor Álbum Grupo de Folklore
- FAlklore Vol. 1 y 2 – Mex Urtizberea y Esto es ¡FA!
Mejor Álbum Grupo de Rock
Mejor Álbum Grupo Pop
- Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Mejor Álbum Grupo Tropical/Cumbia
- El Desvelo – La Delio Valdez
Mejor Álbum Infantil
- Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
Mejor Álbum Instrumental
Mejor Álbum Música Electrónica
- Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango
- EMPA Orquesta de Tango – EMPA
Mejor Álbum Pop Alternativo
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Rock Alternativo
Mejor Álbum Rock Pesado
Mejor Álbum Urbano
- 166 (Deluxe) retirada – Milo J
Mejor Arte de Tapa
Mejor Canción de Autor
- “Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez
Mejor Canción de Folklore
Mejor Canción Hip Hop/Rap
Mejor Canción de Rock
- “In the City” – Charly García y Sting
Mejor Canción de Tango
- “La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca y León Gieco
Mejor Canción en Vivo
- “La que puede, puede” – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción Pop
- “Mejor que vos” – Lali y Miranda!
Mejor Canción Pop Rock
- “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Cuarteto
- “Tu misterioso alguien” – Luck Ra y Miranda!
Mejor Canción Tropical/Cumbia
- “Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD
Mejor Canción Urbana
Mejor Colaboración
- “In the City” – Charly García y Sting
Mejor Colaboración Urbana
Mejor Colección de Catálogo
- Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa
Mejor Nuevo Artista
Mejor Videoclip Corto
- “Bajo De La Piel” – Milo J
Mejor Videoclip Largo
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Productor del Año