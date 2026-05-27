Santi Celli, ex-Salvapantallas, apunta contra la ansiedad del presente en su nuevo disco "Tranquilo"

Santi Celli comenzó su carrera con un batacazo. Salvapantallas, el dúo acústico que formó en Córdoba junto a Zoe Gotusso, se convirtió en un fenómeno online, acumulando millones de vistas en YouTube. Sus versiones de temas clásicos de la música popular nacional, como "Fue amor" de Fito Páez, enamoraron a todo el mundo. En 2019, emprendieron sus carreras solistas por separado. Ahí comenzó otra construcción para Santi, más personal y artesanal.

El pasado 7 de mayo lanzó “Tranquilo”, su cuarto disco de estudio, que parece inaugurar una nueva etapa de ese camino: una donde decide conscientemente bajarse de la vorágine de productividad contemporánea y conectar con la música y la creación desde otro lugar. Tres años después de su álbum anterior, este nuevo trabajo propone darle tiempo a los procesos y frenar un poco.

Ocho canciones conectadas de manera íntima con la sensación de desconcierto que rige el presente, la noción de que la velocidad y la hostilidad del mundo son demasiado para cualquier subjetividad. Pero también con aquellos destellos luminosos que permiten aferrarse a la vida, como los amores, los vínculos, la música. “Tranquilo” fue grabado en la ciudad de Madrid entre 2024 y 2025, con la producción del cordobés Diego Mema y el madrileño Kasem Fahmi. El single adelanto fue “Antisocial”, junto a Ale Sergi.

Poco después del lanzamiento, Santi habló con La Capital sobre este nuevo disco, cómo se conecta con sus comienzos y su vínculo de amistad con el músico de Miranda.

- ¿Cuál fue el punto cero de este disco?

El punto cero de este disco creo que que tiene mucho que ver con una especie de decisión de parar la pelota por un segundo. Porque venía de tres años de sacar un disco por año, de de tener como una noción medio acelerada y maratónica de la productividad, que creo que es algo que le pasa a muchos gente, no solo en la música, sino que mucha gente está como muy subida a eso. A partir de ese parate, que tuvo que ver con decir: "Okay, quiero tomarme el tiempo para tener buenas canciones, para entender mejor mi relación con lo que digo”. O sea, encontrar el mejor mensaje para mí como mensajero. Un poco me terminé dando cuenta de que el concepto era frenar en sí mismo, que ya haberme planteado la posibilidad de ir en contra de la hiperproductividad, de esta cuestión del sobreestímulo, de ir en contra de todo eso por una necesidad interna ya era un tema en sí. Obviamente no es que todo el disco habla de eso, pero ese sentir me terminó marcándome como una visión de época.

- La tapa, donde se te ve en un departamento, tiene una reminiscencia medio pandémica incluso. Esa época de parate obligatorio que a veces, en la vorágine de hoy, miramos con cierta nostalgia.

Totalmente. También creo que la pandemia cambió muchas cosas en cuanto al mundo digital, en cuanto a cómo la gente empezó a tomarse las cosas, que todavía ni siquiera podemos medir sus consecuencias. Pero sí creo que hubo un antes y un después en cuanto a la velocidad postpandemia. La tapa soy yo en un departamento medio como sin entender mucho nada, y creo que hay mucha gente que se siente así hoy en día.

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Paso a paso

- Tus comienzos con Salvapantallas, y tus primeros discos solistas, estuvieron muy mediados por lo digital. ¿Cómo fue el proceso de construir un vínculo con un público propio y presencial?

Yo creo que paso a paso, como todo. Hay momentos en la música que son de más exposición. De hecho, después de Salvapantallas me pasó, colaborando con determinados artistas o teniendo ciertas posibilidades en medios. Mi forma de tomármelo hoy en día es entender que es más una carrera de resistencia que de velocidad, y que yo quiero hacer una construcción por ahí, que es más lenta pero que siento que a futuro es más sólida. Una construcción de mi comunidad, de la gente que escucha y realmente entiende y banca lo que hago. Son los que terminan mandándome mensajes siempre o los que terminan yendo a ver un show. Y siento que eso de a poco va creciendo, pero que esa es al final mi construcción. Porque creo que a veces los momentos de mucha exposición te pueden traer como como picos, pero lo que te queda después de ese pico es a lo que más me interesa prestarle atención.

- ¿Cómo surgió la colaboración con Ale Sergi?

Con Ale somos amigos desde hace unos años ya, amigos de la música. Miranda fue una de las primeras bandas que cuando salí como solista recomendó mi disco, salió a bancar lo que yo hacía. A partir de eso, con Ale empezamos a tener un vínculo de amistad en donde nos juntamos a comer, escuchar música, nos compartimos data. Al tener ese vínculo con Ale, se dio de forma fácil porque cuando empecé a escribir la canción yo sentía que estaba muy influenciado por Miranda en la composición. Y justo también da la casualidad que Ale, si bien es una persona super expansiva y para fuera cuando está arriba de un escenario, después por afuera es un tipo súper sencillo y tranquilo con quien me siento identificado. Entonces, entre la influencia musical y creer que la temática de la canción también lo alcanzaba él, fue sencillo. Se copó de una, le pasé la canción y me dijo: "Sí, sí, re estoy y me representa también”.

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- ¿Cómo fue el trabajo más técnico de grabación del disco en Madrid?

Creo que lo que más tiempo llevó fue encontrar el repertorio, porque tuve un montón de ideas en el medio, tuve cerca de treinta canciones que podrían haber ido. Pero quería terminar de entender cuál era la música que más me gustaba y que más me resistía el paso del tiempo a mí en perspectiva. Entonces, la grabación en sí no fue lo más laborioso, sino encontrar el repertorio. Se grabó en Madrid con con Diego Mema y Kasem Fahmi que fueron los productores, pero también tocó el teclado DiDi Gutman que para mí es un referente muy icónico de la música pop en Argentina y que ha vivido muchos años en Nueva York. Es uno de mis músicos favoritos. Todas las guitarras las grabó Diego (Mema), algún bajo lo grabó Mariano Otero, grabó Gullle Salort también. Hubo como diferentes instancias y músicos muy buenos implicados en la grabación, y eso también enaltece a la música al final.

- ¿Qué lugar sentís que ocupa en tu discografía?

Yo creo que siempre que uno saca un disco nuevo siente que es el mejor, porque también trato de ir mejorando como intérprete, como escritor. Me tomo cada disco como una oportunidad de crecimiento. Pero después del tiempo te da una perspectiva distinta a la que tenías cuando lo sacaste. Yo hoy en día, en el momento en el que estoy atravesando, puedo decir que es el disco que tiene algunas de las canciones propias que más me gustan por lejos, y que creo que me va a dejar temas en el repertorio del vivo. Temas que no son perecederos. No creo que me arrepienta o me canse de esta música, porque de verdad la hice con mucha conciencia.

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- ¿Ya hay planes de salir a presentarlo en vivo?

Sí, sí, no hay fechas confirmadas, pero sí tengo planes de salir a tocar este disco a partir de agosto más o menos. Lo que sí puedo decir es que siento que venció para mí un poco la lógica esa de ir siempre un paso más adelante en el lugar de convocatoria. Tengo ganas de hacer más shows en lugares más chicos, tengo ganas de tocar más seguido básicamente, y estar más cerca de la gente