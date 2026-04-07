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Netflix apuesta fuerte a Argentina: todas las series, películas y documentales que se vienen en 2026 y 2027

"Hecho en Argentina", reza la nueva campaña de Netflix. Una por una, todas las producciones que se viene

7 de abril 2026 · 18:23hs
Envidiosa

Envidiosa, uno de los tanques de Netflix

La plataforma Netflix anunció una ambiciosa batería de producciones realizadas en Argentina que se estrenarán entre 2026 y 2027, en una estrategia que incluye series, películas, documentales y formatos innovadores.

Además, confirmó la apertura de nuevas oficinas en el barrio de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires, consolidando su presencia en el país.

“Argentina se ha convertido en protagonista de nuestra estrategia regional por su tradición audiovisual, potencia creativa y capacidad de contar historias locales cuya trascendencia las hace universales”, señaló Francisco Ramos, vicepresidente de contenido para Latinoamérica.

Cine argentino: figuras consagradas y nuevas apuestas

Dentro del anuncio, el cine ocupa un lugar central con producciones lideradas por figuras destacadas de la industria.

Uno de los proyectos más esperados es la nueva película de Santiago Mitre, quien tras el éxito de Argentina, 1985, nominada al Oscar, prepara un thriller político protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani, con estreno previsto para 2027.

También se destaca el regreso de Ricardo Darín, quien protagonizará Lo dejamos acá junto a Diego Peretti, en la piel de un psicoanalista con métodos poco convencionales.

>> Leer más: Furor por la serie de terror de Netflix protagonizada por una actriz de raíces argentinas

A su vez, llegará la adaptación cinematográfica de la obra teatral Felicidades, con Adrián Suar y Griselda Siciliani, dirigida por Álex de la Iglesia.

Series: continuidades, biopics y nuevas historias

En el terreno de las series, Netflix apuesta por una combinación de éxitos consolidados y nuevas propuestas.

Entre los regresos, se confirmó el final de Envidiosa, cuya cuarta temporada se estrenará el 29 de abril. También continuará En el barro con una tercera temporada, mientras que El Eternauta avanza con su segunda entrega.

Embed - Hecho en Argentina 2026 | Netflix

En el plano de las ficciones biográficas, el 14 de agosto llegará Moria, inspirada en la vida de Moria Casán, con un elenco encabezado por Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione.

También se suman adaptaciones literarias como Mis muertos tristes, basada en cuentos de Mariana Enriquez, y Gordon, un thriller político protagonizado por Rodrigo de la Serna.

Entre las novedades figura Carísima, el primer formato de serie corta producido en Argentina por la plataforma, con episodios de 10 minutos.

Proyectos a futuro y nuevas producciones

Para 2027, el catálogo se ampliará con títulos como Tiempo al tiempo, de Sebastián Ortega, y la miniserie El ruso, protagonizada por Chino Darín.

Además, comenzará el rodaje de Crimen desorganizado, una comedia negra con Celeste Cid, Martín Bossi y Soledad Silveyra.

En paralelo, avanzan dos proyectos destacados: la serie animada de Mafalda, dirigida por Juan José Campanella, y El futuro es nuestro, basada en la obra de Philip K. Dick.

Documentales sobre figuras argentinas

El catálogo también incluirá producciones documentales centradas en personalidades argentinas.

Entre ellas se destacan Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, sobre el arquero de la selección, y Fito Páez: El mundo cabe en una canción, un retrato íntimo del músico rosarino Fito Páez.

Además, llegará Perfecta: La voz de Silvina Luna, con material inédito de la modelo y actriz, y el documental Yiya Murano: Muerte a la hora del té, que se estrenará el 23 de abril.

Una apuesta estratégica

Con este anuncio, Netflix no solo amplía su catálogo de contenidos locales, sino que refuerza su posicionamiento en la industria audiovisual argentina, en un contexto donde la producción nacional busca sostener su volumen y proyección internacional.

La apertura de nuevas oficinas y el volumen de proyectos en marcha marcan una señal clara: Argentina sigue siendo un polo clave para el desarrollo de contenidos en América Latina.

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