Se confirmó la baja de un polifuncional para Scaloni a días del Mundial 2026

Uno de los defensores convocados para la copa del mundo tuvo un problema el sóleo en el último entrenamiento antes de jugar con Honduras y será desafectado. Expectativas por el reemplazante

La lista de jugadores dentro de la selección argentina sufrió su primera baja oficial en la práctica de este viernes. Leonardo Balerdi sufrió una lesión que lo deja afuera del Mundial 2026 cuando faltan 10 días para el debut ante Argelia y Lionel Scaloni comienza a pensar en el reemplazante del surgido en Boca.

El futbolista del Olympique de Marsella tuvo una molestia física durante el entrenamiento y luego de realizarle exámenes médicos confirmó una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha

A través de la cuenta oficial de X, la selección argentina comunicó que el defensor "no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo", luego de la lista de 26 que Lionel Scaloni oficializó a fines de mayo.

De manera preliminar, el defensor de 27 años había quedado descartado para el amistoso de este sábado con Honduras en Texas . Ahora, con la baja oficial para la competencia venidera, el cuerpo técnico debe decidir qué jugador reemplazará al ex-Boca, que por reglamento debe estar en prelista enviada a los organizadores hace casi un mes.

¿Quién puede reemplazar a Balerdi en el Mundial 2026?

La baja de Balerdi es un dolor de cabeza para Scaloni ya que el defensor cumplía un doble rol en el plante. Marcador central derecho desde la inferiores, su versatilidad le permite ocupar la zaga del lado izquierdo. Además, su despliegue le permite cumplir el rol de lateral izquierdo cuando el equipo lo necesitó, el último ejemplo fue su partido como marcador de punta izquierdo ante Venezuela por Eliminatorias con un campo destruido por una fuerte tormenta.

Entre zagueros y laterales, Argentina cuenta con una decena de posibles reemplazantes para Balerdi. Cabe aclarar que también hay otros defensores confirmados que todavía no están recuperados de otros problemas físicos como Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, aunque todo indica que se quedarán dentro del grupo para disputar el certamen.

Entre las opciones para cubrir la vacante aparecen: Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Germán Pezzella, Zaid Romero, Kevin Mac Allister y Lautaro Di Lollo. Además, Scaloni inscribió como reservas a Nicolás Capaldo y Agustín Giay, dos laterales derechos que estuvieron trabajando en los últimos días para disputar el amistoso con Honduras. Finalmente, Marcos Acuña y Gabriel Rojas también están a disposición para ocupar la banda izquierda ante alguna baja imprevista.

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Al margen del problema de Balerdi, Argentina cerró la semana de práctica este viernes en el Compass Minerals National Performance Center con una sesión abierta para la prensa durante los primeros 15 minutos. Después de los ejercicios de velocidad y coordinación, Scaloni armó un ensayo de movimientos defensivos y ofensivos con once futbolistas por lado. La jornada concluyó con el repaso de jugadas de pelota parada a favor y en contra.

La probable formación para enfrentar a Honduras este sábado incluye a: Gerónimo Rulli; Capaldo o Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Giuliano Simeone o José Manuel López y Lautaro Martínez. Todo indica que Lionel Messi recién saldrá a la cancha en el amistoso del próximo martes, tras la recuperación de una lesión en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda.