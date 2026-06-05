Punta Quebracho, la historia que vuelve a latir entre el río y la memoria

A 180 años de la batalla que frenó el avance de las potencias extranjeras, Puerto General San Martín volvió a convertir el sitio histórico en escenario de una conmemoración cargada de emoción, identidad y sentido de pertenencia

Entre desfile, música y actividades, el público fue apropiándose del espacio con naturalidad, en una mezcla de celebración popular y homenaje que es marca registrada de esta fecha en Puerto General San Martín.

A la exhibición del Equipo Militar de Paracaidismo —que volvió a captar todas las miradas con el descenso de la bandera argentina desde el cielo— se sumaron otras atracciones que fueron marcando el pulso de la jornada.

El cielo de Punta Quebracho se abrió primero como una escena suspendida. Desde lo alto, la bandera argentina descendía en manos de paracaidistas mientras el silencio inicial del público se quebraba en aplausos. Debajo, sobre las barrancas del Paraná, comenzaba a tomar forma una ceremonia que no es sólo un acto: es el retorno de una historia que, durante décadas, permaneció en los márgenes y que hoy busca ocupar el lugar que le corresponde .

A 180 años de la batalla que el 4 de junio de 1846 marcó un punto de inflexión en la defensa de la soberanía nacional , Puerto General San Martín volvió a vestir su suelo de memoria viva. No fue una evocación distante ni protocolar. Fue, más bien, un acto cargado de gestos cotidianos , de miradas, de voces que se entrelazan entre lo que ocurrió y lo que todavía significa.

Porque en esas mismas barrancas donde hoy flamean banderas y marchan escuelas, alguna vez se apostaron los cañones de Lucio Mansilla . Allí, donde el río se angosta, la flota anglo-francesa —la más poderosa de su tiempo— encontró una resistencia inesperada. No fue sólo una maniobra militar. Fue una declaración de voluntad: por aquí no van a pasar.

Esa idea volvió a aparecer con fuerza en la palabra del gobernador Maximiliano Pullaro, que reconstruyó aquella escena y la proyectó hacia el presente: “Aquí ciudadanos y patriotas de la República Argentina me dijeron: por aquí no van a pasar”. Y agregó, al contextualizar la diferencia de fuerzas: “Un ejército con menor poderío militar le enseñó al ejército más fuerte del mundo que, nosotros la soberanía la vamos a defender”.

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La escena tuvo algo de ceremonia y algo de transmisión generacional. En ese cruce, la directora de la Escuela 1360 —que lleva el nombre de la batalla— aportó una definición que bajó la épica a la escala cotidiana: “Ese nombre no es solo una referencia histórica, es un legado, una responsabilidad y una invitación permanente a conocer, valorar y transmitir los hechos que marcaron el destino de nuestra patria”.

La idea de herencia activa atravesó todo el acto. La educación como un anclaje de la memoria, pero también como herramienta de construcción de identidad. “Educar es también enseñar a reconocer el pasado para comprender el presente y construir un futuro mejor”, sostuvo la docente frente a estudiantes, autoridades y vecinos.

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Ese mismo hilo lo retomó el intendente Carlos De Grandis, en un discurso profundamente atravesado por la experiencia personal y la memoria local. “Sabíamos que acá había pasado algo grande”, dijo, al recordar los años en los que la conmemoración se sostenía casi en soledad.

El alma de la ciudad

Su intervención tuvo momentos de fuerte carga emocional, al punto de quebrarse al recordar su propia historia personal vinculada a la fecha. Pero también fue una reafirmación política y simbólica del lugar que hoy ocupa Punta Quebracho: “Gobernar es cuidar el alma de una ciudad, es saber dónde vivimos, es defender lo que somos, es construir futuro sin borrar nuestras raíces”.

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En esa línea, reforzó una idea que se repitió a lo largo de toda la jornada: la soberanía no como un concepto anclado en el pasado, sino como una construcción cotidiana. “La soberanía no se recuerda solamente en los libros, se honra con hechos”, afirmó.

El gobernador, por su parte, retomó ese concepto desde una mirada más amplia, conectando la gesta histórica con el presente productivo de la región: “Hoy la soberanía no se defiende con ejércitos, se defiende viendo este río sacar la producción de la República Argentina, viendo a nuestros industriales generar trabajo, viendo a nuestros docentes enseñar”.

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En ese pasaje del pasado al presente, el acto encontró uno de sus núcleos más potentes. Porque lo que se celebró no fue sólo una victoria militar, sino una forma de entender el país: desde el interior, desde el esfuerzo colectivo, desde la convicción de que los procesos históricos también se construyen lejos de los grandes centros.

La presencia de las escuelas reforzó esa idea. Los niños y niñas que cantaron la marcha de Punta Quebracho, que ingresaron con sus banderas, que escucharon en silencio los relatos, funcionaron como puente entre dos tiempos. Allí estuvo, quizás, una de las imágenes más nítidas de la jornada: la memoria como algo que se enseña, pero sobre todo como algo que se transmite en experiencia.

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También hubo lugar para el recogimiento. La invocación religiosa pidió por “la real lucha por la soberanía de la independencia nacional”, mientras el minuto de silencio volvió a colocar el foco en quienes murieron en defensa de la patria.

La reconstrucción simbólica del combate —con disparos que evocaron la batalla y el paso de formaciones históricas— aportó el componente visual que convierte al recuerdo en presencia. No se trató de una escenificación literal, sino de una forma de aproximarse a aquello que ocurrió en ese mismo suelo, frente a ese mismo río.

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Pero lo más persistente no estuvo en la representación, sino en el clima. En esa sensación de que la historia no es una pieza cerrada, sino una pregunta abierta sobre el presente. Sobre quiénes somos y qué estamos dispuestos a defender.

Soberanía y responsabilidad

En ese sentido, la reflexión del intendente volvió a sintetizar esa mirada: “La soberanía no es solamente una herencia que recibimos, es una responsabilidad que nos dejaron”.

Al caer la tarde, cuando las columnas empezaron a retirarse y el murmullo reemplazó a los discursos, quedó una imagen persistente: la del Paraná. El mismo río que hace 180 años fue escenario de la batalla. El mismo que hoy transporta el corazón productivo del país.

Tal vez por eso la conmemoración no se vivió como un acto más. Hubo en el aire algo distinto, una mezcla de orgullo, emoción y conciencia histórica difícil de encapsular.

Punta Quebracho no es sólo un lugar. Es un punto donde la historia deja de ser pasado para convertirse en presente activo. Y donde, como hace 180 años, la idea de soberanía vuelve a tomar forma.

Acrobacias y un cierre a pura música

Lejos de limitarse a la evocación histórica, la conmemoración por los 180 años de la batalla de Punta Quebracho tuvo también su costado festivo, con múltiples propuestas que transformaron el predio en un espacio de encuentro y recreación para toda la familia.

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Desde temprano, el movimiento fue constante. A la exhibición del Equipo Militar de Paracaidismo —que volvió a captar todas las miradas con el descenso de la bandera argentina desde el cielo— se sumaron otras atracciones que fueron marcando el pulso de la jornada. Hubo espectáculos de acrobacia aérea que dibujaron figuras sobre el río y arrancaron aplausos desde las barrancas, mientras que las tradicionales salvas de estruendo aportaron dramatismo y ayudaron a reconstruir, desde lo simbólico, el clima de aquella batalla de 1846.

Entre desfile, música y actividades, el público fue apropiándose del espacio con naturalidad, en una mezcla de celebración popular y homenaje que es marca registrada de esta fecha en Puerto General San Martín.

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Uno de los momentos más distendidos llegó cuando el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Carlos De Grandis se acercaron a saludar a la agrupación de paracaidistas. Tras el protocolo y los saludos formales, la escena viró hacia lo inesperado: Pullaro, entre risas, preguntó si el año próximo podría sumarse él mismo a un salto en paracaídas.

La propuesta generó sorpresa y sonrisas entre los presentes, pero tuvo inmediata réplica. De Grandis no dudó en redoblar la apuesta y aseguró que también él se animará a acompañar al gobernador en ese desafío, cuando se celebren los 181 años de la gesta.

El cierre llegó con un tono bien distinto, ya entrada la tarde, sobre el escenario principal montado en el predio. Allí, ante un público que se quedó hasta el final, Los Nocheros aportaron el broche musical a una jornada que combinó emoción, memoria y celebración.

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