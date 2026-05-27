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Básquet: el clásico de la Superliga Rosarina se tiñó de azul

Atalaya derrotó a Sportsmen como visitante y se adueñó del derbi del barrio de la Sexta. Las posiciones en todas las divisiones

27 de mayo 2026 · 06:15hs
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Atalaya se dio un gran gusto y derrotó a Sportsmen como visitante en el clásico de la fecha 11 de la Superliga de básquet.

Club Atalaya

Atalaya se dio un gran gusto y derrotó a Sportsmen como visitante en el clásico de la fecha 11 de la Superliga de básquet.

Atalaya tuvo su gran fiesta, derrotó a Sportsmen como visitante en el clásico de la fecha 11 de la Superliga y trepó en la tabla para ser el cuarto mejor récord de la fase regular de básquet.

Facundo Maruelli fue determinante desde la conducción y el goleo con sus 19 puntos, mientras que Esteban Celotti hizo 18 y Maximiliano Yanson 16. No pudo jugar Mauro Gómez.

En tanto, Sportsmen se sostuvo en los estadounidenses. Isaac Anderson hizo 20, mientras que Latrell Williams cerró con 14 con 12 rebotes y otra vez debió jugar cargado de faltas muy rápido. José Macchi hizo 11 y no pudo jugar Santiago Foradori.

En consecuencia, Sportsmen quedó con un registro de 8-2, mientras que el Azul llegó al récord de 7 y 3.

Los récords de los equipos: Gimnasia 10-0, Sportsmen 8-2, Temperley 9-2, Atalaya 7-3, Provincial 7-4, Alumni 6-4, Unión de Arroyo Seco 6-4, Sportivo América 5-6, Central 5-6, Atlantic 4-7, Náutico 4-6, El Tala 4-7, Caova 3-8, Regatas 3-8, Unión y Progreso 3-8 y Tiro Suizo 1-10.

Leer más: Básquet: la Federación de Santa Fe vuelve a formar parte de la Confederación Argentina

Diez de diez para Gimnasia

Gimnasia se impuso a Caova como visitante en emotivo cotejo por 79 a 77 y mantuvo la cima y el invicto en la fase regular de la Superliga rosarina tras la fecha once. El elenco mensana ganó con dos libres de Lucas Herrera a veinte segundos del final.

Para el equipo que conduce Pablo Diez anotó 16 puntos Santiago Cabrejas, mientras que Juan Fernández Chávez aportó 13, Marco Luchi 13, Lucas Herrera hizo 14 y Federico Pérez 10. En el local convirtió 22 tantos Brian Najnudel, 12 Augusto Torres y 11 Joaquín Zapata, Juani Fernández y Yago Taylor.

Todo el ascenso

Primera A: los récords, San Telmo 11-0, Fisherton 10-1, Echesortu 9-2, Libertad 7-4, Estudiantil 7-4, Calzada 7-4, Red Star 6-5, Saladillo 5-6, Talleres de Villa Gobernador Gálvez 5-5, Sportivo Federal 5-6, Newell’s 4-7, Talleres de Arroyo Seco 4-7, Unión Sionista 3-8, Gimnasia B 2-8, Paganini Alumni 2-9 y Puerto San Martín 0-11.

Primera B: los récords de la categoría, El Tala B 11-0, Maciel 9-1, Alba 8-2, Atalaya B 7-4, Central B 6-4, Servando Bayo 6-3, Ciclón 5-5, Temperley B 5-5, Universitario 5-5, Atlantic B 5-6, Ben Hur 4-6, Fortín Barracas 4-7, Provincial B 4-7, Unión de Arroyo Seco B 3-8, Náutico B 2-8, Red Star B 2-8 y Edison 1-8.

Primera C: Velocidad y Resistencia le ganó como visitante a El Tala C por 57 a 49 en la fecha 11 de la Primera C rosarina. Francisco Segovia hizo 21 con 13 rebotes en el ganador, acompañado por 13 tantos de Franco Lentini. Para el local anotó 13 con 12 rebotes Patricio Acuña.

Parquefield se impuso a Paganini B 67 a 61 con 19 y 14 rebotes de Fabricio Irala y 16 de Matías Giménez. En la visita anotó 20 Mario Schillage y 12 Agustín García.

Récords: Saladillo B 11-0, Regatas B 10-1, San Telmo B 8-2, Fisherton B 7-4, Parquefield 7-4, Velocidad y Resistencia 7-3, Estudiantil B 5-6, Universitario B 5-6, Tiro Suizo B 5-6, Asac 5-6, Independiente 4-6, Paganini Alumni B 4-7, Calzada B 3-7, Belgrano 3-8, El Tala C 2-9, Sorrento 0-11.

Primera D: los récords, Libertad B 10-1, Belgrano de Oliveros 9-1, Edison B 9-1, Provincial C 8-2, Alumni B 7-2, Sionista B 7-3, Timbuense 6-4, Ciclón B 6-5, Garibaldi 5-5, Echesortu B 3-8, Sportivo Federal B 4-6, Servando Bayo B 4-6, Servando Bayo C 2-8, Talleres de Arroyo Seco B 2-7, Velocidad y Resistencia B 1-8, Unión y Progreso B 1-10, Puerto San Martín B 1-8.

Temperley en el torneo Federal

Temperley reafirmó como local su condición de líder y dueño del uno en la zona B de la Conferencia Litoral de la Liga Federal al derrotar a Náutico Sportivo Avellaneda por 81 a 73, en el estadio Alfredo Morosano, y con su victoria también dejó apasionante la pelea por acomodarse en los puestos del 2 al 7.

Para Temperley anotó 26 puntos con 18 rebotes el pivot Nicolás Boixader, mientras que Gastón Fredes hizo 17, Gregorio Traglia convirtió 14 con 8 rebotes y 5 asistencias y Augusto Capra anotó 13. Para el elenco de la ribera hizo 18 con 9 rebotes y 7 recuperos Franco Falcone, mientras que Juan Pablo Stegmayer terminó con 14 y Facundo Castro anotó 10.

El Negro (9-2) hace ya un par de fechas que se aseguró el primer lugar del grupo, y evitará jugar la etapa inicial de la postemporada, por lo que debutará en playoffs recién en los cruces con los elencos de la zona A de la Conferencia.

Por su parte, Náutico (4-7), sigue en la lucha por reacomodarse y en este caso están igualados con Gimnasia y Argentino de Marcos Juárez con el peor récord a falta de una fecha.

Los récords: Temperley 9-2, Olimpia 7-4, Central 5-5, San Martín 5-6, Gimnasia 4-7, Náutico 4-7, Argentino 4-7.

El formato de los playoffs en el Litoral

Se medirán 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5 con formato 1-2, al mejor de tres partidos. Los tres ganadores de esta serie más el equipo clasificado 1 en fase regular pasan directamente a los cuartos de final interzonal.

Fechas de disputa Zona A: 8, 12 y 13 de junio. Zona B: 7, 10 y 11 de junio.

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