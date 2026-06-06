El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en Rosario

Será el sexto de este tipo en la provincia. Cada uno de los 12 miembros cobra unos 60 mil pesos diarios, el veredicto debe ser unánime y la pena la dicta el juez

El lunes, a las 8, comenzará en el Centro de Justicia Penal el primer juicio por jurados en Rosario , una modalidad que incorpora la participación directa de ciudadanos en la administración de justicia . El debate se extenderá hasta el jueves 11 de junio y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial de Santa Fe .

Es el sexto juicio bajo esta modalidad en toda la provincia , que permite que ciudadanos comunes participen en la resolución de causas penales sin necesidad de contar con conocimientos jurídicos previos , y marca un nuevo paso en la implementación de mecanismos de participación ciudadana en procesos penales. El debate estará presidido por la jueza Eleonora Verón.

La acusación será sostenida por el fiscal Alejandro Ferlazzo , mientras que la defensa técnica estará a cargo de la defensora pública Nora Gaspire y el inculpado es A. C. No se puede adelantar ni expresar las causas del homicidio por pedido judicial.

Las audiencias comenzarán el lunes , mientras que martes y miércoles continuarán las declaraciones testimoniales y la producción de pruebas . Esto dará paso a que el jueves se desarrollen los alegatos finales antes de la deliberación del jurado.

Detalles del juicio por jurados

Según explicaron desde el Poder Judicial, esta función constituye una carga pública y representa una herramienta destinada a fortalecer la transparencia y el involucramiento de la sociedad en decisiones de alto impacto institucional.

El proceso cuenta con mecanismos para garantizar los derechos de los jurados: la convocatoria es una carga pública, similar a la del sufragio, y contempla viáticos por traslados, resguardo laboral durante el juicio y una remuneración diaria cercana a medio jus, unidad que regula los honorarios judiciales. El jus está valuado en $124.873,05, o sea que el haber por ser jurado es de uno 63 mil pesos diarios.

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Una vez concluidas las exposiciones de las partes, los 12 integrantes del jurado deberán deliberar de manera reservada hasta alcanzar una decisión unánime. Su tarea será determinar si la persona acusada es culpable o no culpable. En caso de un veredicto absolutorio, la jueza deberá dictar la absolución. Si la decisión es condenatoria, será la magistrada quien posteriormente establezca la pena correspondiente.

La ley Nº 14.253, que establece esta modalidad para delitos graves, fue sancionada el 21 de marzo de 2024 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro seis días después a través del decreto Nº 418. La norma incorpora el juicio por jurados para ciertos delitos penales, como homicidio calificado, robo seguido de muerte, abuso sexual seguido de muerte y enfrentamientos armados entre policías y delincuentes.

Culpabilidad y reformas provinciales

“El juicio por jurados está previsto en la Constitución Nacional desde 1853 y ahora Santa Fe se suma a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras, que ya lo aplican”, explicó el secretario de Justicia provincial, Santiago Mascheroni, en su momento. El funcionario destacó que este sistema “permite que la sociedad juzgue a sus pares, lo cual democratiza la Justicia y representa un verdadero cambio de paradigma”.

El modelo adoptado prevé un jurado de 12 personas titulares y 2 suplentes, todas sin formación jurídica ni vínculos con el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad. Quedan excluidos abogados, escribanos, funcionarios públicos, militares, policías, personas con antecedentes penales, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan relación directa con las partes del proceso. La Constitución Nacional de 1853 y la reforma de 1994 establecen esa figura que hasta ahora sólo estaba implementada en diez provincias.

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En ese sentido, el funcionario aclaró que el jurado sólo determina la culpabilidad o inocencia del imputado. La pena es impuesta posteriormente por el juez técnico a cargo del tribunal.

Mascheroni explicó que de las 36 personas previamente convocadas, se elige la docena definitiva respetando la paridad de género. El jurado se ubicará en estrados especialmente dispuestos, recibirá las instrucciones del juez y deliberará hasta arribar a un veredicto.

Para lograr el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, el jurado delibera de forma secreta hasta obtener una decisión unánime. Tras la decisión del jurado, el juez es el encargado de continuar los pasos del juicio: si el veredicto es “no culpable”, el juez dictará la absolución del acusado; si el veredicto es “culpable”, el juez determinará la pena correspondiente.