Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos

El Concejo Municipal aprobó una modificación del régimen general del servicio público que incluye a los vehículos con sistemas híbridos

En apenas dos semanas, el proyecto para implementar taxis eléctricos en Rosario consiguió la aprobación en busca de reducir el costo de uso de los coches . La iniciativa apunta a generar un ahorro de 14 millones de pesos anuales por unidad.

La propuesta había obtenido despacho favorable el último lunes en la comisión de Servicios Públicos Concedidos. A partir de esta resolución, el cuerpo deliberativo votó a favor de una modificación del régimen general que habilita los vehículos con "tecnologías alternativas" , además de los motores de combustión interna. Esto incluye los sistemas híbridos.

El plan que cuenta con el apoyo de los titulares de licencias no sólo se basa en el recorte del gasto diario en comparación con las cargas de nafta y gas natural comprimido (GNC). También contempla la necesidad de abrir líneas de crédito para comprar los coches de nueva generación , una cuestión que ya abordaron los dueños de las chapas con la mira puesta en el reciente desembarco de una marca china.

En líneas generales, un auto eléctrico tiene una autonomía de 383 kilómetros y puede desarrollar una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Por otra parte, los híbridos pueden pasar automáticamente a consumir nafta en determinadas circunstancias y, según estimaciones, esto reduce entre un 20 y 30 por ciento el costo del combustible para circular.

Antes de la sanción, uno de los referentes de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, consideró que el proyecto implica una mejora en las condiciones del servicio y lo definió como un "paso tremendo y sustentable". En este sentido, remarcó: "Sin ruidos ni combustión. Es una bomba para nosotros".

>> Leer más: El Concejo y la Cámara de Taxis trabajan en un proyecto innovador: se vienen los autos eléctricos

La comparación en torno al consumo arroja resultados alentadores para adoptar los autos eléctricos. Cada propietario se ahorraría 14 millones de pesos por año en relación a un auto naftero que recorre 200 kilómetros por día, la distancia diaria promedio de circulación de una unidad a nivel local.

De acuerdo a los primeros cálculos alrededor de la iniciativa, el costo de carga de los vehículos sin motores de combustión interna ronda los 10 mil pesos. Es decir, mucho menos que los 60.000 pesos necesarios para llenar un tanque de nafta o los $ 30.000 de un tubo de GNC.

¿Cuánto cuesta un auto eléctrico?

Dos de las principales opciones disponibles en el mercado rosarino para avanzar en la modernización de la flota pertenecen a BYD. Tanto el Dolphin Mini como el Yuan Pro ya se venden y son similares con otros modelos que tienen motores de combustión interna como el Peugeot 208, el Toyota Yaris y el Volkswagen Polo.

Actualmente, el valor de un auto eléctrico oscila entre 23.500 y 29.500 dólares. El precio final depende de la versión del coche y las prestaciones elegidas.

Sin necesidad de cargar nafta, gasoil o GNC, estos vehículos presentan otras variantes importantes respecto de los que cuentan con motores de combustión interna. No tienen correa de distribución ni caja de cambios manual. Para utilizarlos hay que cargarlos entre seis y ocho horas como si fuera un teléfono celular.

Por el lado de los dueños de licencias, el cambio de la normativa parece tan oportuno como beneficioso en cuanto al recorte de gastos. En este sentido, Iantosca explicó: "Lo fabuloso de todo esto es que no hay que importar repuestos. Y como los chinos no quieren quedar mal, si se te rompe el auto y no pueden resolver el inconveniente, a las 24 horas te reponen el vehículo a nuevo".

Gastor menor y mayor cuidado ambiental

La autora del proyecto, Anahí Schibelbein, añadió que la modificación del Régimen General del Servicio de Taxi contempla "varias cuestiones que están relacionadas al cuidado del ambiente", además del ahorro para los propietarios de las chapas. En medio de la crisis del sistema, concluyó que la reforma genera "mayor competitividad" frente a las aplicaciones de transporte no reguladas.

La concejala de la Unión Cívica Radical (UCR) apuntó que la propuesta está alineada con la ley provincial de fomento de la industrialización de vehículos eléctricos y alternativos. También es acorde con los objetivos del Plan Local de Acción Climática (Plac) Rosario 2030.

En concreto, los ediles aprobaron un cambio en el artículo 28 de la ordenanza 2.649/80. El inciso b define los requisitos de los motores, así como otras características del vehículo. Ahora, los taxistas podrán utilizar autos eléctricos o basados en tecnologías de energías alternativas, de acuerdo a las especificaciones definidas dentro de la reglamentación.