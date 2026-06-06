Mundial 2026: las 10 alternativas de Scaloni para reemplazar a Balerdi y el nombre que pica en punta

La lesión de Leonardo Balerdi fue un golpe duro para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que ahora piensa quién ocupará su lugar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El defensor sufrió una lesión muscular y hay 10 opciones, con distintas características y funcionalidades.
A diez días del debut mundialista de Argentina, a Balerdi le diagnosticaron una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y quedó desafectado del plantel para la copa del mundo.
El defensor, diestro y que podía ocupar varios lugares en la defensa, era una apuesta de recambio de la selección argentina y sus años en Europa le posibilitaron ocupar un lugar dentro de la lista de 26 convocados.
Surgido como marcador central derecho, en varios partidos jugó de zaguero izquierdo y ante eventualidades, su despliegue le permitía ocupar el andarivel izquierdo o derecho de la defensa.
En este contexto, Scaloni tiene un problema ya que la baja de Balerdi resta variantes en la defensa. Ahora, el entrenador debe buscar un reemplazante y tiene una decena de nombres a disposición.
Las opciones que tiene Scaloni
La noticia de Balerdi pegó fuerte ya que no era un jugador entre algodones. La práctica del viernes en Kansas City terminó de la peor forma para el defensor y se quedó afuera del Mundial 2026.
Si bien Balerdi no tenía asegurada la titularidad, era un jugador polifuncional para Scaloni. A raíz de esto, la decisión del entrenador y su cuerpo técnico será crucial para no generar un déficit en la defensa.
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Entre los nombres hay jugadores del fútbol local, también de Europa y de la liga de Brasil.
El jugador que parte con ventaja, y con el clamor de los futboleros, es Marcos Senesi, recientemente traspasado al Tottenham y que disputó las últimas temporadas en el Bournemouth de Inglaterra. El nacido en Concordia parecía que se metía en la lista de 26, pero en el último corte quedó afuera. Zurdo y marcador central, el ex-San Lorenzo jugó ocasionalmente de lateral.
Más defensores de alternativa
Otro de los jugadores que se presenta como opción para Scaloni es Lucas Martínez Quarta, de River, y zaguero central que puede hacer las veces de lateral derecho. Ya jugó en la selección y sería una elección por experiencia y conocimiento de grupo.
Con esa misma ventaja corren Germán Pezzela y Marcos Acuña, que aunque no tuvieron su mejor semestre en River son campeones del mundo en 2022 y juegan con la medalla a su favor.
Un paso más atrás aparecen Zaid Romero, Kevin Mac Allister, Lautaro Di Lollo y Gabriel Rojas.
Dos casos especiales son los de Nicolás Capaldo y Agustín Giay, ya que sus convocatorias se deben a que son proyecciones para Scaloni, pero también debido a que Gonzalo Montiel y Nahuel Molina están entre algodones y podrían sumarse en caso de que los laterales campeones en Qatar no respondan bien físicamente.
Opciones, pero sin posibilidades
Scaloni puede elegir entre todos los jugadores que incluyó en la prelista de 55 jugadores. Eso permitiría sumar un jugador sin que necesariamente sea defensor. Sobre ese listado, el entrenador mantuvo a los habituales convocados de las pasadas Eliminatorias, pero también dejó algunas sorpresas.
Encabezada por Lionel Messi, esta prelista sirve como primer paso de la selección argentina, con algunas figuras que buscarán repetir la hazaña de Qatar 2022 y otros futbolistas que irán por su primera experiencia en un Mundial.
>> Arqueros
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético De Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing
- Santiago Beltrán - River
>> Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta - River
- Marcos Senesi - Bournemouth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella (baja)
- Cristian Romero - Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas - Racing
>> Mediocampistas
- Máximo Perrone - Como
- Leandro Paredes - Boca
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River
- Milton Delgado - Boca
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
- Nicolás Paz - Como
>> Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - AS Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bologna
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma