Entre Ríos: un juicio que combina narco y política entre Rosario y Diamante

Leonardo Roberto Airaldi , expresidente de la Sociedad Rural de Diamante en Entre Ríos , y otros 12 acusados por narcotráfico cursan un juicio en el Tribunal Oral Federal de Paraná. Al primero lo imputaron por narcotráfico y como jefe de una red criminal .

La banda utilizaba avionetas, lanchas y la zona de islas para trasladar cocaína hacia Rosario y Buenos Aires. Para esto, la red habría utilizado pistas clandestinas embarcaciones de alta velocidad en el movimiento de grandes cargamentos de droga.

Además, la Cámara Federal de Paraná confirmó procesamientos por un intento de complot criminal para atentar contra la vida del ministro de Seguridad de Entre Ríos . El plan apuntaba a matar al comisario general retirado Néstor Roncaglia , el juez Leandro Ríos y el fiscal José Ignacio Candiotti .

En febrero de 2026 se realizaron distintos allanamientos en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú a partir de una investigación que concluyó en que se planificaban en el presidio ataques contra funcionarios provinciales. Se detectó que dos sicarios uruguayos habrían cobrado 40.000 dólares para ejecutar el atentado coordinado por la banda de Airaldi.

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Los jueces Noemí Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello escucharon esta semana a una mujer que trabajó para Airaldi, María Soledad Touzet, y a dos policías federales. Otro de los declarantes fue el “testigo A”, un hombre que fue llevado a la Fiscalía de San Lorenzo a declarar bajo reserva de su identidad en el año 2022. Poco antes, la Policía de Santa Fe había encontrado un cargamento de casi 30 kilos de cocaína de máxima pureza en la casa de Diego Torres en Puerto Gaboto, el puestero de Airaldi en la isla El Pillo. Mientras que el terrateniente, un mes después, fue detenido en Rosario cuando iba con armas y algo de drogas en una camioneta Volkswagen Amarok.

Según el portal Aire Digital, su declaración fue clave y aseguró que la última vez que vio a Torres estaba muy nervioso. Recibió un llamado telefónico que le dijo que era de Airaldi, quien le indicaba que tenía que ir hasta Diamante. Se fue y volvió en la lancha blanca con un motor de 90 HP y un bulto grande en su interior. Como Torres siempre “jodía” con el tema de la droga relacionado a su patrón, ahí el testigo entendió que no era en joda. El puestero le preguntó si quería acompañarlo hasta Gaboto, pero él lo rechazó, se asustó, se fue y no volvió más.

La pata del río Paraná

En tanto, tres efectivos de la Policía Federal que investigaron a Torres, entre ellos, Eduardo Guillermo Cidre, comisario general de la Policía Federal Argentina (PFA) con 30 años de experiencia en investigaciones de narcotráfico, fue el primero en declarar. “En el año 2022, la Fiscalía Federal 2 de Santa Fe ordena que participemos de una investigación que estábamos llevando adelante. Se había iniciado a raíz del secuestro de cocaína en la ciudad de Gaboto por la denuncia de amenazas de una mujer a un masculino llamado Diego Torres. En esa denuncia, la Policía de Santa Fe realiza unas tareas y determina que en una vivienda de calle Solís había un vehículo que estaba a nombre de la pareja de un señor de apellido Torres y de un familiar de Torres. Encuentran los 28 panes de cocaína debajo de una cama en una de las habitaciones”, recordó.

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El federal trajo al estrado que la Policía de Santa Fe estuvo tres horas a caballo para llegar a uno de los lugares de la isla El Pillo. "Los aviones que venían aterrizaban sin señal de celular porque un encargado del lugar subía a la parte más alta de la isla, donde le refiere cómo se iba el pájaro y cómo se iban los veterinarios, como que estaba viendo el avión y las personas que transportaban los estupefacientes”, describió el comisario.

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“Creo que en uno de sus informes pusimos como conclusión que era el que se encargaba de realizar la recepción de las aeronaves, la logística, daba la directiva de en qué lancha, a quién se le entregaba el material para la venta. Airaldi disponía de todas las directivas al resto de lo que era que tenían que hacer”, dijo Cidre.

El juicio oral en el TOF de Paraná pone el ojo en la estructura que funcionó entre 2019 y marzo de 2024 en Entre Ríos, con fuerte conexión con Rosario y la provincia de Santa Fe. El epicentro era la zona rural de Las Cuevas, en el departamento entrerriano de Diamante, a unos 120 kilómetros de Rosario, un territorio surcado por ríos y arroyos que, según los investigadores, era utilizado por narcos rosarinos bajo el amparo de policías de puestos camineros de ambas provincias.

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La conexión de Airaldi con Rosario se consolidó durante su paso por la cárcel de Piñero, en 2022. Una vez en libertad, conservó los contactos. Escuchas telefónicas incorporadas a la causa registran comunicaciones con personas identificadas como “Javi” y “Ardilla”, vinculadas al envío de gente al campo de Airaldi y a la orden de buscar 600.000 dólares en una estación de servicio rosarina.

Al declarar durante el juicio admitió ser adicto y su consumo de cocaína y negó cualquier venta de estupefaciente dijo que la famosa pista de aterrizaje se trata de un viejo camino ganadero que viene de la época de su abuelo. “La huella más chica que hay en ese camino tiene 40 o 50 centímetros. Es imposible que una avioneta baje ahí. Se rompen las ruedas”, declaró. Y sobre las avionetas que sobrevolaron la zona, las atribuyó a los operativos de combate contra los incendios en las islas en 2021, 2022 y 2023, para los cuales dijo haber colaborado con logística y combustible.

Viajes a Rosario

Sus viajes frecuentes a Rosario, según declaró estaban justificados. “Íbamos de joda. Nunca a vender droga ni a hacer cobranza en algún lugar raro. Ibamos por dos días y nos quedábamos 15 o 20 días de joda en el hotel”, afirmó. Y sobre sus vínculos con policías entrerrianos, los describió como algo natural del mundo rural: donación de combustible, préstamo de lanchas, reparación de equipos. “En ningún momento hubo un arreglo o hubo una coima. Nada ilícito, nunca”, señaló.

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Según Análisis Digital, el juicio proseguirá el 10 de junio. La única testigo que queda por declarar lo hará antes, en una fecha aún no confirmada. Luego, el 12 de junio será el inicio de los alegatos de la acusación pública, a cargo del fiscal general que actúa junto a Juan Podhayni y Valeria Esponda. La sentencia está prevista para el 30 de julio.

camiger La camioneta en la que Airaldi fue detenido en Rosario

Diamante es una ciudad chica, no tiene más de veinte mil habitantes en el centro entrerriano y se ubica a 40 kilómetros de Paraná. Viven del campo y una de las distracciones es saber qué le pasa al vecino y al hijo de la vecina, o bien comentar las travesuras de los adolescentes y persignarse si se pasaron de la raya. Leonardo Airaldi, de 38 años, detenido en Rosario con municiones, drogas y armas, dio mucho que hablar entre los hombres y mujeres que manejan el poder, no tan chico, de una ciudad agraria. En la vida de Airaldi se mezcla el dinero heredado, la política nacional —llegó a ser un buen asesor del ministro de Agroindustria del macrismo, Luis Etchevehere—, y los caminos se cruzan con la política local, los días de furia y malas decisiones en su trato con hombres ligados al narcotráfico.