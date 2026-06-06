Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste La intervención tuvo lugar este viernes en Felipe Moré y bulevar Seguí, donde recuperaron un vehículo con pedido de secuestro por robo 6 de junio 2026 · 11:20hs

Las motos fueron trasladadas por distintas faltas de tránsito.

Un fuerte operativo en la zona oeste de Rosario concluyó con 38 motos en el corralón municipal. El procedimiento se llevó a cabo este viernes por la tarde en el cruce de Felipe Moré y bulevar Seguí. En la mayoría de los casos, los vehículos fueron secuestrados por falta de papeles.

En la intervención participaron agentes municipales, personal de la policía de Santa Fe y de las fuerzas de seguridad nacionales. Allí se controló la documentación, condiciones de seguridad e identificación de vehículos. También verificaron el registro de chasis y motores.

Falta de papeles de motos y un vehículo robado Como resultado de las inspecciones se remitieron 38 motocicletas al corralón municipal, en la gran mayoría de los casos por falta de papeles. Mientras que, al mismo tiempo, se detectó y secuestró una moto que había sido robada.

El vehículo tenía los guarismos adulterados y quedó a disposición de la Justicia. Durante la requisa, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue interceptado y retenido por los agentes.

>> Leer más: Motos de baja cilindrada: una alternativa económica que se impone en el país "Si llegamos a detectar este tipo de situaciones es porque los controles siguen. Hoy logramos tener una fuerte presencia en la calle también. Trabajamos todos los días para hacer cumplir las normas, fortalecer el orden y brindar más seguridad a los rosarinos", destacó Diego Herrera, el secretario de Control y Convivencia de Rosario.