Estrenos de cine en Rosario: terror santafesino, Michael Jackson y el debut de Cazzu

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 16 de abril. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Los estrenos de cine en Rosario traen el debut actoral de Cazzu

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una nueva lista de estrenos, y la cartelera de la ciudad de Rosario no es la excepción. Este jueves, en las distintas salas de la ciudad , llegarán propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene una gran predominancia, la mística del cine sigue siendo incomparable. Ver una película en pantalla grande continúa siendo un excelente plan para salir de casa y disfrutar del tiempo libre.

La película dirigida por Lee Cronin y producida por Blumhouse, sigue a una familia devastada cuyo hijo pequeño desaparece en el desierto. Ocho años después, la niña regresa tras ser encontrada en un sarcófago antiguo, pero trae consigo una entidad oscura y sobrenatural, convirtiendo su hogar en una pesadilla de horror corporal y psicológico.

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- "Risa y la cabina del viento" - Argentina. 94 minutos.

Después de una larga espera, llega a la ciudad la película dirigida por Juan Cabral que tiene a Cazzu en su debut como actriz cinematográfica junto a Diego Peretti, Elena Romero y Joaquín Furriel.

Ambientada en los impactantes paisajes de Ushuaia, "Risa y la cabina del viento" es la nueva producción que mezcla drama, magia y fantasía. La historia sigue a una niña de 10 años que enfrenta el duelo por la muerte de su padre en un incendio. Descubre una misteriosa cabina telefónica que le permite comunicarse con los muertos para cumplir sus deseos y contactar a su padre.

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-"David" - Estados Unidos. 110 minutos.

Desde las canciones de su madre hasta su enfrentamiento con Goliat, el viaje de David, de humilde pastor a rey ungido, pone a prueba los límites de la fe, el coraje y el amor, culminando en una batalla por el alma de un reino.

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-"Memorias de una madre" - Argentina. 88 minutos.

Otra película argentina aparece en la cartelera de Rosario pero en el caso de "Memorias de una madre" se trata de una producción bien local. Realizada con producción, talento y equipo técnico rosarino, el filme que fue rodado en la vecina localidad de Alvear, llega a la ciudad luego de ser premiado como el Mejor Largometraje en el Horror Festival de Canadá.

Esta apuesta destaca por su altísimo nivel técnico, respaldado por las mismas cabezas de departamento de “Cuando Acecha la Maldad”, el mayor éxito del cine de terror argentino.

La historia sigue a Genaro, un niño que, tras ser adoptado, conoce a sus nuevos hermanos, Nuria y Samuel. Sin embargo, pronto comienza a sospechar que su nueva familia está siendo acechada por una presencia maligna que los sumerge en un estado constante de angustia. Juntos, deberán enfrentarse a una fuerza oscura que desata una serie de sucesos cada vez más inquietantes.

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- "Michael: la historia de Michael Jackson" - Estados Unidos. 127 minutos.

Michael, la película biográfica oficial del "Rey del Pop", narra la compleja vida y carrera de Michael Jackson. Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson, el filme abarca desde sus inicios en The Jackson 5 hasta su impacto global y controversias.

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- "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN: LIVE VIEWING" - Corea. 85 minutos.

La realeza del pop, BTS, regresa a los escenarios internacionales con su esperada gira mundial, la primera a gran escala en casi cuatro años. La gira recorrerá 34 ciudades en todo el mundo, con un total de 82 conciertos, comenzando con presentaciones emblemáticas en Goyang (Corea del Sur) y Tokio (Japón), lo que representa un récord histórico en cuanto a fechas de gira para el género del K-pop

Bajo el título ARIRANG, la gira mundial de BTS presenta su quinto álbum completo, que refleja la identidad del grupo desde una perspectiva honesta y emociones universales como el anhelo y el amor profundo, plasmadas en una música que los define en sus propios términos. Con un espectacular diseño del escenario en 360 grados, el espectáculo ofrece una experiencia inmersiva que coloca al público en el centro mismo del show.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de abril, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

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“El drama”: (Comedia) Una de las películas más esperadas del segundo trimestre del año es “El Drama”, una comedia romántica que combina amor, tensión y giros inesperados, y que ya genera gran expectativa entre el público. Profundamente enamorados y en plena cuenta regresiva para el día de su boda, la pareja ve su felicidad puesta a prueba cuando salen a la luz secretos que jamás habrían imaginado.

(Comedia) Una de las películas más esperadas del segundo trimestre del año es “El Drama”, una comedia romántica que combina amor, tensión y giros inesperados, y que ya genera gran expectativa entre el público. Profundamente enamorados y en plena cuenta regresiva para el día de su boda, la pareja ve su felicidad puesta a prueba cuando salen a la luz secretos que jamás habrían imaginado. “911: llamada infernal”: (Suspenso) Durante una llamada rutinaria por disturbios domésticos, un trágico accidente lleva a dos oficiales de policía a una pesadilla implacable que revela la existencia de un culto aterrador

(Suspenso) Durante una llamada rutinaria por disturbios domésticos, un trágico accidente lleva a dos oficiales de policía a una pesadilla implacable que revela la existencia de un culto aterrador “Nuremberg: el juicio del siglo”: (Thriller) En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo intenta asimilar los horrores revelados del Holocausto, el psiquiatra del ejército estadounidense teniente coronel Douglas Kelley (Rami Malek) recibe una misión extraordinaria: evaluar el estado mental de Hermann Göring (Russell Crowe), el notorio exmariscal del Reich y segundo al mando de Hitler, junto con otros altos funcionarios nazis.

(Thriller) En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo intenta asimilar los horrores revelados del Holocausto, el psiquiatra del ejército estadounidense teniente coronel Douglas Kelley (Rami Malek) recibe una misión extraordinaria: evaluar el estado mental de Hermann Göring (Russell Crowe), el notorio exmariscal del Reich y segundo al mando de Hitler, junto con otros altos funcionarios nazis. “Cumbres borrascosas”: (Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura.

(Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura. "Hoppers": (Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde.

(Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde. “Jugada maestra”: (Acción)Expulsado de su escandalosamente rica familia, Beckett Red Fellow no se detendrá ante nada para reclamar su herencia, aunque para lograrlo deba eliminar a los parientes que se interpongan en su camino.

(Acción)Expulsado de su escandalosamente rica familia, Beckett Red Fellow no se detendrá ante nada para reclamar su herencia, aunque para lograrlo deba eliminar a los parientes que se interpongan en su camino. “Padre madre hermana hermano”: (Drama) La nueva película del legendario Jim Jarmusch, ganadora del León de Oro en Venecia, es una comedia melancólica que cuenta tres historias de profundos reencuentros familiares que transcurren en distintos países y fuerzan a enfrentar tensiones no resueltas, con un elenco de lujo encabezado por Adam Driver y Cate Blanchett.

(Drama) La nueva película del legendario Jim Jarmusch, ganadora del León de Oro en Venecia, es una comedia melancólica que cuenta tres historias de profundos reencuentros familiares que transcurren en distintos países y fuerzan a enfrentar tensiones no resueltas, con un elenco de lujo encabezado por Adam Driver y Cate Blanchett. “Super Mario Galaxy: la película": (Aventuras) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión.

(Aventuras) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión. “Proyecto fin del mundo”: (Acción) El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que recupera la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del sol.

(Acción) El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que recupera la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del sol. "Scream 7": (Terror) Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida y convierte a su hija en su próxima víctima, Sidney deberá enfrentarse a los horrores de su pasado.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.