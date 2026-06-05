La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación

El gobierno nacional confirmó la decisión luego del análisis de las ofertas presentadas por los grupos belgas Jan de Nul y DEME NV

El Ministerio de Economía de la Nación anunció este jueves la preadjudicación del contrato de concesión en la hidrovía Paraguay-Paraná . De esta manera, el gobierno dio un paso clave para cerrar el proceso de privatización de los servicios de la Vía Navegable Troncal (VNT) .

La recomendación oficial favoreció al consorcio integrado por Jan de Nul , la misma que desarrolló esta actividad en el río durante las últimas tres décadas. Los funcionarios concluyeron que la mejor opción era desestimar la propuesta de DEME NV , otra firma belga que se anotó para hacerse cargo del dragado y balizamiento del principal canal de exportación de la Argentina.

La empresa europea quedó a tiro de retomar la concesión en la hidrovía junto a Servimagnus , una compañía local asociada al proyecto. A través de un comunicado, las autoridades recordaron que habían declarado inadmisible a un tercer competidor brasileño . Con respecto a la situación de DTA Engenharia , puntualizaron que no se cumplió un requerimiento básico en cuanto a la garantía de mantenimiento de la oferta.

El dictamen anunciado ese jueves se firmó al cabo de un proceso de tres etapas. Desde el gobierno nacional apuntaron que la calificación final se basó en un sistema de puntajes armado junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por su sigla en inglés).

La preadjudicación se resolvió después de una revisión completa de los pasos anteriores. Esto incluye el análisis de la documentación licitatoria, la normativa argentina y las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Superada esta instancia, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación continuará con los trámites correspondientes para firmar el nuevo contrato.

>> Leer más: Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

El Ministerio de Economía destacó que no hubo ningún pedido de impugnación de parte de las empresas participantes en lo que respecta a las evaluaciones para la concesión. Además, fuentes de la cartera señalaron que "la Justicia rechazó todas las denuncias que buscaron entorpecer su avance".

La preadjudicación marca el inicio de un plazo de siete días corridos para objetar formalmente la decisión. Una vez que termine el proceso, se pondrán en marcha las obras en la vía de circulación del 80 por ciento del comercio exterior argentino.

¿Cómo se cerró la licitación de la hidrovía?

De acuerdo a la documentación oficial, Jan de Nul consiguió 66,20 puntos al cabo de las dos primeras etapas de análisis técnico de las ofertas. DEME NV obtuvo 42,14 en la misma instancia.

El componente de mayor peso en cuanto a la calificación final erar la propuesta económica, ya que podía sumar hasta 120 puntos. En este caso no surgieron diferencias, ya que ambas empresas ofrecieron el menor precio posible para prestar sus servicios en el río Paraná.

>> Leer más: Autoridades nacionales valoraron el compromiso de Santa Fe con la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná

El gobierno aseguró que la privatización permitirá generar una "rebaja tarifaria inmediata de los costos logísticos". De acuerdo a los cálculos preliminares, los valores se reducirán un 15 por ciento en paralelo con la puesta en marcha de un proceso de "modernización absoluta de la tecnología para la navegación" por el Paraná.

Finalmente, el Ministerio de Economía recordó que la licitación contó con distintos avales institucionales y empresariales en etapas previas. "Los usuarios privados y la ONU destacaron las múltiples instancias de participación de distintos sectores productivos, provincias, organizaciones civiles y especialistas, así como la transparencia de cada paso", remarcaron desde la cartera nacional.

Apoyo de la Bolsa de Comercio, las cerealeras y aceiteras

La Bolsa de Comercio Rosario (BCR) y otras entidades vinculadas al desarrollo del polo agroexportador local celebraron este miércoles el cierre del proceso para la concesión en el río Paraná. En particular destacaron que la Vía Navegable Troncal es un área de "infraestructura estratégica" para el comercio exterior argentino.

El documento incluye la firma de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otras organizaciones. Las mismas recordaron que la última licitación de la hidrovía se llevó a cabo hace 31 años y añadieron: "Era necesario el avance hacia un nuevo periodo que apuntara a incrementar la competitividad del sector productivo".

"La finalización de esta etapa constituye un hito relevante dentro de un proceso central para el sistema logístico nacional", manifestó el grupo de entidades que se pronunció sobre el proceso. Entre ellas se cuentan la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Centro de Navegación, y Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata.

El comunicado institucional destaca que la licitación permitió "canalizar aportes técnicos de los usuarios" con el fin de cuidar "un activo fundamental para la producción, la industria, las importaciones y las exportaciones argentinas y el turismo receptivo de cruceros". Finalmente, insistieron en la necesidad de iniciar "una nueva etapa de operación, inversión y mejora continua del sistema".