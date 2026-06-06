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Se confirmó el velorio del Indio Solari en Avellaneda: cómo es el parque Domínico, donde será la despedida

Tras la muerte del ídolo del rock, los ricoteros se preparan para una última despedida este domingo a partir de las 11 y "hasta que haga falta", dijeron desde su entorno

6 de junio 2026 · 16:03hs
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El microestadio José María Gatica del Parque Domínico

El microestadio José María Gatica del Parque Domínico, donde tomará lugar el velatorio del Indio

La familia del Indio Solari confirmó que el último adiós al ídolo popular tendrá lugar este domingo, a partir de las 11, en el microestadio José María Gatica del Parque Domínico, en la localidad bonaerense de Avellaneda. Desde la organización se preparan para recibir a miles de ricoteros, y ya se está desplegando un gran operativo policial.

La ubicación fue elegida estratégicamente, ya que se trata de un parque con varios ingresos y más de 10 hectáreas de extensión, por lo que podrá acoger a la masiva despedida ricotera. Según trascendió, la organización del evento fue encabezada por Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, y Áxel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Además, el lugar se sitúa a menos de media hora del corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). El camino en auto desde el Obelisco hasta el espacio verde en Avellaneda toma, aproximadamente, unos 24 minutos en un día normal.

Anuncio oficial: "Hasta que haga falta"

La cuenta oficial del Indio Solari en Instagram publicó el texto que confirmó el lugar y la hora: el Poliderportivo Gatica, "a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie se pierda su oportunidad de decirle adiós".

"Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros", agregó el comunicado. El círculo íntimo de Solari sostuvo que no es el momento "de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo".

Según el texto, la despedida será como suele hacerse con los velorios masivos. Los fanáticos del Indio podrán caminar dentro del predio, por lo que la familia y allegados pidieron paciencia.

"El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad", sostuvo el mensaje y cerró con un pedido para todos los ricoteros: "Nuestra responsabilidad es continuar esa obra".

Se dispuso que aquellos que lleguen para el último adiós al Indio, lo hagan por la avenida Bartolomé Mitre, cruzando Darwin, ingresen al predio de la ciudad de Avellaneda y se retiren por la misma avenida en dirección a la localidad de Wilde.

Despedida Indio 6.6

Cómo es el parque Domínico de Avellaneda

El nombre oficial del espacio es parque Los Derechos del Trabajador, ubicado en avenida Mitre al 4900. El predio cuenta con más de 10 hectáreas de extensión, un centro de alto rendimiento deportivo, un anfiteatro y un microestadio. En este último se espera que tome lugar el último adiós al ícono del rock.

El complejo Domínico de Alto Rendimiento (DAR), que se ubica al interior del predio, posee un auditorio con capacidad para 180 personas. También cuenta con un auditorio, de nombre Hugo del Carril.

>> Leer más: Misa Ricotera en el Monumento: Rosario despidió al Indio entre canciones, recuerdos y anécdotas

En el microestadio José María Gatica se ubicará el féretro con el cuerpo del Indio Solari y allí será la despedida definitiva. En la ciudad gobernada por Ferraresi, el lugar es utilizado para eventos deportivos y culturales. El polideportivo también cuenta con canchas de fútbol, básquet, patinaje, una pista de atletismo y dos piletas olímpicas: una para chicos y otra para adultos.

En cuanto a su historia, el parque Los Derechos del Trabajador fue inaugurado el 18 de noviembre de 1949 sobre los terrenos de la antigua quinta de Carlotta Domínico. No obstante, tras el golpe de Estado y la destitución de Juan Domingo Perón en 1955, su nombre cambia a parque Presidente Sarmiento.

Luego, en 1991, el espacio recupera su nombre original. Sin importar los cambios de denominación, coloquialmente el espacio se conoce como el parque Domínico.

El velorio del Indio Solari

Este sábado empezó la organización del homenaje póstumo oficial del Indio Solari. La despedida se llevará a cabo este domingo en Avellaneda, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires. En Rosario ya empezaron a ofrecer viajes para asistir al encuentro.

La organización trascendió a partir de los primeros preparativos en el parque Domínico de la ciudad. De esta manera, quedó descartada la chance de abrir las puertas de estadios como el de Racing y el Único de La Plata.

La familia del cantante de 77 años había lanzado una primera convocatoria para este mismo sábado pero sin ubicación precisa. Sin embargo, luego decidieron tomarse 24 horas más para elegir el lugar. "La despedida será el domingo para dar tiempo a la gente que viene de lejos", explicaron mediante un comunicado oficial.

Cuánto cuesta viajar a la despedida desde Rosario

Aunque este viernes ya se realizó una primera misa ricotera en homenaje al ídolo en el Monumento a la Bandera, varias empresas dedicadas a traslados para recitales se anotaron rápidamente para ir a la despedida en la provincia de Buenos Aires. Incluso antes de la confirmación del lugar ya se vendían viajes a 35.000 pesos para partir a las 4 de la mañana de este domingo.

Una de las firmas locales más conocidas en el rubro eligió la misma tarifa y fijó un "precio al costo" con el fin de facilitar la asistencia de los seguidores del Indio. En este caso, la convocatoria se programó en la plaza de la Cooperación, a la espera del anuncio oficial sobre la ubicación del evento.

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