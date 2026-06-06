Mundial 2026: las 10 alternativas de Scaloni para reemplazar a Balerdi y el nombre que pica en punta

El entrenador de la selección argentina deberá rearmar la lista tras la baja del jugador del Olympique de Marsella. Hay un nombre que seduce al cuerpo técnico

La lesión de Leonardo Balerdi fue un golpe duro para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni , que ahora piensa quién ocupará su lugar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá . El defensor sufrió una lesión muscular y hay 10 opciones, con distintas características y funcionalidades .

A diez días del debut mundialista de Argentina, a Balerdi le diagnosticaron una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y quedó desafectado del plantel para la copa del mundo.

El defensor, diestro y que podía ocupar varios lugares en la defensa, era una apuesta de recambio de la selección argentina y sus años en Europa le posibilitaron ocupar un lugar dentro de la lista de 26 convocados.

Surgido como marcador central derecho , en varios partidos jugó de zaguero izquierdo y ante eventualidades, su despliegue le permitía ocupar el andarivel izquierdo o derecho de la defensa.

En este contexto, Scaloni tiene un problema ya que la baja de Balerdi resta variantes en la defensa. Ahora, el entrenador debe buscar un reemplazante y tiene una decena de nombres a disposición.

Las opciones que tiene Scaloni

La noticia de Balerdi pegó fuerte ya que no era un jugador entre algodones. La práctica del viernes en Kansas City terminó de la peor forma para el defensor y se quedó afuera del Mundial 2026.

Si bien Balerdi no tenía asegurada la titularidad, era un jugador polifuncional para Scaloni. A raíz de esto, la decisión del entrenador y su cuerpo técnico será crucial para no generar un déficit en la defensa.

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Entre los nombres hay jugadores del fútbol local, también de Europa y de la liga de Brasil.

El jugador que parte con ventaja, y con el clamor de los futboleros, es Marcos Senesi, recientemente traspasado al Tottenham y que disputó las últimas temporadas en el Bournemouth de Inglaterra. El nacido en Concordia parecía que se metía en la lista de 26, pero en el último corte quedó afuera. Zurdo y marcador central, el ex-San Lorenzo jugó ocasionalmente de lateral.

Más defensores de alternativa

Otro de los jugadores que se presenta como opción para Scaloni es Lucas Martínez Quarta, de River, y zaguero central que puede hacer las veces de lateral derecho. Ya jugó en la selección y sería una elección por experiencia y conocimiento de grupo.

Con esa misma ventaja corren Germán Pezzela y Marcos Acuña, que aunque no tuvieron su mejor semestre en River son campeones del mundo en 2022 y juegan con la medalla a su favor.

Un paso más atrás aparecen Zaid Romero, Kevin Mac Allister, Lautaro Di Lollo y Gabriel Rojas.

Dos casos especiales son los de Nicolás Capaldo y Agustín Giay, ya que sus convocatorias se deben a que son proyecciones para Scaloni, pero también debido a que Gonzalo Montiel y Nahuel Molina están entre algodones y podrían sumarse en caso de que los laterales campeones en Qatar no respondan bien físicamente.

Opciones, pero sin posibilidades

Scaloni puede elegir entre todos los jugadores que incluyó en la prelista de 55 jugadores. Eso permitiría sumar un jugador sin que necesariamente sea defensor. Sobre ese listado, el entrenador mantuvo a los habituales convocados de las pasadas Eliminatorias, pero también dejó algunas sorpresas.

Encabezada por Lionel Messi, esta prelista sirve como primer paso de la selección argentina, con algunas figuras que buscarán repetir la hazaña de Qatar 2022 y otros futbolistas que irán por su primera experiencia en un Mundial.

>> Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético De Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing

Santiago Beltrán - River

>> Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River

Marcos Senesi - Bournemouth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella (baja)

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Gabriel Rojas - Racing

>> Mediocampistas

Máximo Perrone - Como

Leandro Paredes - Boca

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River

Milton Delgado - Boca

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

Nicolás Paz - Como

>> Delanteros